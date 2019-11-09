Политика

ИзвестияИзвестияВ Польше по запросу России задержали лидера украинских националистов

Польские правоохранители задержали зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО (запрещена в РФ) Игоря Мазура. Об этом в субботу, 9 ноября, сообщила омбудсмен Людмила Денисова, у которой он работал в секретариате.
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Людмила Денисова
В Польше на приграничном пункте Дорогопуск по запросу РФ задержали сотрудника Секретариата уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Игоря Мазура. По имеющейся информации, к нему не допускают украинского консула и не предоставляют адвоката.
— Людмила Денисова, украинский политикDaily Storm 11:50

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В Польше по запросу России задержали лидера украинских националистов

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