Энергетика

РБКРБКВ Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»

Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
Читать в источнике
Комментировать705
с чего всё началось
Заместитель министра энергетики Польши Януш Ковальчик в интервью изданию WProst
 заявил о готовности оказывать давление на «Газпром» с целью заставить российскую компанию выполнить решение Стокгольмского арбитража и изменить формулу цены на газ для Варшавы.
РБК03:48

Подробнее о событии

В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»

РБК03:48

Польша намерена арестовать активы «Газпрома» в проекте «Северный поток - 2»

ТАСС03:11

Wprost (Польша): никаких уступок в отношении россиян. Польша может арестовать активы «Северного потока» (Wprost)

ИноСМИвчера в 07:05

Польша намерена добиться ареста активов «Северного потока — 2»

News.ruвчера в 22:28

Польша захотела арестовать активы «Северного потока - 2»

Известиявчера в 21:45

Польский чиновник призвал арестовать активы «Северного потока — 2»

ИА Красная Веснавчера в 14:20

Польша намерена арестовать активы «Северного потока — 2»

РИА Новости00:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 04:04, Ашберн

Комментарии

Общество

Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих

Ведомости вчера в 15:13
631
Политика

Путин потребовал от регионов стопроцентной готовности к ЧП

«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», - цитирует Путина пресс-служба Кремля.
Московский Комсомолец вчера в 08:54
431
Технологии

Microsoft готовится к выпуску майского обновления Windows 10

Обновление Windows 10 получит немало улучшений и новых функций.
iReactor 01:26
6
Общество

В России зафиксировано 6411 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 6411 новых случаев коронавируса в 83 регионах.
Глас Народа 03:51
Культура

Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ

Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
Вокруг ТВ 26 апреля в 15:53
177
Общество

В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
2,5K
Политика

Хафтар объявил о переходе управления Ливией к армии

Фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о решении возглавить страну и выйти из соглашения, в результате которого сформировалось правительство национального согласия (ПНС).
РБК вчера в 17:18
141
Здоровье

Частные лаборатории начинают тесты на антитела к коронавирусу

Сразу пять крупных сетей медицинских лабораторий начнут массовое тестирование россиян на антитела к коронавирусу: «Хеликс», «Инвитро», «Гемотест», KDL и LabQuest.
Ведомости 03:37
31
Экономика

Bloomberg: В мире намечается дефицит российской пшеницы

Впервые за последние десять лет мир рискует оказаться отрезанным от российской пшеницы в то время, когда некоторые ключевые покупатели спешат ее импортировать, пишет Bloomberg.
Российская газета 03:18
329
Здоровье

Группа крови, увеличивающая риск заражения коронавирусом, названа

В наибольшей степени риску заражения коронавирусом подвержены люди со второй группой крови, отмечает Владимир Круглый, член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ.
ToDay News Ufa вчера в 12:51
158
Общество

Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировано 5966 новых случаев заражения COVID-19 в 83 регионах, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 25 апреля в 07:02
32
Общество

МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских

МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости вчера в 13:25
445
Происшествия

На Алтае возбудили дело о нападении полицейских на нарушителя режима

В Алтайском крае следственные органы возбудили уголовное дело по факту избиения жителя города Змеиногорска сотрудниками полиции.
Российская газета 02:49
169
Общество

Число зараженных коронавирусом в России превысило 90 тысяч

Общее число заразившихся достигло 93 558. По количеству зараженных Россия обогнала Иран и поднялась на восьмое место среди всех стран мира.
Коммерсантъ 03:51
4
Общество

606 пациентов с коронавирусом вылечились в Москве за сутки

606 пациентов с коронавирусом вылечились в Москве за сутки.
Известия 03:23
89
Экономика

В Татарстане повысили минимальный потребительский бюджет

В республике Татарстан величина минимального потребительского бюджета за первый квартал 2020 года установлена в размере 16 217 рублей.
НТР 24 01:30
5
Футбол

Генич: «Крылья Советов» имеют все основания оштрафовать Фролова

Футбольный комментатор Константин Генич поделился своим мнением по поводу конфлика между голкипером Евгением Фроловым и клубом «Крылья Советов».
Metaratings вчера в 17:08
Здоровье

Минздрав Хакасии вышел на связь с медиками, борющимися с коронавирусом

В Хакасии коллектив скорой помощи ищет президентские деньги Так, коллектив Абаканской скорой помощи обратился к губернатору Валентину Коновалову с просьбой рассмотреть вопрос о выплатах медикам, обещанных президентом в связи с распространением коронавирусной инфекции.
ИА Хакасия вчера в 08:00
11
Финансы

Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых

Совет директоров Банка России с 27 апреля снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 5,50% годовых.
Интерфакс 26 апреля в 17:31
1,4K
Кино

В Сети появились фото Доктора Стрэнджа в броне Железного человека

NewInform вчера в 08:11
7
Армия и оружие

SANA: сирийские ПВО отразили ракетную атаку Израиля в районе Дамаска

iReactor вчера в 03:41
222
Политика

Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия 26 апреля в 15:38
6,6K
Происшествия

В Пермском крае выявили 20 новых случаев коронавируса

В Пермском крае за минувшие сутки выявили 20 новых случаев коронавируса. Из них девять мужчин, девять женщин и двое детей.
Рифей-Пермь вчера в 04:23
5
Единоборства

Отец Хабиба Нурмагомедова поблагодарил медицинских работников

Во вторник, 28 апреля, Абдулманап Нурмагомедов опубликовал пост в «инстаграме» со словами благодарности в адрес сотрудников скорой помощи.
ГЛАС.RU 03:29
Экономика

Более 50% предпринимателей не могут получить господдержку

Опрос показал, что более 50% предпринимателей не смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, поскольку их компании не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей.
Коммерсантъ 02:23
40
Общество

В Свердловской области подтвердилось 85 новых случаев коронавируса

В Свердловской области за последние сутки подтвердилось сразу 85 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Политсовет 03:54
73
Политика

МИД Украины официально отказался признавать геноцид армян

Министерство иностранных дел Украины еще в марте этого года разослало украинским ведомствам документ, в котором четко говорится, что "Украина не признает геноцид армянского народа".
Российская газета вчера в 15:14
Общество

Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко

РИА Новости вчера в 22:42
25
Политика

Согласована дата видеоконференции глав МИД «нормандской четверки»

Видеоконференция министров иностранных дел стран "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе запланирована на 30 апреля, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru 02:57
1
Здоровье

Обнаружено шесть новых симптомов коронавируса

Американские врачи обнаружили шесть новых симптомов коронавируса, сообщает The Mirror.
Lenta.ru вчера в 21:47
42
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное