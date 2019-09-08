с чего всё началось

Польские эксперты рассказали, что от отсутствия диалога Москва теряет намного меньше, чем Варшава. При этом специалисты указали, что пока Польша дистанцируется от России, лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон ищут и находят пути взаимодействия с Москвой.

В Польше призвали к восстановлению диалога с Россией

Общество Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.

Политика В Гонконге у генконсульства США собрались сотни демонстрантов Сотни антиправительственных демонстрантов в Гонконге с американскими флагами в руках собрались в воскресенье перед зданием генконсульства США в центре города.

Происшествия В Москве задержали координатора движения «Голос» Московская полиция задержала координатора движения «Голос» Владимира Егорова из помещения территориальной избирательной комиссии при попытке прорваться без документов в управу района «Дорогомилово».

Кино Главный приз Венецианского кинофестиваля получил фильм «Джокер» Главную награду Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва» — получил фильм «Джокер» Тодда Филлипса, сообщает РИА Новости.

Футбол Сборная России по футболу вылетела в Калининград на матч с Казахстаном Сегодня сборная России по футболу вылетела в Калининград на матч отборочного турнира Евро 2020.

Политика Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в сети В сети отреагировали на заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о его причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.

Политика Москалькова предложила Москве и Киеву подписать соглашение о закрытии дел России и Украине следует заключить межгосударственное соглашение, которое позволит на паритетных началах прекращать уголовное преследование в отношении граждан обеих стран.

Хоккей «Куньлунь» переиграл «Барыс» в домашнем матче Хоккейный пекинский клуб «Куньлунь Ред Старз» обыграл хоккеистов команды «Барыс» из Нур-Султана в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Общество Эксперт раскрыл особенности средневековой диеты Эксперт по истории кулинарии Пьер Леклерк в интервью «РИА Новости» рассказал об особенностях средневековой европейской диеты.

Здоровье Шамира Симонова и Наталия Карпенко помогают родителям детей с тяжелыми заболеваниями Психологи из Санкт-Петербурга Шамира Симонова и Наталия Карпенко запустили проект "Мамино время" по оказанию психологической поддержки родителям детей с тяжелыми заболеваниями.

Политика Зеленский позвонил Путину после передачи заключенных Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский поговорили по телефону и позитивно оценили состоявшийся 7 сентября обмен заключенными.

Политика В Италии по запросу США задержали российского топ-менеджера В Неаполе по запросу США задержали директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех») Александра Коршунова.

Единоборства Названы условия нового боя Нурмагомедова с Макгрегором Как рассказал глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт, для этого нужно, чтобы от поединка с российским бойцом отказался Тони Фергюсон, передает Bloody Elbow.

Единоборства Рамзан Кадыров поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой Рамзан Кадыров поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой над Дастином Порье и второй защитой чемпионского титула.

Общество Названы условия получения незарегистрированных в России лекарств В Минздраве России "РГ" сообщили, что подписанным распоряжением правительства о закупке импортных лекарств для детей, Минпромторгу России выделяется из резервного фонда 26,1 миллиона рублей на возмещение затрат "Московскому эндокринному заводу", связанных с закупкой, ввозом и доставкой незарегистрированных в России психотропных лекарственных препаратов.

Политика Венедиктов: Явка на электронное голосование на 10 утра составила 39% «Явка на электронное голосование на 10 утра — 39%», — информировал глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Транспорт МВД предложило поменять правила получения водительских прав МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.

Религия Русские приходы в Западной Европе проголосовали за присоединение к РПЦ Более половины (58,1%) членов Генеральной ассамблеи Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе проголосовали за присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).

Политика Александр Беглов проголосовал на выборах главы Петербурга Врио губернатора Северной столицы проголосовал в школе №12 на Васильевском острове. На участок Александр Беглов прибыл один.

Хоккей «Трактор» на выезде обыграл «Амур» «Трактор» в гостях выиграл у «Амура» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей отличились Андрей Попов и Лукаш Седлак.

Здоровье Врачи рассказали о внешних признаках проблем с печенью Некоторые изменения внешности человека могут свидетельствовать о наличии у него проблем с печенью, утверждают 8 сентября специалисты «Медикфорума».