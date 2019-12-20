Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне

"Прошу дать нам немного времени, чтобы проанализировать это высказывание, изучить его и решить, требует ли оно дипломатической реакции", - сказал Шинковский вель Сенк журналистам в Варшаве. "Я глубоко чувствую, что мы начинаем выигрывать борьбу за историческую правду", - добавил он.
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с чего всё началось

В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне

Власти Польши анализируют слова президента России Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны и изучают возможность дипломатической реакции, заявил замглавы польского МИД Шимон Шинковский вель Сенк.
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В Польше анализируют слова Путина о начале Второй мировой войны

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В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне

РИА Новости07:16
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Как сообщает Baza, Никитина оказалась в Подольске в квартире женщины раньше оперативников и находилась там, когда они пришли с обыском.
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РФ, ЕС и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа

В свою очередь, министр энергетики России Александр Новак отметил, что проект соглашения в ближайшее время будет доработан, и выразил надежду на то, что Россия, Украина и ЕС выйдут на договоренности по параметрам транзита российского газа через Украину с 1 января следующего года в ближайшее время, пишет «РИА Новости».
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Артета стал новым главным тренером «Арсенала»

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Негативная ситуация с долгостроями может быть повернута в позитивное русло за два-три года.
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«Спартак» победил «Сочи» в овертайме

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Предполагаемый стрелок у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья Мужчина, который открыл огонь из автомата Калашникова у здания ФСБ в Москве, был жителем Московской области, сообщают источники РБК.
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Эндокринолог объяснила, как окончательно избавиться от жира на животе

Часто основной причиной трудностей в потере лишнего веса является медленный метаболизм, пояснила эндокринолог Центра метаболического здоровья и потери веса в США Элизабет Лоуден.
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Путин рассказал о невыполненных пунктах договора о Союзном государстве

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Белоруссия за 20 лет с момента подписания договора о Союзном государстве не выполнили многие пункты этого соглашения.
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Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
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В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости

В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
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Джеймс Кэмерон объяснил задержки в производстве «Аватара 2»

Значительная часть действия продолжений "Аватара" будет происходить под водой, поэтому все участники проекта прошли специальную подготовку, чтобы научиться задерживать дыхание на несколько минут.
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В Таиланде при столкновении яхты и катера пострадали россияне

Российские туристы получили травмы в результате столкновения катера с роскошной яхтой у побережья тайского острова Пхукет.
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Армия и оружие

В Генштабе РФ заявили о подготовке НАТО к крупномасштабному конфликту

В доктрине североатлантического альянса за Россией закреплен статус потенциального противника, и к нашим границам стягиваются все новые силы.
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Помпео и Маас обсудили санкции по «Северному потоку — 2»

Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Германии Хайко Маас обсудили в пятницу в ходе телефонного разговора ряд вопросов, включая грядущее введение США санкций в отношении подрядчиков "Северного потока-2", следует из заявления, распространенного пресс-службой госдепартамента США.
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Происшествия

Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне

Отец Евгения Манюрова, который устроил стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что у его сына были отношения с девушкой, однако он с ней расстался.
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ЦСКА заработал 37 млн евро на матчах Лиги чемпионов

Среди российских клубов лучшим оказался московский ЦСКА, который заработал 37 млн евро.
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Аппараты для сбора лунных ископаемых войдут в космическую программу РФ

В новую единую космическую программу включат аппараты для бурения лунной поверхности и сбора ископаемых.
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Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

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Певица Нюша рассказала о домогательствах продюсера

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Старшая дочь Ивана Урганта показала нового бойфренда

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Вышел первый трейлер «Довода», нового фильма Кристофера Нолана

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