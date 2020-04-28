с чего всё началось

Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.

Политика Москва не одобряет заявления Хафтара о переходе власти в Ливии Москва не одобряет заявление главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара о выходе из политического соглашения и переходе власти в Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 171

Общество Мишустин поручил подготовить план снятия ограничений в России Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить план снятия ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса. 439

Общество Глава Башкирии сравнил пандемию коронавируса с фашизмом Не знаю, уместно или нет, но проведу параллель: август 41 года, когда фашистская Германия практически захватила всю Европу и уже вторглась на территорию Советского Союза, и победоносно шла первое время Но уже в августе 41 года государства собрались и начали рисовать контуры нового мира, который будет после победы над фашизмом. 30

Политика Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. 79

Политика Путин выступит с большим обращением Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 2,8K

Политика Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП «В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент. 476

Экономика Более 50% предпринимателей не могут получить господдержку Опрос показал, что более 50% предпринимателей не смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, поскольку их компании не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей. 157

Экономика Топ-менеджеры «Яндекса» сократили себе зарплаты до конца года Топ-менеджеры "Яндекса" решили сократить себе зарплаты до конца 2020 года, сообщил в ходе телеконференции операционный и финансовый директор группы Грег Абовский. 1

Общество В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года. 3,2K

Общество Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая. 2,6K

Происшествия Под Харьковом 6-летняя девочка ушла гулять и насмерть замёрзла в поле Вечером 26 апреля в Харьковской области без вести пропала 6-летняя девочка. Малышка была в гостях у бабушки в селе Сосновка.

Общество Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса Вашингтон, 28 апреля 2020, 09:02 — REGNUM Создатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что человечество сможет вернуться к нормальной жизни только после появления вакцины от коронавируса, то есть спустя один-два года. 202

Общество Почти 300 сотрудников ФСИН и 40 заключенных заразились коронавирусом У 271 сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) подтверждено заражение коронавирусом, сообщили в пресс-бюро ведомства.

Общество Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко Бренд Pampers решил прекратить сотрудничество с телеведущей Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии. 73

Общество График выплаты пенсий в мае изменится С 13 мая выплата пенсий и других соцвыплат продолжится по обычному графику. 6

Общество Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» для «Силы Сибири» В Якутии на Чаяндинском месторождении, которое является ресурсной базой «Газпрома» для поставок по газопроводу «Сила Сибири», начался бунт рабочих-вахтовиков, пишет портал «Якутия.инфо» со ссылкой на видео митинга. 773

Шоу-бизнес Поклонники высоко оценили внешность избранницы Павла Деревянко Поклонники артиста высоко оценили внешность его избранницы – по их словам, она выглядит очень естественной, чем выгодно выделяется на фоне других знаменитостей. 2

Здоровье Минздрав предупредил об угрозе поражения мозга коронавирусом В документе говорится, что коронавирус нового типа может распространяться из системного кровотока или поразить головной мозг через пластинку решетчатой кости. 722

Космос Астрономы наблюдали испарение воды с первой межзвездной кометы Одной из самых значительных астрономических находок 2019 года стало обнаружение крымским исследователем Геннадием Борисовым первой кометы, прилетевшей к нам из-за пределов Солнечной системы.

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