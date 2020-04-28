с чего всё началось

Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.

Общество Скворцова: Россия почти вышла на плато по коронавирусу В четверг руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила,ч то Россия в последние недели почти вышла на плато по количеству зараженных новым коронавирусом. 1,1K

Общество В Москве от коронавируса вылечился еще 631 человек Как сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за прошедшие сутки в столице после прохождения лечения выздоровел еще 631 человек. 135

Транспорт ГИБДД устроит в праздники массовые рейды по выявлению пьяных водителей «В период майских праздников запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения, нацеленных в том числе и на пресечение управления автотранспортом водителями, которые находятся в состоянии опьянения», — цитирует представителя ГИБДД ТАСС. 3

Политика Навальный согласился на дебаты с Захаровой Москва, 1 мая 2020, 02:34 — REGNUM Блогер Алексей Навальный согласился на предложение официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой провести дебаты. 1,2K

Общество В Тульской области введут цифровые пропуска С 30 апреля в Тульской области будут усилены меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Власти региона введут систему цифровых пропусков. 49

Происшествия В Новосибирской области выявили 29 новых случаев коронавируса Двадцать девять случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 250

Политика Трамп: источником коронавируса стала лаборатория в Ухане Вашингтон, 1 мая 2020, 01:26 — REGNUM Происхождение коронавируса SARS-CoV-2 связано с деятельностью лаборатории в китайском Ухане, заявил 30 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме. 80

Общество На поддержку остающихся за рубежом россиян выделят допсредства Правительство РФ выделит дополнительные средства на поддержку россиян, которые не могут вернуться из-за рубежа на фоне ситуации с распространением коронавируса, средства должны пойти на оплату их проживания, питание и продление виз, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. 438

Экономика ФНС разъяснила порядок получения безвозмездной финансовой помощи Порядок выдачи субсидий разъяснила заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Светлана Бондарчук на вебинаре Торгово-промышленной палаты, РБК следил за трансляцией. 72

Происшествия Прокуратура решила возобновить дело о преступлениях нацистов в Крыму Прокуратура Крыма обратилась в республиканский Верховный суд с запросом о возобновлении уголовного дела о массовом уничтожении нацистами жителей полуострова. 31

Футбол «Ливерпуль» разочарован словами мэра о досрочном завершении сезона АПЛ Футбольный клуб "Ливерпуль" выразил разочарование по поводу комментария мэра Ливерпуля Джо Андерсона о судьбе сезона чемпионата Англии, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники. Выходные дни в России продлили до 12 мая. 997

Общество Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год. 445