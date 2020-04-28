с чего всё началось

Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.

Общество В Подмосковье ввели «масочный режим» Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса. 663

Здоровье В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили новый симптом В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 114431 случай заражения, выздоровели 13220 человек, умерли 1169. 342

Политика Зеленский передал «пламенный привет» ослабившему карантин мэру Черкасс Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мэру города Черкассы Анатолию Бондаренко.

Общество Анна Попова: Понимаю, усталость накопилась. Но лучше потерпеть еще немного Хочу сказать, что даже в рамках этого «зубца» почти половина всех выявленных - это люди, которые болеют бессимптомно.

Общество Депутат-перебежчик из КНДР «на 99% уверен» в смерти Ким Чен Ына Сбежавший из Северной Кореи депутат Верховного народного собрания Цзи Сон Хо заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын с "вероятностью в 99%" умер в минувшие выходные после операции на сердце. 22

Общество Илон Маск заявил о намерении продать почти все имущество Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил о намерении продать почти все свое физическое имущество.

Политика Депутаты от КПРФ сообщили о проведении одиночных пикетов в Москве Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин провел одиночный пикет у администрации президента с требованием выплатить материальную помощь гражданам, а также ввести режим ЧС и обеспечить защиту врачей. 17

Общество Глава Роспотребнадзора заявила о всплеске заболеваемости коронавирусом В России в последние два дня наблюдается всплеск числа заразившихся коронавирусом COVID-19 на фоне стабильной ситуации, которая была отмечена на прошлой неделе. 17

Экономика Владельцы АЗС увидели риски повышения оптовых цен на бензин Трейдеры и владельцы АЗС опасаются повышения оптовых цен на бензин и дизельное топливо из-за снижения объемов их производства и нормативов продаж нефтеперерабатывающими компаниями на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, пишет принадлежащий Григорию Березкину РБК. 4

Шоу-бизнес Разин пригрозил подавшей против него иск Кудрявцевой Продюсер Андрей Разин ответил на сообщения о том, что телеведущая Лера Кудрявцева подала в суд на него и одно из популярных сетевых изданий. 6

Общество В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы. 544

Политика В РПЦ объяснили демонтаж мозаики с Путиным в храме Вооруженных сил Решение убрать из главного храма Вооруженных сил России мозаику с изображением президента России Владимира Путина было связано с позицией самого главы государства, объяснил принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК настоятель храма, епископ Клинский Стефан. 4,2K