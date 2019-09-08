Политика

Газета.RuГазета.RuВ Польше призвали к восстановлению диалога с Россией

Польские эксперты рассказали, что от отсутствия диалога Москва теряет намного меньше, чем Варшава. При этом специалисты указали, что пока Польша дистанцируется от России, лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон ищут и находят пути взаимодействия с Москвой.
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с чего всё началось
«Мы забываем, что диалог и попытки заключить соглашение всегда в интересах малых стран, таких как Польша, потому что конфронтация с более мощным государством не сулит ничего хорошего для них», — написал
 он в газете Rzeczpospolita.
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