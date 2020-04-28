Энергетика
ИнтерфаксПольша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»
Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Читать в источнике
Оценить1,4K
с чего всё началось
Ранее замминистра государственных активов Польши Януш Ковальский в интервью порталу Wpost заявил, что Польша готова добиваться ареста активов российского "Газпрома" в Европе.Газета.Ru07:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 09:44, Ашберн
Комментарии
Политика
Москва не одобряет заявления Хафтара о переходе власти в Ливии
Москва не одобряет заявление главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара о выходе из политического соглашения и переходе власти в Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 09:14
Общество
Мишустин поручил подготовить план снятия ограничений в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить план снятия ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 04:18
Общество
Глава Башкирии сравнил пандемию коронавируса с фашизмом
Не знаю, уместно или нет, но проведу параллель: август 41 года, когда фашистская Германия практически захватила всю Европу и уже вторглась на территорию Советского Союза, и победоносно шла первое время Но уже в августе 41 года государства собрались и начали рисовать контуры нового мира, который будет после победы над фашизмом.
Pravda.Ru 08:21
Политика
Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины
Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
Политика
Путин выступит с большим обращением
Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:23
Политика
Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП
«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент.
РБК вчера в 07:50
Экономика
Более 50% предпринимателей не могут получить господдержку
Опрос показал, что более 50% предпринимателей не смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, поскольку их компании не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей.
Коммерсантъ 02:23
Общество
В День Победы к набережной Петербурга пришвартуются корабли Балтфлота
Во вторник, 28 апреля, стало известно о том, что в 9 мая к набережным Петербурга пришвартуются корабли Балтфлота.
Piter.tv 09:37
Экономика
Топ-менеджеры «Яндекса» сократили себе зарплаты до конца года
Топ-менеджеры "Яндекса" решили сократить себе зарплаты до конца 2020 года, сообщил в ходе телеконференции операционный и финансовый директор группы Грег Абовский.
Интерфакс 09:00
Недвижимость
На выкуп квартир у застройщиков могут выделить еще 100 млрд рублей
На выкуп квартир у застройщиков ДОМ.РФ собирается направить дополнительные 100 млрд рублей.
Российская газета 03:56
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Общество
Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая.
Газета.Ru вчера в 11:32
Общество
Салют 9 мая в Москве и Санкт-Петербурге не будет отменен
Коммерсантъ 08:57
Культура
Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» на НТВ
В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
Piter.tv вчера в 10:00
Происшествия
Под Харьковом 6-летняя девочка ушла гулять и насмерть замёрзла в поле
Вечером 26 апреля в Харьковской области без вести пропала 6-летняя девочка. Малышка была в гостях у бабушки в селе Сосновка.
Регион online 05:43
Общество
Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса
Вашингтон, 28 апреля 2020, 09:02 — REGNUM Создатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что человечество сможет вернуться к нормальной жизни только после появления вакцины от коронавируса, то есть спустя один-два года.
REGNUM 02:02
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Общество
Почти 300 сотрудников ФСИН и 40 заключенных заразились коронавирусом
У 271 сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) подтверждено заражение коронавирусом, сообщили в пресс-бюро ведомства.
Интерфакс 09:37
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
Бренд Pampers решил прекратить сотрудничество с телеведущей Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии.
РИА Новости вчера в 22:42
Армия и оружие
Пентагон опубликовал видеоролики с НЛО
«Наблюдаемые на видеозаписях воздушные явления по-прежнему характеризуются как неопознанные», — говорится в заявлении Пентагона.
Известия вчера в 15:21
Здоровье
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
Коммерсантъ 07:50
Общество
График выплаты пенсий в мае изменится
С 13 мая выплата пенсий и других соцвыплат продолжится по обычному графику.
SamRU.ru вчера в 09:22
Общество
Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» для «Силы Сибири»
В Якутии на Чаяндинском месторождении, которое является ресурсной базой «Газпрома» для поставок по газопроводу «Сила Сибири», начался бунт рабочих-вахтовиков, пишет портал «Якутия.инфо» со ссылкой на видео митинга.
Lenta.ru 06:34
Шоу-бизнес
Поклонники высоко оценили внешность избранницы Павла Деревянко
Поклонники артиста высоко оценили внешность его избранницы – по их словам, она выглядит очень естественной, чем выгодно выделяется на фоне других знаменитостей.
Bimru.ru 06:33
Здоровье
Минздрав предупредил об угрозе поражения мозга коронавирусом
В документе говорится, что коронавирус нового типа может распространяться из системного кровотока или поразить головной мозг через пластинку решетчатой кости.
REGNUM 08:33
Космос
Астрономы наблюдали испарение воды с первой межзвездной кометы
Одной из самых значительных астрономических находок 2019 года стало обнаружение крымским исследователем Геннадием Борисовым первой кометы, прилетевшей к нам из-за пределов Солнечной системы.
Naked Science 05:03
Общество
Россияне поддержали введение жестких мер в условиях вируса
Большинство россиян считают, что жесткие ограничительные меры негативно сказываются на экономике, но позволяют не допустить большой смертности от коронавируса.
РБК 06:14
Общество
Госпитализирован новый настоятель Богоявленского собора в Елохове
Ранее сегодня в интернете появилась информация из неофициальных источников о том, что новый настоятель Богоявленского кафедрального собора Москвы епископ Фома (Мосолов) лежит в Одинцово на ИВЛ.
Интерфакс Религия 08:36