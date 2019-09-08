Политика
REGNUMВ Польше призвали к улучшению отношений между Москвой и Варшавой
Польский журналист Лукаш Гадзала призвал руководство своей страны к нормализации отношений с Россией, об этом 5 сентября сообщается в его авторской статье, опубликованной изданием Rzeczpospolita.
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Политика
Нидерланды обратились к России из-за свидетеля по делу о крушении MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов обратилась к России с запросом по поводу экстрадиции Владимира Цемаха, свидетеля по делу о крушении летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.
RT на русском вчера в 19:17
Политика
В России стартовал единый день голосования
В выборах примут участие около 56 млн россиян Единый день голосования начался в воскресенье в России.
Аргументы и Факты вчера в 17:49
Здоровье
Названы лечебные свойства водки
Врачи обратили внимание на лечебные свойства водки при остеохондрозе. Об этом пишет портал «Медикфорум».
Lenta.ru вчера в 20:51
Единоборства
Нурмагомедов победил Пуарье и защитил титул чемпиона UFC
Боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов уверенно победил американца Дастина Пуарье и защитил пояс чемпиона UFC в легком весе.
РИА Новости вчера в 19:04
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru вчера в 10:54
Происшествия
В Китае произошло землетрясение
Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.
REGNUM вчера в 20:43
Происшествия
В Краснотурьинске водитель «Тойоты» насмерть сбил пешехода
По предварительным данным, в десятом часу утра на улице Абоимова 53-летний водитель «Тойоты РАВ4» допустил наезд на мужчину, который переходил дорогу от остановки в неположенном месте рядом с пешеходным переходом.
Телеканал ОТВ вчера в 16:07
Политика
В Татарстане проходят выборы в Госсовет РТ
Kazanfirst.ru 00:25
Общество
Ураганный ветер сорвал крышу с городской администрации
Паблик dps_vl25 разместил у себя на странице видео, на кадрах которого видно, что со здания администрации города Артема ветер сорвал крышу.
Deita.ru вчера в 23:59
Происшествия
Столицу Канады заполонили пьяные еноты
Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
РИА Новости вчера в 08:15
Здоровье
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости 06 сентября в 08:41
Здоровье
Что запрещено делать 8 сентября, в День Натальи Овсяницы
Сегодня все православные верующие почитают память святой мученицы Натальи, которая погибла за христианскую веру.
Крестьянская жизнь 01:04
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости вчера в 23:45
Теннис
Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
По итогам турнира Бьянка получила 2000 рейтинговых очков и три миллиона 850 тысяч долларов в качестве призовых.
Вести.Ru вчера в 18:30
Кино
HBO показал полный трейлер сериала «Екатерина Великая» с Хелен Миррен
На YouTube-канале HBO появился первый трейлер мини-сериала «Екатерина Великая» о российской императрице.
Собака.ru вчера в 13:39
Общество
В Иннополисе над избирательным участком подняли воздушный шар
Kazanfirst.ru 00:59
Политика
В Европарламенте предложили отменить антироссийские санкции
Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани предложил отменить санкции против России.
Lenta.ru вчера в 19:55
Политика
Слухи о проблемах наблюдателей от КПРФ на Сахалине опровергнуты
В Общественной палате назвали фейком слухи о нарушениях на Сахалине Как ранее сообщало ИА REGNUM, Корниенко — один из пяти кандидатов на выборах губернатора Сахалинской области, которые проходят 8 сентября.
REGNUM вчера в 21:09
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной завершился
Общественное телевидение России вчера в 07:23
Политика
В Москве открылись избирательные участки на выборах в гордуму
В Единый день голосования, 8 сентября, жители столицы смогут проголосовать за кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва.
Коммерсантъ 01:00
Происшествия
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову.
Lenta.ru вчера в 08:52
Политика
Сенцов отреагировал на обмен заключенными между РФ и Украиной
Газета.Ru вчера в 20:13
Здоровье
Вред и польза салата из помидоров и огурцов: ученый опроверг «диванных экспертов»
Бытует расхожее утверждение, что салат из томатов и огурцов не представляет никакой ценности, так как, содержащаяся в огурцах аскорбиназа расщепляет аскорбиновую кислоту, присутствующую в помидорах.
Южный Федеральный вчера в 22:51
Общество
Более 300 тысяч канадцев остались без света из-за урагана «Дориан»
На юге-востоке Канады отключили электричество сразу 300 тыс. жителям из-за урагана "Дориан", сообщает Global News.
Газета.Ru вчера в 21:53
Политика
Трамп опасается ухудшения экономической ситуации в США к выборам
Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал беспокойство по поводу экономической ситуации в стране в преддверии выборов в 2020 году.
Известия вчера в 23:09
Политика
Более 12,5% избирателей проголосовали к полудню в Хабаровском крае
Более 12,5% избирателей проголосовали к 12 часам (5.00 мск) на выборах в Хабаровском крае, где из-за паводка объявлен режим ЧС, сообщил журналистам председатель крайизбиркома Геннадий Накушнов.
РИА Новости 00:51
Здоровье
Названы самые полезные и вредные продукты для мозга
Продукты эксперты разделили на три категории: те, которые надо обязательно добавить в рацион, чтобы улучшить работу мозга, те, которые будет не лишним употреблять, и продукты, от которых стоит отказаться.
Известия вчера в 22:48
Единоборства
Нурмагомедов пообещал помочь благотворительному фонду Порье
RT на русском вчера в 17:08
Политика
В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных
На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
Известия 00:14
Единоборства
Бен Аскрен: «Хабиб — зверь»
Боец UFC Бен Аскрен прокомментировал победу действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в бою против американца Дастина Порье.
Матч ТВ 00:21