с чего всё началось

Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.

Политика Умер вице-премьер Крыма Павел Королев Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова. 589

Общество В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян. 144

Общество Глеб Никитин — РБК: «Меня пугают майские праздники» Губернатор Глеб Никитин рассказал РБК, с чем связывает увеличение числа заразившихся, почему хочет разрешить прогулки около дома и как намерен бороться с увеличением безработицы.

Экономика СПЧ предложил расширить программу повышенного пособия по безработице Повышенное пособие по безработице нужно распространить на работавших неофициально и уволенных до пандемии коронавируса COVID-19, считает председатель постоянной комиссии по трудовым правам Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Борис Кравченко. 2

Экономика X5 перевела офисных сотрудников «Перекрестка» на четырехдневную неделю Ритейлер X5 Retail Group c 1 мая переводит офисных сотрудников сети магазинов "Перекресток" на четырехдневную рабочую неделю со снижением зарплаты, сообщил "Ведомостям" представитель группы. 13

Технологии Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса Щиток же помогает лучше соблюдать социальное дистанцирование - через прозрачную поверхность маски можно видеть движения губ собеседника, что улучшает восприятие речи. 31

Общество Медведев обещает изменения трудового законодательства Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая. 65

Здоровье Названы самые опасные при коронавирусе заболевания Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек также влияют на вероятность заражения и смертность. 60

Здоровье Россия догоняет Италию. Как развивается эпидемия у нас и в других странах — изучаем на графиках Линия прогноза по России (пунктирная линия) построена только на основании прироста зараженных за последние десять дней — мы взяли среднее число за сутки и показали, что будет, если такой прирост сохранится.

Общество В Подмосковье вводят обязательное ношение защитных масок на улице Воробьёв отметил, что система обязательного ношения масок при выходе из дома будет внедряться поэтапно и коснётся также работодателей, которые собираются возобновить свою деятельность в сферах строительства и услуг. 3,8K

Общество В Коми с 1 мая вводится обязательный масочный режим Власти Республики Коми вводят с 1 мая обязательный масочный режим. Об этом сообщил в четверг врио главы региона Владимир Уйба. 26