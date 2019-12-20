Власти Польши анализируют слова президента России Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны и изучают возможность дипломатической реакции, заявил замглавы польского МИД Шимон Шинковский вель Сенк.

с чего всё началось

"Прошу дать нам немного времени, чтобы проанализировать это высказывание, изучить его и решить, требует ли оно дипломатической реакции", - сказал Шинковский вель Сенк журналистам в Варшаве. "Я глубоко чувствую, что мы начинаем выигрывать борьбу за историческую правду", - добавил он.

В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне

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