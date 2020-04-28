с чего всё началось

Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.

Политика В РПЦ объяснили демонтаж мозаики с Путиным из храма Вооруженных сил Настоятель главного храма Вооруженных сил России, епископ Клинский Стефан сообщил РБК, что решение убрать из храма мозаику с изображением Владимира Путина было связано с мнением самого главы государства. 2,7K

Политика Умер зампредседателя правительства Крыма Павел Королев Заместитель председателя совета министров Республики Крым Павел Королев умер в пятницу утром в возрасте 60 лет, сообщил глава республики Сергей Аксенов на совещании в крымском правительстве, которое транслируется онлайн. 4

Происшествия В Москве со стрельбой задержали нарушившего режим самоизоляции мужчину В Москве на шоссе Энтузиастов сотрудники ГИБДД открыли огонь по колесам иномарки, чтобы задержать 26-летнего водителя, нарушившего режим самоизоляции, а также выполнявшего опасные маневры на дороге. 478

Политика В Кремле опровергли сообщения СМИ о возможности отставки Мишустина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ерундой сообщения СМИ о том, что Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, после выздоровления якобы может не вернуться на пост премьер-министра. 734

Политика Киев анонсировал полное прекращение огня в Донбассе На прошедших в дистанционном формате переговорах в рамках "нормандского формата" главы МИД России, Украины, Франции и Германии поручили контактной группе определить дату вступления в силу режима тишины в Донбассе, передает РИА "Новости". 11

Политика Андрей Белоусов назначен исполняющим обязанности премьера Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому первый вице-премьер Андрей Белоусов назначен исполняющим обязанности премьера. 7

Армия и оружие Японцы занялись разработкой гиперзвуковой противокорабельной ракеты Агентство по закупкам, технологиям и поставкам министерства обороны Японии объявило о начале программы разработки гиперзвуковой противокорабельной ракеты, которая также сможет поражать и наземные цели. 5

Транспорт ГИБДД устроит в праздники массовые рейды по выявлению пьяных водителей «В период майских праздников запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения, нацеленных в том числе и на пресечение управления автотранспортом водителями, которые находятся в состоянии опьянения», — цитирует представителя ГИБДД ТАСС. 11

Общество Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год. 475

Шоу-бизнес Солистка Little Big похудела на 30 килограммов Солистка Little Big похудела на 30 килограммов Певица Софья Таюрская удивила поклонников своими старыми фотографиями до похудения. 11

Общество В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян. 44

Общество В Москве от коронавируса вылечился еще 631 человек Как сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за прошедшие сутки в столице после прохождения лечения выздоровел еще 631 человек. 137

Общество В России зафиксировано 6411 новых случаев заражения коронавирусом За последние сутки в России подтверждено 6411 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщили представители оперативного штаба по борьбе с инфекцией.