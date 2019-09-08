Политика
RT на русскомВ Польше призвали к диалогу с Россией
Польский журналист Лукаш Гадзала считает, что Польше крайне необходимо налаживать отношения с Россией, так как Москва теряет от отсутствия диалога намного меньше Варшавы.
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с чего всё началось
«Мы забываем, что диалог и попытки заключить соглашение всегда в интересах малых стран, таких как Польша, потому что конфронтация с более мощным государством не сулит ничего хорошего для них», — написал он в газете Rzeczpospolita.RT на русскомвчера в 22:04
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В крупном польском издании представителей власти призвали к диалогу с Россией
Военное обозрениевчера в 05:25
Rzeczpospolita (Польша): Польше не следует отворачиваться от Кремля (Rzeczpospolita)
ИноСМИ06 сентября в 07:00
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Политика
На Украине назвали имена переданных России заключённых
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RT на русском 01:34
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9 минут геймплея PlanetSide Arena: джетпаки, квадроциклы и танковые бои
Игромания.ру вчера в 13:10
Политика
В Петербурге начались выборы губернатора
В Санкт-Петербурге начались выборы губернатора города, сообщает корреспондент «МИР 24» Родион Ковалев.
МИР 24 01:26
Политика
Трамп отменил переговоры с главой Афганистана и талибами из-за теракта
Из-за теракта в Кабуле, унесшего жизни 12 человек, в числе которых и один американский солдат, президент США Дональд Трамп отменил запланированные ранее переговоры с главой Афганистана Ашрафом Гани и лидерами движения "Талибан" (запрещено в РФ).
Российская газета вчера в 20:33
Здоровье
В тройку лучших в стране вошел Краснодарский перинатальный центр
Конкурсная комиссия проанализировала заявки из 56 перинатальных центров из разных регионов страны.
ЮГ Times вчера в 09:12
Гаджеты
Назван самый продаваемый смартфон года
Официально: новые айфоны покажут 10 сентября читайте также В ноябре 2018 года вице-президент по маркетингу Apple Грег Йосвяк заявил, что iPhone Xr каждый день со дня поступления в продажу 26 октября неизменно оказывался самым продаваемым смартфоном компании.
Вести.Хайтек 06 сентября в 13:42
Здоровье
Почему возникает онемение тела?
Отвечает доктор Татьяна Шаповаленко, ведущая программы "О самом главном": – Причины онемения могут быть как безобидными (неудобное положение тела, длительная неподвижность, ношение узкой обуви), так и указывать на серьёзные сбои в организме (недостаток витаминов, артрит, артроз, сахарный диабет, тромбоз, межпозвонковые грыжи и др.).
Аргументы и Факты вчера в 23:51
Футбол
Сборная России отправилась в Калининград
Футболисты и тренерский штаб сборной России отправились в Калининград на отборочный матч Евро-2020 против команды Казахстана.
Sport24.ru вчера в 11:46
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости вчера в 23:45
Происшествия
Британец лишился водительских прав после смертельного ДТП из-за паука
Интерфакс вчера в 04:34
Политика
В Москве открылись избирательные участки
Известия 01:19
Политика
В Курганской области открылись избирательные участки
Коммерсантъ Челябинск вчера в 23:04
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Политика
Москалькова предложила заключить соглашение между РФ и Украиной о заключенных
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение по заключенным между Россией и Украиной, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:25
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Пуарье
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Пуарье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
BFM.ru вчера в 17:25
Гаджеты
Бюджетный смартфон Redmi 8 уже сертифицирован в Китае
Изначально были предположения, что модель начального уровня Redmi 8 выйдет одновременно со смартфонами, стоящими на ступень выше, — Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro.
iXBT.com 02:25
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Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
REGNUM вчера в 18:45
Шоу-бизнес
В Сети появился снимок Лизы Галкиной за уроками
На днях в Сети появился снимок малышки за уроками. На фанатской странице девочки в Instagram опубликовали фотографию будущей школьницы.
OAnews 01:32
Политика
Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в Сети
7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными по формуле «35 на 35».
Известия вчера в 19:33
Происшествия
Задержан подозреваемый в нападении на Эллу Памфилову
Газета.Ru вчера в 10:54
Теннис
Медведев сыграет с Надалем за титул US Open
Россиянин Даниил Медведев сразится в решающем матче Открытого чемпионата США с испанцем Рафаэлем Надалем.
Нева Спорт 00:00
Теннис
Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
Канадка пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12, а у Уильямс, занимающей восьмое место в рейтинге WTA, девять эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейка из восьми.
Вести.Ru вчера в 18:30
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили воинскими званиями
Украинские моряки, освобожденные в рамках обмена с Россией, были награждены орденами и новыми воинскими званиями, сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины в своем Facebook.
Rambler News Service вчера в 14:43
Происшествия
В Ленинградской области три человека погибли в результате ДТП
Три человека погибли, один получил травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Ленинградской области.
REGNUM 02:46
Политика
Явка на выборах губернатора Оренбуржья к 10 утра составила 5,16%
Явка избирателей на выборах губернатора Оренбургской области в первые часы голосования составила 5,16%, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона.
РИА Новости 02:48
Политика
В Хорватии отреагировали на инцидент на границе с Сербией
Премьер Хорватии Андрей Пленкович отреагировал на инцидент, который произошел на границе с Сербией.
РЕН ТВ вчера в 21:51
Экономика
Сеул анонсировал новые меры для привлечения иностранных инвесторов
Правительство Республики Корея предпримет активные меры для привлечения иностранного капитала.
REGNUM вчера в 10:18
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 8 сентября
Известия вчера в 23:52
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
RT на русском 02:26