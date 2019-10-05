Политика

REGNUMREGNUMВ Польше поклонника бандеровцев заставили съесть красно-черный флажок

«Сказали водителю вытащить черно-красный флажок, взять его в руки, поставили водителя на колени и заставили его съесть этот флажок», — подчеркнул Журавко.
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СМИ: Украинца в Польше заставили съесть бандеровский флажок

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Поляки заставили украинца съесть бандеровский флаг на автомобиле, заявил экс-депутат Рады

ФАНвчера в 16:22

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Lenta.ruвчера в 12:19

Поляки заставили украинца съесть бандеровский флаг, заявил экс-депутат Рады

РИА Новостивчера в 14:30
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 05:12, Вашингтон
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