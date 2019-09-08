Политика

ИзвестияИзвестияВ Польше призвали наладить отношения с Россией

Глава МИДа Польши Яцек Чапутович ранее отмечал, что перелом в отношениях с Москвой невозможен из-за ее политики, однако Германия, Франция и другие важные европейские страны ведут диалог с Москвой, даже если в чем-то не согласны с ней, пишет журналист.
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с чего всё началось
«Мы забываем, что диалог и попытки заключить соглашение всегда в интересах малых стран, таких как Польша, потому что конфронтация с более мощным государством не сулит ничего хорошего для них», — написал
 он в газете Rzeczpospolita.
RT на русскомвчера в 22:04

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В крупном польском издании представителей власти призвали к диалогу с Россией

Военное обозрениевчера в 05:25

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URA.Ruвчера в 22:35

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RT на русскомвчера в 22:04

Польcкий журналист призвал к диалогу с Россией

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Польcкий журналист заявил о необходимости диалога с Россией

РБК01:02

Rzeczpospolita (Польша): Польше не следует отворачиваться от Кремля (Rzeczpospolita)

ИноСМИ06 сентября в 07:00

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РЕН ТВвчера в 22:10
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Происшествия

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Происшествия

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Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
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