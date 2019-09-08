Польский журналист Лукаш Гадзала призвал руководство своей страны к нормализации отношений с Россией, об этом 5 сентября сообщается в его авторской статье, опубликованной изданием Rzeczpospolita.

В Польше призвали к улучшению отношений между Москвой и Варшавой

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