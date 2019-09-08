Политика
Газета.RuВ Польше призвали к восстановлению диалога с Россией
Польские эксперты рассказали, что от отсутствия диалога Москва теряет намного меньше, чем Варшава. При этом специалисты указали, что пока Польша дистанцируется от России, лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон ищут и находят пути взаимодействия с Москвой.
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с чего всё началось
«Мы забываем, что диалог и попытки заключить соглашение всегда в интересах малых стран, таких как Польша, потому что конфронтация с более мощным государством не сулит ничего хорошего для них», — написал он в газете Rzeczpospolita.RT на русскомвчера в 22:04
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В крупном польском издании представителей власти призвали к диалогу с Россией
Военное обозрениевчера в 05:25
Rzeczpospolita (Польша): Польше не следует отворачиваться от Кремля (Rzeczpospolita)
ИноСМИ06 сентября в 07:00
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 05:57, Вашингтон
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Политика
В Гонконге у генконсульства США собрались сотни демонстрантов
Сотни антиправительственных демонстрантов в Гонконге с американскими флагами в руках собрались в воскресенье перед зданием генконсульства США в центре города.
ТАСС 03:52
Происшествия
В Москве задержали координатора движения «Голос»
Московская полиция задержала координатора движения «Голос» Владимира Егорова из помещения территориальной избирательной комиссии при попытке прорваться без документов в управу района «Дорогомилово».
Известия 05:27
Шоу-бизнес
Борис Корчевников сильно похудел после лечения
StarHit.ru вчера в 12:30
Кино
Главный приз Венецианского кинофестиваля получил фильм «Джокер»
Главную награду Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва» — получил фильм «Джокер» Тодда Филлипса, сообщает РИА Новости.
Новая газета вчера в 14:52
Политика
В Абхазии проходит второй тур выборов президента
Коммерсантъ 01:40
Футбол
Сборная России по футболу вылетела в Калининград на матч с Казахстаном
Сегодня сборная России по футболу вылетела в Калининград на матч отборочного турнира Евро 2020.
Невские Новости вчера в 12:08
Происшествия
На Таймыре нашли пропавший в августе Ми-2
РИА Новости 05:01
Политика
Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в сети
В сети отреагировали на заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о его причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru вчера в 20:43
Политика
Москалькова предложила Москве и Киеву подписать соглашение о закрытии дел
России и Украине следует заключить межгосударственное соглашение, которое позволит на паритетных началах прекращать уголовное преследование в отношении граждан обеих стран.
РБК 02:19
Хоккей
«Куньлунь» переиграл «Барыс» в домашнем матче
Хоккейный пекинский клуб «Куньлунь Ред Старз» обыграл хоккеистов команды «Барыс» из Нур-Султана в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
REGNUM 05:51
Общество
Эксперт раскрыл особенности средневековой диеты
Эксперт по истории кулинарии Пьер Леклерк в интервью «РИА Новости» рассказал об особенностях средневековой европейской диеты.
Известия 00:56
Здоровье
Шамира Симонова и Наталия Карпенко помогают родителям детей с тяжелыми заболеваниями
Психологи из Санкт-Петербурга Шамира Симонова и Наталия Карпенко запустили проект "Мамино время" по оказанию психологической поддержки родителям детей с тяжелыми заболеваниями.
Народные новости 04:39
Политика
Зеленский позвонил Путину после передачи заключенных
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский поговорили по телефону и позитивно оценили состоявшийся 7 сентября обмен заключенными.
РБК вчера в 15:48
Политика
В Италии по запросу США задержали российского топ-менеджера
В Неаполе по запросу США задержали директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех») Александра Коршунова.
БИЗНЕС Online 05 сентября в 16:54
Единоборства
Названы условия нового боя Нурмагомедова с Макгрегором
Как рассказал глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт, для этого нужно, чтобы от поединка с российским бойцом отказался Тони Фергюсон, передает Bloody Elbow.
Московский Комсомолец 05:11
Единоборства
Рамзан Кадыров поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой
Рамзан Кадыров поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой над Дастином Порье и второй защитой чемпионского титула.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) вчера в 19:30
Общество
Названы условия получения незарегистрированных в России лекарств
В Минздраве России "РГ" сообщили, что подписанным распоряжением правительства о закупке импортных лекарств для детей, Минпромторгу России выделяется из резервного фонда 26,1 миллиона рублей на возмещение затрат "Московскому эндокринному заводу", связанных с закупкой, ввозом и доставкой незарегистрированных в России психотропных лекарственных препаратов.
Российская газета вчера в 21:00
Политика
Венедиктов: Явка на электронное голосование на 10 утра составила 39%
«Явка на электронное голосование на 10 утра — 39%», — информировал глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.
Росбалт 04:30
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Религия
Русские приходы в Западной Европе проголосовали за присоединение к РПЦ
Более половины (58,1%) членов Генеральной ассамблеи Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе проголосовали за присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).
РБК вчера в 21:44
Гаджеты
Трио классических динамиков с Google Assistant от Braun
Megaobzor.com 04:53
Политика
Александр Беглов проголосовал на выборах главы Петербурга
Врио губернатора Северной столицы проголосовал в школе №12 на Васильевском острове. На участок Александр Беглов прибыл один.
Российская газета 03:36
Хоккей
«Трактор» на выезде обыграл «Амур»
«Трактор» в гостях выиграл у «Амура» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей отличились Андрей Попов и Лукаш Седлак.
Спорт-Экспресс 05:23
Здоровье
Врачи рассказали о внешних признаках проблем с печенью
Некоторые изменения внешности человека могут свидетельствовать о наличии у него проблем с печенью, утверждают 8 сентября специалисты «Медикфорума».
REGNUM 01:31
Происшествия
На Кипре утонула трехлетняя россиянка
Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.
Вести.Ru вчера в 15:58