Гадзала также считает, что страны Запада всё реже пытаются изолировать Россию. Напротив, по его мнению, европейские государства чаще стали выступать за диалог с Москвой. Журналист негативно оценил отказ Польши от любого контакта с Россией.

В Польше призвали к диалогу с Россией

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