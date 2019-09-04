Энергетика
Lenta.ruВ Польше пообещали порвать с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG не станет заключать новый контракт с «Газпромом» после того, как действующий истечет в 2022 году. Об этом на экономическом форуме в польской Крынице-Здруй заявил глава компании Петр Вожняк, сообщает РИА Новости.
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Политика
Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь «Звезда»
РИА Новости 01:03
Интернет
Twitter приостановил возможность оставлять записи с помощью SMS
Пользователи Twitter некоторое время не смогут публиковать записи в социальной сети посредством SMS.
РЕН ТВ 17:18
Политика
Абэ хочет вывести переговоры по мирному договору с РФ на новый уровень
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении вывести переговоры по вопросу заключения мирного договора с Россией на новый уровень.
Комсомольская правда 02:00
Происшествия
В Петербурге откопали тело пропавшей жительницы Мурино
Знакомые погибшей рассказали, что она собиралась на свидание. Оно для 49-летней жительницы Мурино закончилось трагично.
Gazeta.SPb 17:31
Происшествия
Следствие рассматривает две версии крушения Су-25
Следствие рассматривает отказ техники и ошибку пилотирования в качестве основных причин крушения учебно-боевого самолета Су-25УБ в Ставропольском крае.
BFM.ru 07:40
Политика
Совбез Белоруссии объяснил укрепление границы с Украиной
3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за потока нелегального оружия, а там, где оружие оказывается в руках «у обычных людей и особенно националистически настроенных — жди терроризма».
Известия 16:10
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса 12:15
Шоу-бизнес
40-летняя Светлана Хоркина станет мамой во второй раз
Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина скоро снова станет мамой. Интересное положение 40-летняя гимнастка старается не афишировать.
Woman.ru 02:18
Происшествия
Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах
Прокуратура в среду запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.
РИА Новости 12:36
Космос
Инопланетяне не подают признаков жизни, но их упорно ищут. Чем это грозит человечеству?
«Лента.ру» рассказывает, почему молчит космос и что это значит для человечества.
Lenta.ru 17:04
Политика
Израильский дипломат назвал украинский язык выдуманным
Бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген назвал украинский язык выдуманным, а государственность страны — несуществующей.
Известия 15:30
Экономика
ЦБ разработал требования к объединению рисков ОСАГО и каско
Центральный банк РФ разработал минимальные требования к договорам страхования, которые позволяют для удобства автовладельцев включать риски, застрахованные по каско, в полис обязательной "автогражданки".
Российская газета 04:08
Общество
В Минприроды назвали российские города с самым грязным воздухом
Все города из списка находятся в азиатской части территории России, которая «характеризуется особо неблагоприятными для рассеивания примесей метеорологическими условиями в виде мощных приземных инверсий, застоев воздуха и туманов, которые способствуют накоплению примесей у поверхности земли», отметили в Минприроды.
РБК вчера в 20:24
Происшествия
В Вологодской области пропала двухлетняя девочка
Газета.Ru 13:05
Политика
Лавров заявил о стабильном осложнении международных отношений
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что международные отношения продолжают стабильно осложняться.
Известия 10:06
Политика
Британские депутаты отвергли предложение Джонсона о досрочных выборах
Палата общин парламента Великобритании отвергла предложение премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона провести в октябре досрочные выборы.
РБК 16:59
Футбол
Сборная России прилетела в Глазго на матч с Шотландией
Игроки сборной России прилетели в Глазго на матч отборочного цикла Евро-2020 против команды Шотландии.
Sportbox.RU 14:51
Общество
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег
Замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев сообщил в интервью "Известиям" о новом способе кражи денег.
РИА Новости 01:46
Политика
«Роснефть» требует извинений от «Транснефти»
«Роснефть» 3 сентября потребовала извинений от «Транснефти» в адрес главы совета директоров нефтекомпании Герхарда Шрёдера из-за комментариев трубопроводной монополии в отношении письма, написанного им премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
Коммерсантъ вчера в 08:33
Происшествия
ФСИН выплатит 700 тысяч рублей экс-заключенному за пытки в СИЗО
Советский районный суд Улан-Удэ вынес решение о взыскании с Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) 700 тыс. руб. в пользу бывшего заключенного Виктора Роганова за пытки в СИЗО-1 в 2013 году, сообщает правозащитная организация «Зона права».
Коммерсантъ 11:13
Единоборства
Нурмагомедов рассказал о плане на бой с Порье
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился планом на поединок с американским бойцом Дастином Порье.
RT на русском 12:12
Здоровье
В Минздраве назвали основные факторы развития рака
Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.
РИА Новости 12:28
Технологии
В интернете нашли базу со 419 миллионами телефонных номеров пользователей фейсбука
На незащищенном сервере без пароля обнаружили базу данных со 419 миллионами телефонных номеров пользователей фейсбука, сообщает TechCrunch.
Дождь 17:33
Происшествия
В Нижнем Новгороде загорелся катафалк с телом покойного
Внутри катафалка находилось тело мужчины.
ТАСС 09:56
Армия и оружие
В США назвали срок размещения запрещенных ДРСМД ракет
Исполняющий обязанности министра армии США Райан Маккарти назвал сроки развертывания Соединенными Штатами новых высокоточных ракет и запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) гиперзвуковых ракет с баллистической боеголовкой.
Газета.Ru 17:25
Игры
Valve изменит дизайн библиотеки Steam
Компания Valve изменит интерфейс библиотеки Steam. Об этом сообщается в новостном фиде площадки.
CyberSport.ru 14:23