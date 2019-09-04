Энергетика
Lenta.ruВ Польше пообещали порвать с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG не станет заключать новый контракт с «Газпромом» после того, как действующий истечет в 2022 году. Об этом на экономическом форуме в польской Крынице-Здруй заявил глава компании Петр Вожняк, сообщает РИА Новости.
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Политика
В ЕС согласовали продление антироссийских санкций
Постпреды 28 стран-членов Европейского союза согласовали очередное продление срока действия санкций против РФ еще на ближайшие шесть месяцев.
Российская газета 11:57
Политика
Отец Киркорова оправдал советские репрессии в Болгарии
Болгарский и российский певец Бедрос Киркоров считает, что советские репрессии в Болгарии распространялись только на местных фашистов.
URA.Ru 07:50
Политика
Путин отозвался о называющих Дальний Восток балластом как о придурках
Президент России Владимир Путин назвал придурками людей, которые думают, что Дальний Восток является для России балластом.
Газета.Ru 10:59
Происшествия
Суд приговорил Владислава Синицу к 5 годам за твит о детях силовиков
Пресненский районный суд Москвы приговорил менеджера из Подмосковья Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима за твит о детях силовиков, передает агентство «Москва».
Медиазона вчера в 03:43
Происшествия
СМИ назвали должности и звания погибших при крушении Су-25 летчиков
Ранее Минобороны подтвердило гибель двух пилотов Су-25. По данным ведомства, летчики не успели катапультироваться.
РБК 13:08
Общество
Закрытый российский город с одной больницей лишился главного хирурга
В челябинском городе Трехгорный руководство единственной в населенном пункте больницы уволило заведующего хирургическим отделением Станислава Редькина.
Lenta.ru 07:34
Единоборства
Александр Емельяненко объявил, что бой с Кокляевым состоится
Емельяненко пообещал «разорвать» представителя силового экстрима аналогично своей рубашке.
Prognozist 06:34
Политика
Украинское правительство одобрило увольнение Кличко
Ранее "РГ" писала о том, что украинский глава Владимир Зеленский потребовал снять Кличко с должности столичного градоначальника.
Российская газета 09:04
Происшествия
Украинку убили во время секса в Турции
Гражданку Украины убили в Турции, когда она согласилась на секс за деньги с местным жителем.
Lenta.ru 12:16
Общество
Мединский высказался против преподавания истории в формате комикса
История России и мира должна быть представлена для молодежи доступным языком, исключая при этом формат комикса.
ТАСС 08:23
Происшествия
В Петербурге судят ОПГ врачей, берущую деньги у летчиков
По версии следствия, одна из обвиняемых замещая должность врача ЗАО "Авиакомпания Балтийские авиалинии", вовлекла в состав организованной преступной группы главного врача по врачебно-летной экспертизе - председателя врачебно-летной экспертной комиссии (ВЛЭК) медсанчасти авиакомпании "Россия".
Neva.Today 11:30
Политика
Трамп поздравил Польшу с началом Второй мировой войны
Известия вчера в 22:36
Футбол
ЦСКА предпринимал попытку покупки форварда «Барселоны»
Metaratings 12:03
Происшествия
СК возбудил дело после гибели пятилетней россиянки в бассейне в Турции
Российские следователи возбудили уголовное дело после гибели пятилетней девочки из России в бассейне в Турции.
RT на русском 06:51
Политика
Киев предложил России вернуться к работе в СЦКК
РИА Новости 12:12
Интернет
Tele2 первым предложил протестировать 5G
Владельцы смартфонов 5G с поддержкой 28 гигагерц могут самостоятельно протестировать устройства в пилотной зоне оператора, развернутой с Ericsson 8 августа на Тверской улице от Кремля до Садового кольца.
Lenta.ru 12:55
Происшествия
Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах
Прокуратура в среду запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.
РИА Новости 12:36
Происшествия
Задержан житель Кабардино-Балкарии, обстрелявший съемочную группу
Стрелок палил по колесам автомобилей из карабина «Сайга» и успел перепугать актеров на съемочной площадке, но никого из них во время инцидента не ранило, сообщил режиссёр.
REGNUM 13:06
Происшествия
В Татарстане задержали мать найденного в пакете у магазина ребенка
Полицейские в Татарстане задержали мать младенца, найденного в полиэтиленовом пакете возле одного из магазинов.
Известия 05:11
Общество
The Economist назвал Вену лучшим городом для жизни
Аналитики признали Вену лучшим городом для жизни, за ней следуют Мельбурн и Сидней.
Интерфакс 06:37
Шоу-бизнес
Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологии
Актриса Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологическом заболевании. Об этом сообщает "КП-Екатеринбург".
РИА Новости 11:50
Армия и оружие
Украинские силовики обстреляли действующий детский сад в Горловке
На Донбассе в среду украинские силовики обстреляли из минометов действующий детский сад в поселке Горловка.
Вести.Ru 13:20
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены
Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
РИА Новости вчера в 05:59
Авто
Показан интерьер обновленной Lada 4x4
Ожидается, что по конвейерам обновленные Lada 4x4 поплывут в конце 2019 года. Стоимость нынешней версии начинается с отметки 562 900 рублей.
Quto.ru вчера в 04:40
Общество
Google и YouTube оштрафовали на $170 млн за сбор информации о детях
Google и YouTube оштрафовали на $170 млн за сбор персональной информации о детях без согласия их родителей.
Известия 12:28
Единоборства
Нурмагомедов рассказал о плане на бой с Порье
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился планом на поединок с американским бойцом Дастином Порье.
RT на русском 12:12
Кино
Путин поздравил народную артистку РСФСР Нину Ургант с 90-летием
Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Нину Ургант с 90-летием. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
Народные новости 12:01
Путешествия
Финляндия стала самой безопасной страной мира для туристов
Уточняется, что лидерами рейтинга также стали Исландия и Оман.
Известия 12:32
Здоровье
Продолжительность жизни россиян выросла
Газета.Ru 01:14
Политика
Посла США пригласили в Госдуму из-за «вмешательства в дела РФ»
Посла США в России Джона Хантсмана пригласили на заседание думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 11:54