с чего всё началось

Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.

Биатлон Адвокат: подпись Родченкова признали поддельной Подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова признана поддельной, передает РИА "Новости".

Экономика Какие перемены ждут россиян в мае С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере. 178

Политика Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни. 1,1K

Авто В России появился полноприводный Skoda Karoq Российские дилеры Skoda начали прием заказов на полноприводный Skoda Karoq с турбомотором 1.4 TSI мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатым «роботом» DSG. 26

Футбол Орлов: «Видимо, россиян от коронавируса оберегает прививка от туберкулёза» Известный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возможном возобновлении сезона в российской Премьер-Лиге, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.Я убеждён, что мы возобновим сезон в июне, но наверняка будем играть без зрителей.

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Общество В Москве продлили режим самоизоляции Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина. 1

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Общество В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая "Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе. 6

Технологии В WhatsApp появилась новая функция Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше. 3

Наука Редкие мутации могут отнимать годы вашей жизни Ученые обнаружили горстку ультра-редких мутаций, возникающих при рождении и сбрасывающих годы жизни человека.

Общество Минтруд допускает увеличение числа безработных в России до 6 млн Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что на фоне пандемии коронавируса COVID-19 в министерстве просчитывали сценарий в 5–6 млн безработных, однако сейчас есть тенденция к сохранению занятости. 27

Общество В Роспотребнадзоре названы примерные сроки отмены режима самоизоляции Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вскоре можно будет приступить к поэтапной отмене ограничений, введённых в связи с коронавирусной инфекцией. 2,7K

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Экономика Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки. 911

Гаджеты «Большой Navi» будет вдвое больше графического процессора в современных топовых видеокартах AMD Ранее слухи указывали на то, что новые топовые настольные видеокарты AMD мы получим в начале лета.