Политика
RT на русскомВ Польше прокомментировали решение суда ЕС по газопроводу OPAL
Глава польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк прокомментировал отмену судом ЕС решения Еврокомиссии об изменении режима использования газопровода OPAL.
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Футбол
Зоран Тошич: «Больше всего скучаю по зарплате в России»
Экс-хавбек ЦСКА Зоран Тошич, выступающий за «Партизан», шутливо сказал, что скучает по зарплате в России.
Sports.ru 17:10
Общество
МЧС подтвердило запрет курения на балконах
Ведомости 12:42
Гаджеты
Новейший смартфон производства КНДР представлен на выставке в Пхеньяне
Новейший смартфон производства КНДР "Пхурын ханыль" ("Голубое небо") представлен публике на 15-й Пхеньянской международной осенней выставке товаров.
ТАСС 10:08
Кино
Джона Хилл получит вдвое больше Паттинсона за роль в «Бэтмене»
Warner Bros. ведет переговоры с актером Джоной Хиллом о съемках в фильме Мэтта Ривза «Бэтмен».
Культуромания 03:28
Космос
Последняя ракета «Союз-ФГ» стартовала с Байконура
Российская ракета-носитель среднего класса «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» запущена с космодрома Байконур.
Мойка78 вчера в 11:01
Политика
Лавров обсудил с главой МИД Сирии заседание конституционного комитета
Глава МИД РФ заявил, что ранее днем обсудил вопрос конституционного комитета с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
Политика Сегодня 19:26
Здоровье
Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге
Москва 24 09:52
Недвижимость
Проект программы ипотеки под 2% для ДФО передан в правительство РФ
Президент России Владимир Путин в начале сентября сообщил, что согласен запустить специальную ипотечную программу на Дальнем Востоке для молодых семей со ставкой 2% годовых.
РИА Новости 24 сентября в 10:30
Гаджеты
Xiaomi представила Mi Mix Alpha с экраном во весь смартфон
Китайская корпорация Xiaomi представила концепт смартфона, экран которого занимает практически всю площадь гаджета.
Мойка78 вчера в 03:34
Происшествия
Элитный отдых в Дубае обернулся для танцовщицы сексуальным рабством
55 дней провела в сексуальном рабстве в ОАЭ 31-летняя Анастасия Орлова из Хабаровска.
Вести.Ru 11:30
Театры
Пласидо Доминго покидает «Метрополитен-оперу»
25 сентября оперный певец Пласидо Доминго решил уйти из «Метрополитен-оперы» после обвинений в сексуальных домогательствах.
Театрал вчера в 11:59
Киберспорт
Destiny 2 можно бесплатно забрать в Steam
1 октября Destiny 2 перейдет на бесплатную модель распространения на ПК.
CyberSport.ru 03:49
Происшествия
Усыновившая детей гей-пара из Москвы запросила убежище в США
Однополая пара из России попросила убежище в США, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Максима Оленичева.
Газета.Ru 09:47
Происшествия
Врачи скорой помощи подрались с пациенткой больницы в Петербурге
Врачи скорой помощи подрались с пациенткой больницы в Санкт-Петербурге.
Время Пресс 09:22
Происшествия
В Москве задержали генерала МВД Александра Мельникова
В Москве задержали генерал-майора из центрального аппарата МВД Александра Мельникова, его обвиняют в покушении на крупное мошенничество, передает корреспондент РИА Новости из Басманного суда.
РИА Новости вчера в 09:01
Политика
Трамп пообещал Зеленскому помочь вернуть Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп дал ему обещание помочь в возвращении Крыма, передает УНИАН.
Газета.Ru 03:03
Шоу-бизнес
Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис объявила о помолвке
Восемнадцатого мая нынешнего года вся страна смотрела трансляцию свадьбы ее младшей сестры принцессы Эжени.
РИА Новости 06:51
Политика
США вновь расширили санкции против России
В четверг, 26 сентября, стало известно, что Вашингтон ввел санкции против одной российской компании, трех граждан и пяти судов.
Новости Воронежа 12:37
Футбол
Жена Мамаева анонсировала первое интервью мужа
Алана Мамаева, жена бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева анонсировала первое интервью мужа после освобождения из тюрьмы.
МК-Спорт 24 сентября в 06:24
Политика
Лавров встретился с главой МИД Грузии
Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с грузинским коллегой Давидом Залкалиани на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:23
Экономика
Банки и операторы связи столкнулись с валом подмены номеров
Директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов уточнил, что банк столкнулся с всплеском мошеннических звонков в начале июля, часть была с подменой номера.
Коммерсантъ 18:33
Армия и оружие
США разместят в Саудовской Аравии батарею ЗРК Patriot
Соединённые Штаты дополнительно размещают в Саудовской Аравии батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot и около 200 военнослужащих.
RT на русском 15:02
Авто
Lada 4x4 стала самым популярным внедорожником в России
В среднем подержанные кроссоверы становятся дороже: в январе-августе цена на них в РФ выросла на 5,4%, до 866 тыс. рублей, причем спрос продолжает расти на модели, стоимость которых составляет порядка 2 млн рублей.
SpeedMe 02:11
Музыка
Натали порадовала поклонников новым треком
Новый трек получил название «Мужчина-мечта» (16+). Премьера новой песни состоялась 26 сентября.
Newsroom24 05:36
Политика
Белоруссия призвала мир отказаться от запрещенных ДРСМД ракет
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал европейские страны подписать декларацию об отказе от производства и размещения на своей территории ракет средней и меньшей дальности.
ФАН 20:41
Политика
Стала известна дата возобновления торговых переговоров США и Китая
Торговые переговоры между США и Китаем возобновятся 10 октября в Вашингтоне. Об этом со ссылкой на три источника сообщил телеканал CNBC.
Известия 18:17