Политика
РИА НовостиВ Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне
"Прошу дать нам немного времени, чтобы проанализировать это высказывание, изучить его и решить, требует ли оно дипломатической реакции", - сказал Шинковский вель Сенк журналистам в Варшаве. "Я глубоко чувствую, что мы начинаем выигрывать борьбу за историческую правду", - добавил он.
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с чего всё началось
Власти Польши анализируют слова президента России Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны и изучают возможность дипломатической реакции, заявил замглавы польского МИД Шимон Шинковский вель Сенк.РИА Новости07:16
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