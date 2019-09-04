Энергетика
Lenta.ruВ Польше пообещали порвать с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG не станет заключать новый контракт с «Газпромом» после того, как действующий истечет в 2022 году. Об этом на экономическом форуме в польской Крынице-Здруй заявил глава компании Петр Вожняк, сообщает РИА Новости.
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Космос
NASA выбрало миссии для изучения космической погоды
Каждая из представленных NASA гелиофизических миссий получит 400 тысяч долларов для проведения девятимесячного исследования концепции.
Naked Science вчера в 14:28
Армия и оружие
Сайдик заявил о продолжающем приносить плоды перемирии в Донбассе
Действующее перемирие продолжает приносить свои плоды, несмотря на обострение ситуации на фронте в последние дни.
ИА Новороссия вчера в 12:24
Общество
Греф заявил о необходимости «убить» экзамены
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что экзамены лишают желания учиться.
RT на русском 02:00
Гаджеты
Google официально выпустила Android 10
После нескольких месяцев бета-тестирования Google наконец представила финальную версию Android 10 и уже выпустила ее — для смартфонов Pixel и смартфона Essential Phone.
Популярная механика вчера в 02:51
Политика
Путин отметил развитие отношений России и Японии
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) с премьер-министром Японии Синдзо Абэ отметил, что диалог способствует развитию российско-японских отношений.
RT на русском 00:13
Происшествия
Летевший в Петербург самолет экстренно сел в Воронеже
Летевший в Петербург пассажирский самолет был вынужден совершить аварийную посадку в Воронеже.
Газета.Ru вчера в 01:36
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Кировской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается до минус двух градусов. На Таймыре дождь уже со снегом.
Известия вчера в 23:34
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru вчера в 03:22
Культура
Megogo начнет производство собственного контента вслед за конкурентами
Онлайн-кинотеатр Megogo начнет производство собственного контента.
Sostav.ru 02:15
Кино
Безруков предложил брать деньги за прокат в России западных фильмов
Народный артист России Сергей Безруков высказал мнение, что по российскому телевидению надо показывать больше отечественных фильмов, особенно детских, а за показ западного кино брать сбор.
Петербургский дневник вчера в 11:24
Финансы
В 1-м полугодии выручка ведущих инвестбанков мира была минимальной за 13 лет - Coalition
Совокупный доход от операций с сырьем составил $2 млрд, что на 1% меньше показателя за первое полугодие 2018 года.
Финмаркет 02:22
Шоу-бизнес
Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке
Актриса подтвердила, что пока не может участвовать в мероприятиях Звезда сериала "Моя прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк ответила на звонок журналиста, который задал ей вопрос о ее здоровье, но отказалась обсуждать эту тему, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ вчера в 22:13
Политика
Палата общин Британии поддержала законопроект об отсрочке Brexit
Палата общин британского парламента, вопреки призывам премьер-министра Бориса Джонсона, поддержала идею переноса срока Brexit в случае, если не удастся достичь соглашения с Евросоюзом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:39
Футбол
Глушаков: агенты сказали, что нормальной жизни у меня теперь не будет
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Ахмат», рассказал о ситуации с продлением контракта с красно-белыми после победы в чемпионате страны в сезоне-2016/17.
Чемпионат 02:30
Происшествия
На МКАД грузовик сбил дорожных рабочих
Вести.Ru 01:31
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17
Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.
RT на русском 00:26
Транспорт
Движение перекроют в центре Москвы из-за празднования Дня города
Вечерняя Москва вчера в 17:54
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Плохие парни навсегда»
Sibnet Новости вчера в 22:53
Политика
Захарова оценила возможное продление антироссийских санкций ЕС
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала возможное продление санкций Евросоюза в отношении России, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:21
Политика
Украинский политолог рассказал о страхах Зеленского
РИА Новости вчера в 22:22
Общество
Рэпер Snoop Dogg оценил традиционный русский бой стенка на стенку
Американский рэпер Snoop Dogg оценил русский кулачный бой стенка на стенку, разместив в своем Instagram видео с фестиваля "Атамановские кулачки".
РИА Новости вчера в 18:57
Космос
Российский космонавт предостерег женщин от полетов в космос
Женщинам, которые хотят стать кандидатами в космонавты и отправиться в космос, придется на какое-то время принести в жертву этой мечте материнство и личную жизнь.
Дни24 вчера в 04:28
Происшествия
30 человек пострадали при столкновении поезда с грузовиком в Японии
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области на переезде столкнулись поезд и легковой автомобиль, в результате чего погибли двое человек и один пострадал.
Газета.Ru 00:27
Общество
Число жертв урагана «Дориан» увеличилось вчетверо
Отмечается, что число жертв увеличивается по мере разбора завалов.
Lenta.ru вчера в 19:15
Происшествия
Более ста человек эвакуировали в Ленобласти из горящей многоэтажки
«Из горящей квартиры было спасено двое с применением спасательных устройств (средств защиты органов дыхания)», — уточнили в ГУ МЧС России по Ленобласти.
REGNUM 01:37
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru 03 сентября в 18:53