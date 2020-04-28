Энергетика
РБКВ Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
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Комментарии
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Российская газета 03:18
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ToDay News Ufa вчера в 12:51
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На Алтае возбудили дело о нападении полицейских на нарушителя режима
В Алтайском крае следственные органы возбудили уголовное дело по факту избиения жителя города Змеиногорска сотрудниками полиции.
Российская газета 02:49
Общество
Число зараженных коронавирусом в России превысило 90 тысяч
Общее число заразившихся достигло 93 558. По количеству зараженных Россия обогнала Иран и поднялась на восьмое место среди всех стран мира.
Коммерсантъ 03:51
Общество
606 пациентов с коронавирусом вылечились в Москве за сутки
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В республике Татарстан величина минимального потребительского бюджета за первый квартал 2020 года установлена в размере 16 217 рублей.
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Футбольный комментатор Константин Генич поделился своим мнением по поводу конфлика между голкипером Евгением Фроловым и клубом «Крылья Советов».
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В Сети появились фото Доктора Стрэнджа в броне Железного человека
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В Свердловской области подтвердилось 85 новых случаев коронавируса
В Свердловской области за последние сутки подтвердилось сразу 85 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
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Видеоконференция министров иностранных дел стран "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе запланирована на 30 апреля, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru 02:57
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Обнаружено шесть новых симптомов коронавируса
Американские врачи обнаружили шесть новых симптомов коронавируса, сообщает The Mirror.
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