Польский энергетический концерн PGNiG не станет заключать новый контракт с «Газпромом» после того, как действующий истечет в 2022 году. Об этом на экономическом форуме в польской Крынице-Здруй заявил глава компании Петр Вожняк, сообщает РИА Новости.

В Польше пообещали порвать с «Газпромом»

Космос NASA выбрало миссии для изучения космической погоды Каждая из представленных NASA гелиофизических миссий получит 400 тысяч долларов для проведения девятимесячного исследования концепции.

Армия и оружие Сайдик заявил о продолжающем приносить плоды перемирии в Донбассе Действующее перемирие продолжает приносить свои плоды, несмотря на обострение ситуации на фронте в последние дни.

Общество Греф заявил о необходимости «убить» экзамены Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что экзамены лишают желания учиться.

Гаджеты Google официально выпустила Android 10 После нескольких месяцев бета-тестирования Google наконец представила финальную версию Android 10 и уже выпустила ее — для смартфонов Pixel и смартфона Essential Phone.

Политика Путин отметил развитие отношений России и Японии Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) с премьер-министром Японии Синдзо Абэ отметил, что диалог способствует развитию российско-японских отношений.

Происшествия Летевший в Петербург самолет экстренно сел в Воронеже Летевший в Петербург пассажирский самолет был вынужден совершить аварийную посадку в Воронеже.

Общество В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом В Кировской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается до минус двух градусов. На Таймыре дождь уже со снегом.

Экономика Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.

Кино Безруков предложил брать деньги за прокат в России западных фильмов Народный артист России Сергей Безруков высказал мнение, что по российскому телевидению надо показывать больше отечественных фильмов, особенно детских, а за показ западного кино брать сбор.

Шоу-бизнес Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке Актриса подтвердила, что пока не может участвовать в мероприятиях Звезда сериала "Моя прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк ответила на звонок журналиста, который задал ей вопрос о ее здоровье, но отказалась обсуждать эту тему, сообщает "Комсомольская правда".

Политика Палата общин Британии поддержала законопроект об отсрочке Brexit Палата общин британского парламента, вопреки призывам премьер-министра Бориса Джонсона, поддержала идею переноса срока Brexit в случае, если не удастся достичь соглашения с Евросоюзом, сообщает РИА "Новости".

Футбол Глушаков: агенты сказали, что нормальной жизни у меня теперь не будет Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Ахмат», рассказал о ситуации с продлением контракта с красно-белыми после победы в чемпионате страны в сезоне-2016/17.

Политика Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17 Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.

Политика Захарова оценила возможное продление антироссийских санкций ЕС Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала возможное продление санкций Евросоюза в отношении России, передает ТАСС.

Общество Рэпер Snoop Dogg оценил традиционный русский бой стенка на стенку Американский рэпер Snoop Dogg оценил русский кулачный бой стенка на стенку, разместив в своем Instagram видео с фестиваля "Атамановские кулачки".

Космос Российский космонавт предостерег женщин от полетов в космос Женщинам, которые хотят стать кандидатами в космонавты и отправиться в космос, придется на какое-то время принести в жертву этой мечте материнство и личную жизнь.

Происшествия 30 человек пострадали при столкновении поезда с грузовиком в Японии Ранее сообщалось, что в Ленинградской области на переезде столкнулись поезд и легковой автомобиль, в результате чего погибли двое человек и один пострадал.

Общество Число жертв урагана «Дориан» увеличилось вчетверо Отмечается, что число жертв увеличивается по мере разбора завалов.

Происшествия Более ста человек эвакуировали в Ленобласти из горящей многоэтажки «Из горящей квартиры было спасено двое с применением спасательных устройств (средств защиты органов дыхания)», — уточнили в ГУ МЧС России по Ленобласти.