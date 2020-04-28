Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксПольша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»

Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
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с чего всё началось
Ранее замминистра государственных активов Польши Януш Ковальский в интервью порталу Wpost
 заявил, что Польша готова добиваться ареста активов российского "Газпрома" в Европе.
Газета.Ru07:21

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Эксперт: если «Газпром» выплатит задолженности Польше, арест его активов не потребуется

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ИноСМИвчера в 07:05
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Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» для «Силы Сибири»

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