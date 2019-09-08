с чего всё началось

Польский журналист Лукаш Гадзала считает, что Польше крайне необходимо налаживать отношения с Россией, так как Москва теряет от отсутствия диалога намного меньше Варшавы.

В Польше призвали к диалогу с Россией

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