В Польше заявили об угрозе появления «новой формы Российской империи»
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В случае «включения» Белоруссии в систему России существует риск появления «новой формы Российской империи», заявил в интервью Polskie Radio 24 профессор Академии военного искусства в Варшаве Пётр Грохмальский.В источнике
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