В Польше признали добычу сланцевого газа в стране неэффективной

Сланцевый газ в Польше залегает на значительно большей глубине, нежели в США. И технология, которая там хорошо зарекомендовала себя, не оказалась успешной в Европе. Лишь при условии разработки иных методов можно вернуться к вопросу о добыче газа в Польше, сказал глава польской газовой компании.