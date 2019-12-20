Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне

"Прошу дать нам немного времени, чтобы проанализировать это высказывание, изучить его и решить, требует ли оно дипломатической реакции", - сказал Шинковский вель Сенк журналистам в Варшаве. "Я глубоко чувствую, что мы начинаем выигрывать борьбу за историческую правду", - добавил он.
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с чего всё началось

В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне

Власти Польши анализируют слова президента России Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны и изучают возможность дипломатической реакции, заявил замглавы польского МИД Шимон Шинковский вель Сенк.
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Путин назвал истинных виновников Второй мировой войны

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