Политика

REGNUMREGNUMВ Польше призвали к улучшению отношений между Москвой и Варшавой

Польский журналист Лукаш Гадзала призвал руководство своей страны к нормализации отношений с Россией, об этом 5 сентября сообщается в его авторской статье, опубликованной изданием Rzeczpospolita.
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В Польше призвали к диалогу с Россией

RT на русскомвчера в 22:04

В Польше призвали к скорейшему примирению с Россией

URA.Ruвчера в 22:35

В Польше призвали к скорейшему примирению с Россией

РЕН ТВвчера в 22:10

В Польше призвали наладить отношения с Россией

Известиявчера в 21:24

Польcкий журналист заявил о необходимости диалога с Россией

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В Польше призвали наладить диалог с Россией

Телеканал 360°вчера в 22:46

Журналисты призвали власти Польши к восстановлению диалога с Россией

Life.ruвчера в 23:24
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Политика

Нидерланды обратились к России из-за свидетеля по делу о крушении MH17

Генеральная прокуратура Нидерландов обратилась к России с запросом по поводу экстрадиции Владимира Цемаха, свидетеля по делу о крушении летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.
RT на русском вчера в 19:17
Политика

В России стартовал единый день голосования

В выборах примут участие около 56 млн россиян Единый день голосования начался в воскресенье в России.
Аргументы и Факты вчера в 17:49
Здоровье

Названы лечебные свойства водки

Врачи обратили внимание на лечебные свойства водки при остеохондрозе. Об этом пишет портал «Медикфорум».
Lenta.ru вчера в 20:51
Единоборства

Нурмагомедов победил Пуарье и защитил титул чемпиона UFC

Боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов уверенно победил американца Дастина Пуарье и защитил пояс чемпиона UFC в легком весе.
РИА Новости вчера в 19:04
Политика

Освобожденных украинских моряков наградили

На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru вчера в 10:54
Происшествия

В Китае произошло землетрясение

Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.
REGNUM вчера в 20:43
Происшествия

В Краснотурьинске водитель «Тойоты» насмерть сбил пешехода

По предварительным данным, в десятом часу утра на улице Абоимова 53-летний водитель «Тойоты РАВ4» допустил наезд на мужчину, который переходил дорогу от остановки в неположенном месте рядом с пешеходным переходом.
Телеканал ОТВ вчера в 16:07
Политика

В Татарстане проходят выборы в Госсовет РТ

Kazanfirst.ru 00:25
Общество

Ураганный ветер сорвал крышу с городской администрации

Паблик dps_vl25 разместил у себя на странице видео, на кадрах которого видно, что со здания администрации города Артема ветер сорвал крышу.
Deita.ru вчера в 23:59
Происшествия

Столицу Канады заполонили пьяные еноты

Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
РИА Новости вчера в 08:15
Здоровье

Врачи оспорили миф о вреде соли

"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости 06 сентября в 08:41
Здоровье

Что запрещено делать 8 сентября, в День Натальи Овсяницы

Сегодня все православные верующие почитают память святой мученицы Натальи, которая погибла за христианскую веру.
Крестьянская жизнь 01:04
Политика

Путин и Зеленский провели телефонные переговоры

Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости вчера в 23:45
Теннис

Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open

По итогам турнира Бьянка получила 2000 рейтинговых очков и три миллиона 850 тысяч долларов в качестве призовых.
Вести.Ru вчера в 18:30
Кино

HBO показал полный трейлер сериала «Екатерина Великая» с Хелен Миррен

На YouTube-канале HBO появился первый трейлер мини-сериала «Екатерина Великая» о российской императрице.
Собака.ru вчера в 13:39
Общество

В Иннополисе над избирательным участком подняли воздушный шар

Kazanfirst.ru 00:59
Политика

В Европарламенте предложили отменить антироссийские санкции

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани предложил отменить санкции против России.
Lenta.ru вчера в 19:55
Политика

Слухи о проблемах наблюдателей от КПРФ на Сахалине опровергнуты

В Общественной палате назвали фейком слухи о нарушениях на Сахалине Как ранее сообщало ИА REGNUM, Корниенко — один из пяти кандидатов на выборах губернатора Сахалинской области, которые проходят 8 сентября.
REGNUM вчера в 21:09
Политика

Обмен заключенными между Россией и Украиной завершился

Общественное телевидение России вчера в 07:23
Политика

В Москве открылись избирательные участки на выборах в гордуму

В Единый день голосования, 8 сентября, жители столицы смогут проголосовать за кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва.
Коммерсантъ 01:00
Происшествия

Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову.
Lenta.ru вчера в 08:52
Политика

Сенцов отреагировал на обмен заключенными между РФ и Украиной

Газета.Ru вчера в 20:13
Здоровье

Вред и польза салата из помидоров и огурцов: ученый опроверг «диванных экспертов»

Бытует расхожее утверждение, что салат из томатов и огурцов не представляет никакой ценности, так как, содержащаяся в огурцах аскорбиназа расщепляет аскорбиновую кислоту, присутствующую в помидорах.
Южный Федеральный вчера в 22:51
Общество

Более 300 тысяч канадцев остались без света из-за урагана «Дориан»

На юге-востоке Канады отключили электричество сразу 300 тыс. жителям из-за урагана "Дориан", сообщает Global News.
Газета.Ru вчера в 21:53
Политика

Трамп опасается ухудшения экономической ситуации в США к выборам

Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал беспокойство по поводу экономической ситуации в стране в преддверии выборов в 2020 году.
Известия вчера в 23:09
Политика

Более 12,5% избирателей проголосовали к полудню в Хабаровском крае

Более 12,5% избирателей проголосовали к 12 часам (5.00 мск) на выборах в Хабаровском крае, где из-за паводка объявлен режим ЧС, сообщил журналистам председатель крайизбиркома Геннадий Накушнов.
РИА Новости 00:51
Здоровье

Названы самые полезные и вредные продукты для мозга

Продукты эксперты разделили на три категории: те, которые надо обязательно добавить в рацион, чтобы улучшить работу мозга, те, которые будет не лишним употреблять, и продукты, от которых стоит отказаться.
Известия вчера в 22:48
Единоборства

Нурмагомедов пообещал помочь благотворительному фонду Порье

RT на русском вчера в 17:08
Политика

В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных

На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
Известия 00:14
Единоборства

Бен Аскрен: «Хабиб — зверь»

Боец UFC Бен Аскрен прокомментировал победу действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в бою против американца Дастина Порье.
Матч ТВ 00:21
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Федерация Королевства Польского и Великого княжества Литовского, возникшая в результате Люблинской унии в 1569 году и ликвидированная в 1795 году с разделом государства между Россией, Пруссией и Австрией. Располагалась преимущественно на территориях современных Польши, Украины, Белоруссии и Литвы, а также частично на территории современных России, Латвии и Молдавии.
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