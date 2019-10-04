Представитель правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил о решении страны отказаться от импорта газа из России. По его словам это произойдет после 2022 года.

В Польше решили отказаться от российского газа в 2022 году

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