Политика
ИзвестияВ Польше призвали наладить отношения с Россией
Глава МИДа Польши Яцек Чапутович ранее отмечал, что перелом в отношениях с Москвой невозможен из-за ее политики, однако Германия, Франция и другие важные европейские страны ведут диалог с Москвой, даже если в чем-то не согласны с ней, пишет журналист.
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с чего всё началось
«Мы забываем, что диалог и попытки заключить соглашение всегда в интересах малых стран, таких как Польша, потому что конфронтация с более мощным государством не сулит ничего хорошего для них», — написал он в газете Rzeczpospolita.RT на русскомвчера в 22:04
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В крупном польском издании представителей власти призвали к диалогу с Россией
Военное обозрениевчера в 05:25
Rzeczpospolita (Польша): Польше не следует отворачиваться от Кремля (Rzeczpospolita)
ИноСМИ06 сентября в 07:00
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Вечерняя Москва 04:26
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1rnd.ru вчера в 06:16
Происшествия
В Туве обстреляли автобус с журналистами и наблюдателями
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Известный болгарский нападающий Валери Божинов вернулся в «Ботев» из Враца, сообщается на официальном сайте болгарского клуба.
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ТАСС 06:38
Общество
В Крыму объявлено штормовое предупреждение
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Об этом сообщает региональное МЧС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:58
Политика
Глава МИД Франции заявил о потенциале взаимодействия с Россией
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Россия и Франция имеют потенциал взаимодействия в сфере безопасности и экономике.
Известия 06:01
Политика
Сбор кедровых шишек снизил явку на выборах главы Республики Алтай
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Sibnet Новости 07:19
Экономика
Новая пенсионная реформа ожидает россиян
В министерстве финансов России рассказали о подготовке закона о новой системе пенсионных накоплений.
РЕН ТВ 06 сентября в 21:14
Баскетбол
Сборная России обыграла Венесуэлу на ЧМ
В последнем матче группового этапа команда Сергея Базаревича оказалась сильнее Венесуэлы со счетом.
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Политика
Нидерланды потребовали от России выдать Цемаха
Нидерланды потребовали от России выдать им свидетеля по делу о крушении Боинга MH17 Владимира Цемаха.
ИА Новороссия вчера в 15:46
Происшествия
Участницы Pussy Riot сообщили о задержании в Москве
Участниц панк-группы Pussy Riot Надежду Толоконникову и Веронику Никульшину задержали. Об этом РБК сообщила сама Никульшина.
РБК вчера в 12:31
Политика
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Значительное число пользователей выражает радость по поводу освобождения украинских заключенных и благодарит как нынешние украинские власти, так и Порошенко.
РИА Новости вчера в 22:49
Политика
Пушков посоветовал главе Пентагона проснуться
Член Совфеда Алексей Пушков осудил слова главы Пентагона Марка Эспера, который призвал Россию вести себя «как нормальная страна».
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Один из кандидатов в Мосгордуму пожаловался на вброс бюллетеней на участке в районе Перова
На избирательном участке 1538 Нижегородского района города Москвы наблюдатели зафиксировали вбросы бюллетеней.
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Lenta.ru 04:46
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
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В Нигерии девятилетняя девочка создала 30 компьютерных игр
Невские Новости вчера в 12:39
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УАЗ показал в Сети неизвестный концепт внедорожника УАЗ-3151
Рождению УАЗ-3151 как самостоятельной модели на базе УАЗ-469 предшествовала масса разных концептов, большинство из которых были сразу забракованы руководством.
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Ученые заявили о прорыве в 3D-печати внутренних органов
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ГЛАС.RU вчера в 12:06
Происшествия
В Волгограде скончался кандидат в депутаты облдумы
Кандидат в депутаты областной думы от партии КПРФ Вадим Чистяков находился на избирательном участке с членами участковой комиссии.
REGNUM 05:43
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Робот «Федор» захотел папаху, «как у главы Роскосмоса»
Российский человекоподобный робот "Федор", вернувшийся из космоса в субботу ночью, захотел шапку, как у гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
ТАСС 03:37
Политика
Явка на выборах в Челябинской области к 12 часам превысила 16%
АиФ Челябинск 03:50
Политика
Дмитрий Медведев проголосовал на выборах в Мосгордуму
Коммерсантъ 07:10