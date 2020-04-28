с чего всё началось

Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.

Политика Путин выступит с большим обращением Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 2,3K

Политика Кабмин Украины отозвал представление Саакашвили в вице-премьеры Правительство Украины отозвало из Верховной рады представление о назначении экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили вице-премьером, сообщает украинское издание «Цензор.нет». 10

Общество В Подмосковье умерли еще пять человек с коронавирусом Как сообщили в региональном оперштабе, в Подмосковье за сутки умерли еще пять человек, у которых ранее выявили коронавирус.

Здоровье Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавирусной инфекции Министерство здравоохранения России обновило методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте ведомства. 99

Экономика Эксперт: Россия не оставит мир без пшеницы Остановка экспорта зерновых культур из РФ до июля не повлияет на позиции России как мирового лидера по поставкам пшеницы - уже через несколько месяцев начнутся поставки зерна нового урожая, сообщил РИА Новости управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.

Здоровье Минздрав назвал группы обязательной госпитализации при COVID-19 По состоянию на 28 апреля в России подтвердились 93 558 случаев заболевания, из них 6411 — за последние сутки.

Гаджеты Весенняя распродажа смартфонов Vivo в России Компания Vivo объявляет о введении весенних скидок на популярные модели смартфонов Vivo V17 Neo и Y12, которые заметно подешевели в России.

Общество Медсестра из Коммунарки записала видео с жалобами на условия работы Обе женщины настаивают, что медсестрам не выдают стерильных средств индивидуальной защиты даже после заявления Проценко о том, что в больнице созданы нормальные условия для всех сотрудников. 138

Общество Минприроды предупредило об аномально жарком лете-2020 Глава российского Минприроды Дмитрий Кобылкин в ходе совещания с Владимиром Путиным сообщил, что лето 2020 года может стать одним из самых жарких за всю историю. 1,1K

Авто В Сети показали изображения новой Lada 4x4 По словам главы «АвтоВАЗа» Ива Каракатзаниса, новое поколение внедорожника будет выполнено в фирменной Х-стилистике LADA и останется в той же ценовой нише, что и нынешняя модель. 107

Авто «АвтоВАЗ» ждут массовые сокращения Эксперты считают, что, в связи с тяжелым экономическим положением предприятия, без сокращений персонала уже не обойтись. 30

Игры Состоялся релиз необычного автомобильного симулятора SnowRunner SnowRunner является «духовным наследником» другой игры Saber Interactive — MudRunner. В ней геймеры участвовали в гонках по бездорожью. 2

Общество «Яндекс» назвал ошибкой выдачу негативных материалов о Навальном Москва, 28 апреля 2020, 15:15 — REGNUM Выдача негативного «обсуждаемого контента» об оппозиционном блогере Алексее Навальном в ответ на поисковый запрос в «Яндексе» временно отключена. 18

Общество Депутат Лебедев прокомментировал высказывание вратаря Фролова Депутат Государственной думы федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Игорь Лебедев прокомментировал высказывание вратаря самарских "Крыльев Советов" Евгения Фролова. 1

Спорт Олимпиаду в Токио в 2021 году могут отменить 24 марта Международный олимпийский комитет решил перенести летние Игры в Токио на 2021 год.