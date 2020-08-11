В Польше признали добычу сланцевого газа в стране неэффективной
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Сланцевый газ в Польше залегает на значительно большей глубине, нежели в США. И технология, которая там хорошо зарекомендовала себя, не оказалась успешной в Европе. Лишь при условии разработки иных методов можно вернуться к вопросу о добыче газа в Польше, сказал глава польской газовой компании.В источнике
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