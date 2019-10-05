Политика
REGNUMВ Польше поклонника бандеровцев заставили съесть красно-черный флажок
«Сказали водителю вытащить черно-красный флажок, взять его в руки, поставили водителя на колени и заставили его съесть этот флажок», — подчеркнул Журавко.
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Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка
По словам главы дипмиссии, депутата задержали в аэропорту и отвели в отдельное помещение, где ее ждал сотрудник ФБР.
РИА Новости вчера в 18:53
Происшествия
Пять слонов погибли в Таиланде при попытке спасти тонувшего сородича
В результате, помимо детеныша, погибли еще пять слонов. Еще двоих слонов удалось спасти.
Интерфакс вчера в 11:30
Гаджеты
Nokia представила кнопочный телефон-раскладушку с WhatsApp
Компания Nokia анонсировала выпуск кнопочного телефона Nokia 2720 Flip — классической раскладушки с новыми функциями, среди которых есть WhatsApp и Facebook.
РЕН ТВ 03 октября в 10:37
Единоборства
Деревянченко дал комментарий после боя с Головкиным
В первом раунде Деревянченко был отправлен в нокдаун, однако смог продолжить бой.
Газета.Ru 02:13
Политика
Путин попросил СМИ не очернять Украину
Во время заседания клуба «Валдай» Владимир Путин ответил на вопросы об отношениях России и Украины.
FreeNews-Volga 04 октября в 10:39
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы, как не заболеть гриппом
Чтобы не заболеть гриппом, следует заблаговременно сделать прививку, избегать контакта с людьми, у которых есть признаки заболевания, и реже находиться в местах массовых скоплений людей, такие рекомендации размещены на сайте Роспотребнадзора.
РИА Новости вчера в 23:58
Кино
Федор Бондарчук пришел на презентацию «Вторжения» вместе с внучками
Известный российский режиссер Федор Бондарчук пришел на премьеру своего фильма «Вторжение» вместе с внучками: 6-летней Маргаритой и 5-летней Верой.
iReactor вчера в 22:26
Общество
Москвичей 6 октября ожидает дождь со снегом
Известия вчера в 23:53
Здоровье
Какая рыба защитит от диабета и инсульта, рассказали эксперты
Эксперты рассказали, что такая рыба, как минтай, защитит от диабета и инсульта.
ГлавУфа 04 октября в 03:17
Армия и оружие
В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
В случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении у высшего руководства России будет несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе, заявил в эфире радио "Эхо Москвы" начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.
РИА Новости вчера в 06:17
Армия и оружие
National Interest назвал самые «опасные» российские бомбардировщики
Американское издание National Interest назвало самые опасные российские бомбардировщики, включив в данный список такие машины, как Ту-95, Ту-22М, Ту-160 и перспективный ПАК ДА.
РИА Новости вчера в 19:47
Происшествия
В Сбербанке выявили причастного к утечке данных сотрудника
Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что персональные данные миллионов клиентов Сбербанка могли оказаться на черном рынке.
REGNUM вчера в 13:09
Шоу-бизнес
Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского сообщила о помолвке
Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского проинформировала своих подписчиков в Instagram о помолвке.
Актуальные Новости вчера в 08:52
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово
РИА Новости вчера в 11:44
Шоу-бизнес
Варшавер объяснил Поргиной, почему перенесен вечер памяти Караченцова
Директор «Ленкома» Марк Варшавер объяснил актрисе Людмиле Поргиной, почему вечер памяти ее супруга Николая Караченцова перенесен с 21 октября 2019 года на 27 января 2020 года.
Телепрограмма 01:49
Армия и оружие
В ДНР сообщили о пожаре после обстрела со стороны ВСУ
В селе Коминтерново загорелся дом из-за обстрела со стороны украинских силовиков.
Московский Комсомолец вчера в 15:09
Футбол
«Зенит» сыграет с «Уралом» в белой форме
В матче 12-го тура чемпионата России «Урал» — «Зенит» гости сыграют в белой форме. Об этом сообщает официальный Twitter «Зенита».
Спорт-Экспресс 01:23
Хоккей
Свечников набрал два очка в победном матче «Каролины» с «Вашингтоном»
Автором победной шайбы стал Джейк Гардинер. В составе гостей Андрей Свечников отдал две результативные передачи.
Матч ТВ вчера в 22:27
Политика
Экс-глава МИД Испании заявила о смене ролей России и США в мире
Россия и США поменялись ролями на международной арене: в то время как Вашингтон превращается в деструктивный фактор мировой политики, Москва становится ее "серым кардиналом".
РИА Новости вчера в 22:44
Происшествия
На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ
РИА Новости вчера в 07:28
Музыка
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 03 октября в 04:58
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк прервала долгое молчание в социальных сетях
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время порадовала своих подписчиков новым постом на своей официальной странице в социальных сетях.
News.ru вчера в 10:22
Политика
Марш в поддержку независимости Шотландии собрал более 200 тыс. человек
В столице Шотландии Эдинбурге в субботу, 5 октября, состоялся марш в поддержку независимости страны от Великобритании, который собрал более 200 тыс. участников, сообщает Би-би-си со ссылкой на организаторов акции, движение All Under One Banner («Все под одним знаменем»).
РБК вчера в 14:49
Кино
В Москве стартовал фестиваль Comic Con Russia 2019
В столице России стартовало главное для всех поклонников комиксов, фильмов, сериалов и видеоигр событие - фестиваль Comic Con Russia 2019 и ИгроМир.
Kinonews.ru 03 октября в 16:19
Единоборства
Появилось видео драки Емельяненко с Кокляевым
Александр Емельяненко, российский боец MMA, разместил на своей страничке в «Инстаграме» видеоролик, на котором демонстрируется конфликт с Михаилом Кокляевым, профессиональным паурлифтером.
Discover24 04 октября в 03:17
Политика
Трамп признался в нежелании звонить Зеленскому
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел звонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Российская газета вчера в 23:02
Общество
Нидерланды решили не называть себя Голландией
Нидерландское правительство решило, что страна больше не будет называть себя Голландией.
Газета.Ru вчера в 22:25
Армия и оружие
SDF пригрозили Турции тотальной войной
Представитель поддерживаемого США арабо-курдского формирования "Сирийские демократические силы" (SDF) Мустафа Бали пригрозил Турции "тотальной войной", если Анкара начнет военную операцию на севере Сирии.
РИА Новости вчера в 23:40
Шоу-бизнес
Пугачеву с детьми засняли на видео в московском планетарии
Российская певица Алла Пугачева была замечена вместе с младшими детьми Лизой и Гарри в планетарии Москвы.
Народные новости вчера в 08:53
Единоборства
Адесанья нокаутировал Уиттакера и завоевал титул чемпиона UFC
Российская газета 01:53