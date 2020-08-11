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МонаВиста

В Польше признали добычу сланцевого газа в стране неэффективной

Сланцевый газ в Польше залегает на значительно большей глубине, нежели в США. И технология, которая там хорошо зарекомендовала себя, не оказалась успешной в Европе. Лишь при условии разработки иных методов можно вернуться к вопросу о добыче газа в Польше, сказал глава польской газовой компании.В источнике
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ФАН

Рухнувшие надежды на добычу сланцевого газа развернут Польшу к России

ФАНвчера в 11:22
Rambler News Service

В Польше признали неэффективность добычи сланцевого газа в стране

Rambler News Serviceвчера в 06:07
Общественная служба новостей

Польша осталась без газа

Общественная служба новостейвчера в 05:24
REGNUM

В Польше заявили о рухнувших надеждах на собственный газ

REGNUMвчера в 04:53
Piter.tv

Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались

Piter.tvвчера в 03:15
РИА Новости

Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались

РИА Новостивчера в 03:09
Lenta.ru

Надежды Польши на собственный газ рухнули

Lenta.ruвчера в 03:03

Сталлоне продает растянутый Cadillac за 350 тысяч долларов

Производитель Escalade ESV, Becker Auto Design, добавил полметра к колесной базе, увеличив и без того приличное расстояние между осями «обычного» внедорожника Cadillac до 3 302 мм и определенно повлияв на его способность преодолевать препятствия.
Сталлоне продает растянутый Cadillac за 350 тысяч долларов
32CARS.ruвчера в 09:34
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В Крыму отказались от украинского статуса коренного народа для татар

Депутат Госдумы РФ от Севастополя и Крыма в эфире НСН уличил Зеленского «в пиаре на людях» в связи с его предложением присвоить крымским татарам статус коренного народа Украины.
Национальная служба новостей10 августа в 10:45
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Microsoft назвала месяц начала продаж Xbox Series X

Вашингтон, 12 августа 2020, 00:41 — REGNUM Microsoft уточнила, в какой именно месяц 2020 года она планирует запустить в продажу свою консоль нового поколения Xbox Series X. Об этом 11 августа сообщил новостной раздел сайта Xbox.
REGNUM17:41

Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUMвчера в 08:28
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«Вулверхэмптон» — «Севилья»: прогноз Константина Генича на матч 1/4 финала Лиги Европы

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич сделал прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Севилья» в 1/4 финала Лиги Европы сезона-2019/2020.
Чемпионатвчера в 06:20

Минтруд предложил увеличить пособия на детей ряду семей

Минтруд России прорабатывает возможность увеличения пособий на детей от трех до семи лет для семей, среднедушевой доход в которых не достигает уровня прожиточного минимума с учетом текущего размера пособий, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 10:58
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Трамп раскритиковал выбранную Байденом кандидатуру вице-президента

Президент США Дональд Трамп заявил, что удивлен выбором сенатора Камалы Харрис в качестве кандидата в вице-президенты США от демократов, напомнив, что она слабо выступила во время праймериз Демократической партии.
РИА Новости18:10
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Николич: Иванов был прав, не назначив пенальти в ворота «Локомотива»

Арбитр Сергей Иванов поступил верно, не назначив пенальти в ворота "Локомотива" в игре чемпионата России по футболу с казанским "Рубином" после падения Ивана Игнатьева в первом тайме, заявил главный тренер москвичей Марко Николич.
РИА Новостивчера в 16:29