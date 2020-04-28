с чего всё началось

Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.

Общество В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года. 2,2K

Экономика Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире Как отмечает агентство, Россия является самым крупным поставщиком пшеницы, из-за ограничения поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен. 499

Шоу-бизнес Располневшая ради роли Кристина Асмус рассказала, чем питается Кристина Асмус пару месяцев назад с радостью рассказала фанатам о том, что в ее жизни наступил новый, очень приятный этап.

Здоровье Количество заболевших коронавирусом в регионе превысило 300 человек Как ранее сообщал РБК Калининград, на этой неделе в регионе могут смягчить режим тотальной самоизоляции, если количество заболевших не будет резко расти, и в том случае, если федеральные власти не дадут иных указаний. 9

Экономика Более 50% предпринимателей не могут получить господдержку Опрос показал, что более 50% предпринимателей не смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, поскольку их компании не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей. 88

Спорт Оргкомитет Игр в Токио допустил отмену Олимпиады в 2021 году Игры в Токио в 2021 году могут быть отменены, в том случае, если коронавирус продолжит угрожать населению.

Политика МИД Украины раскрыл содержание «нормандского саммита» в онлайн-формате Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскрыл содержание запланированного в онлайн-формате «нормандского саммита», в котором примут участие главы МИД из четырех стран. 1

Гаджеты Samsung Galaxy Note20 получит улучшенную SoC Exynos Платформа получит увеличенную производительность в сравнении с Exynos 990. Известно, что работа над Exynos 992 идет уже довольно долго.

Культура Победителем шоу «Маска» стал Анатолий Цой В финале шоу «Маска» участник в костюме льва поразил зрителей и жюри невероятным выступлением, сумев доказать свое превосходство и стать победителем конкурса. 180

Общество Мишустин поручил подготовить план снятия ограничений в России Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить план снятия ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса. 113

Политика Трамп ответил на вопрос о состоянии Ким Чен Ына Президент США Дональд Трамп в ходе брифинга ответил на вопрос о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына. 34

Общество Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России Сингапурские ученые из университета технологий и дизайна спрогнозировали, что вспышка коронавируса в России завершится в середине лета 2020 года. 2K

Политика Халифа Хафтар объявил себя правителем Ливии Фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар объявил, что возглавит страну и выйдет из соглашения, в результате которого сформировалось Правительство национального согласия (ПНС), передает портал Akhbar Libya. 154

Общество Частные лаборатории начинают тесты на антитела к коронавирусу Сразу пять крупных сетей медицинских лабораторий начнут массовое тестирование россиян на антитела к коронавирусу: «Хеликс», «Инвитро», «Гемотест», KDL и LabQuest. 39

Общество Во Владимирской области выявлено 48 новых случаев коронавируса Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» ведется ежедневный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, а также контроль за проведением мероприятий по профилактике новой коронавирусой инфекцией на территории области. 461

Политика Путин обсудит с губернаторами ситуацию с коронавирусом Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание в режиме видеоконференции с главами регионов по ситуации с коронавирусом, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 135