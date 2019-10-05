Политика

REGNUMREGNUMВ Польше поклонника бандеровцев заставили съесть красно-черный флажок

«Сказали водителю вытащить черно-красный флажок, взять его в руки, поставили водителя на колени и заставили его съесть этот флажок», — подчеркнул Журавко.
Читать в источнике
Комментировать216

Подробнее о событии

СМИ: Украинца в Польше заставили съесть бандеровский флажок

Российская газетавчера в 16:29

Поляки заставили украинца съесть бандеровский флаг на автомобиле, заявил экс-депутат Рады

ФАНвчера в 16:22

Поляки заставили украинца съесть бандеровский флаг, заявил экс-депутат Рады

РИА Новостивчера в 14:30

Поляки вынудили украинца съесть бандеровский флаг

РЕН ТВвчера в 15:03

Поляки заставили жителя Львова съесть флаг украинских националистов

Народные новостивчера в 12:33

Поляки заставили украинца съесть бандеровский флаг

Lenta.ruвчера в 12:19

В Польше украинца заставили съесть бандеровский флаг

Известиявчера в 10:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 02:19, Ашберн
Политика

ФБР допросило депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка

По словам главы дипмиссии, депутата задержали в аэропорту и отвели в отдельное помещение, где ее ждал сотрудник ФБР.
РИА Новости вчера в 18:53
Происшествия

Пять слонов погибли в Таиланде при попытке спасти тонувшего сородича

В результате, помимо детеныша, погибли еще пять слонов. Еще двоих слонов удалось спасти.
Интерфакс вчера в 11:30
Гаджеты

Nokia представила кнопочный телефон-раскладушку с WhatsApp

Компания Nokia анонсировала выпуск кнопочного телефона Nokia 2720 Flip — классической раскладушки с новыми функциями, среди которых есть WhatsApp и Facebook.
РЕН ТВ 03 октября в 10:37
Единоборства

Деревянченко дал комментарий после боя с Головкиным

В первом раунде Деревянченко был отправлен в нокдаун, однако смог продолжить бой.
Газета.Ru 02:13
Политика

Путин попросил СМИ не очернять Украину

Во время заседания клуба «Валдай» Владимир Путин ответил на вопросы об отношениях России и Украины.
FreeNews-Volga 04 октября в 10:39
Здоровье

Роспотребнадзор дал советы, как не заболеть гриппом

Чтобы не заболеть гриппом, следует заблаговременно сделать прививку, избегать контакта с людьми, у которых есть признаки заболевания, и реже находиться в местах массовых скоплений людей, такие рекомендации размещены на сайте Роспотребнадзора.
РИА Новости вчера в 23:58
Кино

Федор Бондарчук пришел на презентацию «Вторжения» вместе с внучками

Известный российский режиссер Федор Бондарчук пришел на премьеру своего фильма «Вторжение» вместе с внучками: 6-летней Маргаритой и 5-летней Верой.
iReactor вчера в 22:26
Общество

Москвичей 6 октября ожидает дождь со снегом

Известия вчера в 23:53
Здоровье

Какая рыба защитит от диабета и инсульта, рассказали эксперты

Эксперты рассказали, что такая рыба, как минтай, защитит от диабета и инсульта.
ГлавУфа 04 октября в 03:17
Армия и оружие

В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе

В случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении у высшего руководства России будет несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе, заявил в эфире радио "Эхо Москвы" начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.
РИА Новости вчера в 06:17
Армия и оружие

National Interest назвал самые «опасные» российские бомбардировщики

Американское издание National Interest назвало самые опасные российские бомбардировщики, включив в данный список такие машины, как Ту-95, Ту-22М, Ту-160 и перспективный ПАК ДА.
РИА Новости вчера в 19:47
Происшествия

В Сбербанке выявили причастного к утечке данных сотрудника

Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что персональные данные миллионов клиентов Сбербанка могли оказаться на черном рынке.
REGNUM вчера в 13:09
Шоу-бизнес

Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского сообщила о помолвке

Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского проинформировала своих подписчиков в Instagram о помолвке.
Актуальные Новости вчера в 08:52
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово

РИА Новости вчера в 11:44
Шоу-бизнес

Варшавер объяснил Поргиной, почему перенесен вечер памяти Караченцова

Директор «Ленкома» Марк Варшавер объяснил актрисе Людмиле Поргиной, почему вечер памяти ее супруга Николая Караченцова перенесен с 21 октября 2019 года на 27 января 2020 года.
Телепрограмма 01:49
Армия и оружие

В ДНР сообщили о пожаре после обстрела со стороны ВСУ

В селе Коминтерново загорелся дом из-за обстрела со стороны украинских силовиков.
Московский Комсомолец вчера в 15:09
Футбол

«Зенит» сыграет с «Уралом» в белой форме

В матче 12-го тура чемпионата России «Урал» — «Зенит» гости сыграют в белой форме. Об этом сообщает официальный Twitter «Зенита».
Спорт-Экспресс 01:23
Хоккей

Свечников набрал два очка в победном матче «Каролины» с «Вашингтоном»

Автором победной шайбы стал Джейк Гардинер. В составе гостей Андрей Свечников отдал две результативные передачи.
Матч ТВ вчера в 22:27
Политика

Экс-глава МИД Испании заявила о смене ролей России и США в мире

Россия и США поменялись ролями на международной арене: в то время как Вашингтон превращается в деструктивный фактор мировой политики, Москва становится ее "серым кардиналом".
РИА Новости вчера в 22:44
Происшествия

На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ

РИА Новости вчера в 07:28
Музыка

В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

Российская газета 03 октября в 04:58
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк прервала долгое молчание в социальных сетях

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время порадовала своих подписчиков новым постом на своей официальной странице в социальных сетях.
News.ru вчера в 10:22
Политика

Марш в поддержку независимости Шотландии собрал более 200 тыс. человек

В столице Шотландии Эдинбурге в субботу, 5 октября, состоялся марш в поддержку независимости страны от Великобритании, который собрал более 200 тыс. участников, сообщает Би-би-си со ссылкой на организаторов акции, движение All Under One Banner («Все под одним знаменем»).
РБК вчера в 14:49
Кино

В Москве стартовал фестиваль Comic Con Russia 2019

В столице России стартовало главное для всех поклонников комиксов, фильмов, сериалов и видеоигр событие - фестиваль Comic Con Russia 2019 и ИгроМир.
Kinonews.ru 03 октября в 16:19
Единоборства

Появилось видео драки Емельяненко с Кокляевым

Александр Емельяненко, российский боец MMA, разместил на своей страничке в «Инстаграме» видеоролик, на котором демонстрируется конфликт с Михаилом Кокляевым, профессиональным паурлифтером.
Discover24 04 октября в 03:17
Политика

Трамп признался в нежелании звонить Зеленскому

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел звонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Российская газета вчера в 23:02
Общество

Нидерланды решили не называть себя Голландией

Нидерландское правительство решило, что страна больше не будет называть себя Голландией.
Газета.Ru вчера в 22:25
Армия и оружие

SDF пригрозили Турции тотальной войной

Представитель поддерживаемого США арабо-курдского формирования "Сирийские демократические силы" (SDF) Мустафа Бали пригрозил Турции "тотальной войной", если Анкара начнет военную операцию на севере Сирии.
РИА Новости вчера в 23:40
Шоу-бизнес

Пугачеву с детьми засняли на видео в московском планетарии

Российская певица Алла Пугачева была замечена вместе с младшими детьми Лизой и Гарри в планетарии Москвы.
Народные новости вчера в 08:53
Единоборства

Адесанья нокаутировал Уиттакера и завоевал титул чемпиона UFC

Российская газета 01:53
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное