с чего всё началось

Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.

Политика Путин потребовал от регионов стопроцентной готовности к ЧП «В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», - цитирует Путина пресс-служба Кремля. 431

Общество В России зафиксировано 6411 новых случаев коронавируса За последние сутки в России подтверждено 6411 новых случаев коронавируса в 83 регионах.

Политика Хафтар объявил о переходе управления Ливией к армии Фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о решении возглавить страну и выйти из соглашения, в результате которого сформировалось правительство национального согласия (ПНС). 141

Здоровье Частные лаборатории начинают тесты на антитела к коронавирусу Сразу пять крупных сетей медицинских лабораторий начнут массовое тестирование россиян на антитела к коронавирусу: «Хеликс», «Инвитро», «Гемотест», KDL и LabQuest. 31

Экономика Bloomberg: В мире намечается дефицит российской пшеницы Впервые за последние десять лет мир рискует оказаться отрезанным от российской пшеницы в то время, когда некоторые ключевые покупатели спешат ее импортировать, пишет Bloomberg. 329

Здоровье Группа крови, увеличивающая риск заражения коронавирусом, названа В наибольшей степени риску заражения коронавирусом подвержены люди со второй группой крови, отмечает Владимир Круглый, член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ. 158

Общество Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом В России за сутки зарегистрировано 5966 новых случаев заражения COVID-19 в 83 регионах, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. 32

Общество Число зараженных коронавирусом в России превысило 90 тысяч Общее число заразившихся достигло 93 558. По количеству зараженных Россия обогнала Иран и поднялась на восьмое место среди всех стран мира. 4

Экономика В Татарстане повысили минимальный потребительский бюджет В республике Татарстан величина минимального потребительского бюджета за первый квартал 2020 года установлена в размере 16 217 рублей. 5

Футбол Генич: «Крылья Советов» имеют все основания оштрафовать Фролова Футбольный комментатор Константин Генич поделился своим мнением по поводу конфлика между голкипером Евгением Фроловым и клубом «Крылья Советов».

Здоровье Минздрав Хакасии вышел на связь с медиками, борющимися с коронавирусом В Хакасии коллектив скорой помощи ищет президентские деньги Так, коллектив Абаканской скорой помощи обратился к губернатору Валентину Коновалову с просьбой рассмотреть вопрос о выплатах медикам, обещанных президентом в связи с распространением коронавирусной инфекции. 11

Политика Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях. 6,6K

Происшествия В Пермском крае выявили 20 новых случаев коронавируса В Пермском крае за минувшие сутки выявили 20 новых случаев коронавируса. Из них девять мужчин, девять женщин и двое детей. 5

Единоборства Отец Хабиба Нурмагомедова поблагодарил медицинских работников Во вторник, 28 апреля, Абдулманап Нурмагомедов опубликовал пост в «инстаграме» со словами благодарности в адрес сотрудников скорой помощи.

Экономика Более 50% предпринимателей не могут получить господдержку Опрос показал, что более 50% предпринимателей не смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, поскольку их компании не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей. 40

Политика МИД Украины официально отказался признавать геноцид армян Министерство иностранных дел Украины еще в марте этого года разослало украинским ведомствам документ, в котором четко говорится, что "Украина не признает геноцид армянского народа".