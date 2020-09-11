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RT на русском
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В Польше заявили об угрозе появления «новой формы Российской империи»

В случае «включения» Белоруссии в систему России существует риск появления «новой формы Российской империи», заявил в интервью Polskie Radio 24 профессор Академии военного искусства в Варшаве Пётр Грохмальский.В источнике
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RT на русском

В Польше заявили об угрозе появления «новой формы Российской империи»

RT на русском00:08
Телеканал 360°

В Польше испугались появления «новой Российской империи»

Телеканал 360°23:34
Lenta.ru

В Польше предупредили об угрозе появления «новой Российской империи»

Lenta.ru22:15
URA.Ru

В Польше испугались появления новой Российской империи

URA.Ru22:22
Известия

Польский профессор испугался появления «новой Российской империи»

Известия22:54
РЕН ТВ

В Польше заявили о возможном появлении «новой Российской империи»

РЕН ТВ21:41
РИА Новости

Польский профессор спрогнозировал появление «новой Российской империи»

РИА Новости21:13

Прививки от гриппа в России в 2020 году стали популярнее

Большая часть – 60% – респондентов никогда не прививались от гриппа (по данным Роспотребнадзора, в 2019 году охват вакцинацией по всей России составил 50% населения страны), однако в этом году об отказе от прививки заявили всего 41% опрошенных.
Vademecum04:21

Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
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Киев прекратил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции

Украинская сторона полностью прекратила подачу воды в Луганскую народную республику (ЛНР) с расположенной в районе Лисичанска Западной фильтровальной станции (ЗФС), передает РИА Новости.
Российская газета04:48
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Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ru02:25
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