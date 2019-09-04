Энергетика

Lenta.ruLenta.ruВ Польше пообещали порвать с «Газпромом»

Польский энергетический концерн PGNiG не станет заключать новый контракт с «Газпромом» после того, как действующий истечет в 2022 году. Об этом на экономическом форуме в польской Крынице-Здруй заявил глава компании Петр Вожняк, сообщает РИА Новости.
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