Политика
RT на русскомВ Польше призвали к диалогу с Россией
Гадзала также считает, что страны Запада всё реже пытаются изолировать Россию. Напротив, по его мнению, европейские государства чаще стали выступать за диалог с Москвой. Журналист негативно оценил отказ Польши от любого контакта с Россией.
Читать в источнике
Оценить46
Подробнее о событии
Показать все источники
В крупном польском издании представителей власти призвали к диалогу с Россией
Военное обозрениевчера в 05:25
Rzeczpospolita (Польша): Польше не следует отворачиваться от Кремля (Rzeczpospolita)
ИноСМИ06 сентября в 07:00
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 04:26, Вашингтон
Политика
Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму
Lenta.ru 03:29
Политика
Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
REGNUM вчера в 18:45
Армия и оружие
Турция и США провели наземное патрулирование зоны безопасности в Сирии
Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что четыре турецких и американских вертолета участвуют в совместном патрулировании зоны безопасности на севере Сирии к востоку от Евфрата.
РИА Новости 02:40
Армия и оружие
В США подсчитали общее количество боевой авиации в мире
Военное обозрение вчера в 09:03
Происшествия
На Сахалине загорелась школа с избирательным участком
Российская газета вчера в 22:52
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
RT на русском 02:26
Политика
Владимир Зеленский раскрыл план разведения сил в Донбассе
Говорит Москва вчера в 10:48
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском вчера в 10:38
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной
Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты 06 сентября в 16:18
Политика
В Хабаровском крае началось голосование
В Хабаровском крае в 8 часов утра открылось 782 избирательных участка.
Тихоокеанская звезда вчера в 18:04
Кино
HBO показал полный трейлер сериала «Екатерина Великая» с Хелен Миррен
На YouTube-канале HBO появился первый трейлер мини-сериала «Екатерина Великая» о российской императрице.
Собака.ru вчера в 13:39
Политика
Явка на выборах в Челябинской области к 12 часам превысила 16%
АиФ Челябинск 03:50
Общество
Явка на выборах мэра Новосибирска к полудню составила 5,4%
Явка избирателей на выборах мэра Новосибирска к полудню местного времени составила 5,4%, что почти вдвое меньше, чем на прошлых выборах в 2014 году, когда на участки к этому времени пришло 9,8% избирателей, сообщила в воскресенье журналистам председатель новосибирской городской избирательной комиссии Тамара Краткая.
ТАСС 02:40
Авто
Haval стал лидером продаж среди китайских автокомпаний в РФ
Лидером продаж стал Haval с объемом реализации 5849 единиц. Эксперты «АвтоСТАТ» назвали самые популярные китайские автомобили на рынке РФ.
Автоновости дня 00:50
Единоборства
Макгрегор попросил организовать бой-реванш с Нурмагомедовым в Москве
Ирландский спортсмен и бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор сообщил о готовности провести бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Москве.
РБК вчера в 20:23
Происшествия
Автомобиль упал с моста в Новокузнецке
В результате аварии погиб один человек, еще двое пострадали. Как сообщили в полиции, за рулем была 19-летняя девушка.
РЕН ТВ 04:17
Политика
К 10 утра явка на онлайн-голосование в Москве составила почти 40%
К 10 утра воскресенья, 8 сентября, явка в рамках электронного голосования на выборах депутатов в Мосгордуму составила порядка 40%.
Московский Комсомолец 03:40
Политика
Трамп отменил переговоры с террористами и президентом Афганистана
Вести.Ru вчера в 21:33
Кино
Главный приз Венецианского кинофестиваля получил фильм «Джокер»
Главную награду Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва» — получил фильм «Джокер» Тодда Филлипса, сообщает РИА Новости.
Новая газета вчера в 14:52
Политика
КПРФ обвинили в скупке голосов в Бурятии
В Улан-Удэ представители КПРФ пытаются скупать голоса избирателей, прикрываясь сбором подписей за Байкал, сообщают гражданские корреспонденты «Ридуса».
Ридус 02:00
Происшествия
В Нью-Йорке вандал с банджо повредил статую быка на Уолл-стрит
В Нью-Йорке мужчина с помощью банджо повредил статую «Атакующий бык» на Уолл-стрит, передает телеканал CBS со ссылкой на городскую полицию.
РБК 03:35
Кино
Бесплатные показы корейского кино пройдут в Москве
Бесплатные показы корейского кино пройдут в Москве с 11 по 13 сентября.
Вечерняя Москва вчера в 18:51
Политика
Москалькова предложила новый механизм обмена пленными между Россией и Украиной
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение между Москвой и Киевом, позволяющее на паритетных началах прекращать уголовное преследование в отношении граждан обеих стран.
Lenta.ru 02:32
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать Цемаха
Нидерланды потребовали от России выдать им свидетеля по делу о крушении Боинга MH17 Владимира Цемаха.
ИА Новороссия вчера в 15:46
Единоборства
Бой Бейдера и Конго на турнире Bellator 226 признан несостоявшимся
Титульный бой за звание чемпиона промоушна Bellator между американским бойцом смешанного стиля (ММА) Райаном Бейдером и французом Чейком Конго на турнире Bellator 226, проходившем в Сан-Хосе, признан несостоявшимся.
REGNUM 03:22
Здоровье
Названы самые полезные и вредные продукты для мозга
Продукты эксперты разделили на три категории: те, которые надо обязательно добавить в рацион, чтобы улучшить работу мозга, те, которые будет не лишним употреблять, и продукты, от которых стоит отказаться.
Известия вчера в 22:48
Политика
Король Саудовской Аравии сменил министра энергетики
Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, король Саудовской Аравии, сменил министра энергетики.
Вести.Ru вчера в 19:20
Политика
Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК вчера в 14:18