Энергетика
РБКВ Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
Читать в источнике
Оценить1,7K
с чего всё началось
Ранее замминистра государственных активов Польши Януш Ковальский в интервью порталу Wpost заявил, что Польша готова добиваться ареста активов российского "Газпрома" в Европе.Газета.Ru28 апреля в 07:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Польша готова арестовать активы «Газпрома» в проекте «Северный поток — 2»
Евразия Daily28 апреля в 02:26
Nord Stream 2 AG прокомментировал намерение Польши арестовать его активы
РИА Новости28 апреля в 08:06
Оператор «Северного потока – 2» не получал судебных исков по активам компании
Известия28 апреля в 07:35
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 13:17, Ашберн
Комментарии
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Газета.Ru 09:03
Общество
В Подмосковье ввели «масочный режим»
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса.
РИА Новости 11:10
Шоу-бизнес
Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском вчера в 19:18
Здоровье
В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили новый симптом
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 114431 случай заражения, выздоровели 13220 человек, умерли 1169.
ТАСС 11:10
Политика
Зеленский передал «пламенный привет» ослабившему карантин мэру Черкасс
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мэру города Черкассы Анатолию Бондаренко.
Московский Комсомолец 12:30
Политика
Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера
Напомним, вчера в ходе видеоконференции Мишустин сообщил президенту, что заразился коронавирусом.
Инфорос 02:08
Общество
Убивают медведей голыми руками: китайский блогер раскрыл «секрет» русских
Смелость и неукротимость русских объясняется особенностями питания, к которым "воинственный народ" привыкает с ранних лет, считает автор китайского портала Sina.
РИА Новости 10:42
Общество
Попова допустила усиление режима самоизоляции после майских праздников
Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
Российская газета 10:34
Общество
Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
Общество
«Почта России» опубликовала график работы в майские праздники
Режим работы отделений почтовой связи изменится в отдельные дни с 1 по 11 мая.
МедиаПоток вчера в 09:43
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС вчера в 13:18
Кино
Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»
Inc-news.ru 28 апреля в 14:57
Общество
Анна Попова: Понимаю, усталость накопилась. Но лучше потерпеть еще немного
Хочу сказать, что даже в рамках этого «зубца» почти половина всех выявленных - это люди, которые болеют бессимптомно.
Комсомольская правда 12:08
Спорт
WADA завершила расследование в отношении 298 российских спортсменов
Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) завершили расследование по делу о допинг-пробах 298 российских спортсменов, передает пресс-служба организации.
ФАН вчера в 13:12
Общество
Депутат-перебежчик из КНДР «на 99% уверен» в смерти Ким Чен Ына
Сбежавший из Северной Кореи депутат Верховного народного собрания Цзи Сон Хо заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын с "вероятностью в 99%" умер в минувшие выходные после операции на сердце.
Газета.Ru 10:52
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 10 килограммов за месяц
Максим Фадеев на карантине успел избавиться от 10 килограммов, о чем он сообщил подписчикам в Инстаграме.
Вечерний курьер вчера в 03:23
Общество
Илон Маск заявил о намерении продать почти все имущество
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил о намерении продать почти все свое физическое имущество.
Газета.Ru 13:03
Политика
Депутаты от КПРФ сообщили о проведении одиночных пикетов в Москве
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин провел одиночный пикет у администрации президента с требованием выплатить материальную помощь гражданам, а также ввести режим ЧС и обеспечить защиту врачей.
РБК 11:11
Общество
Глава Роспотребнадзора заявила о всплеске заболеваемости коронавирусом
В России в последние два дня наблюдается всплеск числа заразившихся коронавирусом COVID-19 на фоне стабильной ситуации, которая была отмечена на прошлой неделе.
РБК 12:47
Экономика
Владельцы АЗС увидели риски повышения оптовых цен на бензин
Трейдеры и владельцы АЗС опасаются повышения оптовых цен на бензин и дизельное топливо из-за снижения объемов их производства и нормативов продаж нефтеперерабатывающими компаниями на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, пишет принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:55
Шоу-бизнес
Разин пригрозил подавшей против него иск Кудрявцевой
Продюсер Андрей Разин ответил на сообщения о том, что телеведущая Лера Кудрявцева подала в суд на него и одно из популярных сетевых изданий.
Газета.Ru 09:21
Общество
В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу
Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
Политика
Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Ведомости 03:25
Здоровье
Минздрав рассказал о состоянии детей с коронавирусом в России
Одиннадцать детей, заразившихся коронавирусом, в настоящее время находятся в тяжелом состоянии, за время эпидемии два ребенка скончались, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 07:48
Политика
В РПЦ объяснили демонтаж мозаики с Путиным в храме Вооруженных сил
Решение убрать из главного храма Вооруженных сил России мозаику с изображением президента России Владимира Путина было связано с позицией самого главы государства, объяснил принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК настоятель храма, епископ Клинский Стефан.
Газета.Ru 06:16
Общество
Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года
Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
Общество
В ВОЗ объяснили причину быстрого развития пандемии в Белоруссии
Представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев считает, что одной из главных причин быстрого развития пандемии коронавируса в республике является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования граждан.
ТАСС 05:04