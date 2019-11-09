В Польше на приграничном пункте Дорогопуск по запросу РФ задержали сотрудника Секретариата уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Игоря Мазура. По имеющейся информации, к нему не допускают украинского консула и не предоставляют адвоката.

Зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура задержали в Польше. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова, у которой он работал в секретариате.

В Польше по запросу России задержали лидера украинских националистов

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