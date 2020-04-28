с чего всё началось

Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.

Происшествия Коммерсанта и экс-чиновника МВД обвинили в крупном мошенничестве Бывший генеральный директор АО "Т-Платформы" Всеволод Опанасенко и бывший начальник управления связи департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД России Александр Александров в среду узнали, что уголовное дело, по которому они проходят соучастниками преступления, завершено.

Общество Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD). 1,5K

Общество ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников Отмечается, что ФСБ совместно с МВД пресечена деятельность жителей Москвы, Подмосковья, Крыма и Севастополя, республик Коми и Мордовия, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев, а также Астраханской, Иркутской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Нижегородской, Омской, Ростовской, Смоленской, Томской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей, причастных к восстановлению боевых свойств оружия и изготовлению боеприпасов. 10

Общество В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая «Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)», — говорится в документе. 121

Авто Lincoln отказался от выпуска электромобиля на базе Rivian Lincoln, как сообщается, сообщил дилерам о своем решении отменить выпуск электрокара в понедельник, 28 апреля, сославшись на «текущую ситуацию».

Общество Путин продлил ограничения по борьбе с коронавирусом "С учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно", - сообщил президент России Владимир Путин во вторник на совещании с губернаторами. 1,5K

Кино Сценаристы Marvel показали альтернативные сцены Мстители: Война бесконечности Недавно Стивен Макфили и Кристофер Маркус отметили 2 года со дня выхода «Мстители: Война Бесконечности» и поделились альтернативными вариантами сцен фильма.

Общество Таджикам запретили русифицированные фамилии Нижняя палата парламента Таджикистана приняла постановление о внесении изменений в закон о государственной регистрации актов гражданского состояния, которые запрещают использование русифицированных фамилий и отчеств. 123

Авто Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30% Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC. 60

Музыка Клип Little Big стал самым популярным русским видеороликом на YouTube Клип петербургской группы Little Big на трек Skibidi меньше, чем за два года, набрал более 400 миллионов просмотров и 3,4 миллиона лайков на YouTube. 54

Общество «Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем. 25

Происшествия На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 63 человек Краснодар, 29 апреля 2020, 11:23 — REGNUM 63 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили в региональном оперштабе 29 апреля. 7

Гаджеты Бюджетные смартфоны Honor 9C, 9A и 9S выходят в России Принадлежащий Huawei бренд Honor анонсировал начало российских продаж бюджетных смартфонов серии Honor 9. Итак, Honor 9C, 9A и 9S можно будет купить уже с 4 мая по рекомендованной цене в 12 990 рублей, 10 990 рублей и 6 990 рублей, а первые покупатели бесплатно получат фитнес-браслет Honor Band 5 или Honor Band 4 Running.

Политика Байдена обвинили в изнасиловании Бывшая сотрудника экс-вице-президента США Джо Байдена Тара Рид обвинила его в изнасиловании. 1

Общество Листовые чаи Lipton и Brooke Bond покинут российский рынок Компания сообщила, что в ассортименте Unilever в России останутся только листовые чаи брендов SirThomasLipton (позиционируется как премиальный бренд, отдельный от Lipton) и Saito. 366

Общество В Минздраве назвали важнейший симптом коронавируса Главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире канала "Россия-1" заявил, что важнейшим симптомом коронавирусной инфекции является одышка. 620

Шоу-бизнес 46-летнюю бывшую модель осудили за слишком глубокое декольте 46-летняя знаменитость появилась в эфире американского реалити-шоу Making The Cut в понедельник, 27 апреля, в коротком перламутровом платье с глубоким декольте, которое оголяло грудь.