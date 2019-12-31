Общество

РБКРБКВ Польше школьники поставили танец по мотивам событий в Освенциме

Ученики деревенской школы в Польше поставили танцевальный номер, основой сюжета которого стали пытки и убийства заключенных в концентрационном лагере Освенцим в период Второй мировой войны. Об этом сообщает Newsweek Polska.
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Музей Освенцима в Twitter
 раскритиковал представление, отметив, что его авторам не хватает "элементарной чувствительности", необходимой, чтобы учить детей такой "сложной и трагической истории".
РИА Новостивчера в 19:15

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Польские школьники поставили танец на тему Освенцима

Телеканал 360°вчера в 20:57

В Польше школьники поставили танец по мотивам событий в Освенциме

РБКвчера в 20:35

The Times: В Польше школьники устроили танцевальное шоу «Освенцим»

Евразия Dailyвчера в 11:37

Польские школьники устроили представление на тему Освенцима

РИА Новостивчера в 19:15

Польских детей заставили изображать «Освенцим» ради репараций Германии

URA.Ruвчера в 19:04

Польские школьники разыграли танцевальную сценку на тему Освенцима

Lenta.ruвчера в 17:45

Школьники из Польши устроили представление на тему Освенцима

Газета.Ruвчера в 19:51
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Армия и оружие

Российский МИД прокомментировал убийство иранского генерала Сулеймани

Российский МИД прокомментировал гибель иранского генерала Касема Сулеймани при американском ракетном ударе по аэропорту столицы Ирака.
РИА Новости 03:12
Общество

В США запретили продажу электронных сигарет с фруктовыми ароматами

Запрет на производство и продажу картриджей для электронных сигарет с ароматами фруктов и мяты вступит в силу через 30 дней.
REGNUM 00:08
Энергетика

В Белоруссии заявили о приостановке поставок нефти из России

Представитель концерна «Белнефтехим» заявил, что поставки нефти из России на белорусские НПЗ приостановлены.
RT на русском 03:46
Политика

Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине

Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.
Известия вчера в 13:03
Армия и оружие

Полет фантазии: в США предсказали появление у России МиГ-41 и Су-60

Вероятно, МиГ-36 унаследует двигатели МиГ-35, мощный набор датчиков, низкие требования к техническому обслуживанию и доступ к боеприпасам следующего поколения, таким как гиперзвуковая ракета Р-37М.
Российская газета 02:54
Политика

Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода

Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Российская газета вчера в 06:56
Авто

Hyundai Santa Fe II за 800 тысяч рублей: На что обратить внимание при покупке подержанного кроссовера

Car.ru 01 января в 12:40
Футбол

Роналду дал согласие на переход форварда «Валенсии» в «Ювентус»

«Ювентус» интересуется форвардом «Валенсии» Родриго Морено.
Матч ТВ 01:45
Экономика

Мадуро объявил о продаже венесуэльской нефти за криптовалюту

Мадуро заявлял, что Petro обеспечена национальными запасами нефти, бензина, золота и алмазов.
РБК вчера в 21:38
Происшествия

Арестован второй подозреваемый в убийстве у ресторана в Сухуме

Как писал "Кавказский узел", 22 ноября 2019 года в Сухуме люди в масках открыли стрельбу возле входа в ресторан "Сан-Ремо", в результате погибли два человека, еще четверо получили ранения.
Кавказский узел вчера в 20:30
Шоу-бизнес

На Ксению Собчак подали в суд за хамство

Оскорбленный высказываниями Собчак адвокат Марк Фейгин подал в суд и на нее, и на журналиста Анатолия Шария.
StarHit.ru 01 января в 08:00
Происшествия

Летевший из Баку в Москву самолет вынужденно сел в Волгограде

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Баку в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по причине плохого самочувствия одного из пассажиров.
РБК 02:56
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в Подмосковье

Вести.Ru 03:57
Происшествия

Число жертв наводнения в Индонезии возросло до 26

По данным на вечер среды, из зоны наводнений в укрытия эвакуированы более 31 тысячи человек.
РИА Новости вчера в 07:45
Армия и оружие

NI включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире

Российская газета 00:47
Армия и оружие

В 2020 году Сухопутные войска получат более 300 единиц бронетехники

ГЛАС уже сообщал о том, что принятие на вооружение ЗРК С-500 «Прометей» перенесли на десять лет.
ГЛАС.RU 02:38
Наука

Длительность сна связана с легочным фиброзом

HotGeo 01 января в 08:55
Общество

Стало известно, что нельзя делать в День святителя Петра, 3 января

Стало известно, что нельзя делать в День святителя Петра, которые православные всего мира отмечают 3 января.
Актуальные Новости вчера в 18:00
Игры

PlayStation 5 позволит играть во все старые игры по-новому

Как пишет китайский источник со ссылкой на блогера HipHopGamer, приставка PlayStation 5 обеспечит отличную обратную совместимость: она позволит играть в игры, сделанные для всех предыдущих версий консолей PlayStation.
iXBT.com 00:46
Общество

Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо

Известия вчера в 15:02
Культура

Солистка из Коми – в финале вокального конкурса «Новая звезда»

Представляющая республику на всероссийском конкурсе «Новая звезда» солистка Коми филармонии Екатерина Курочкина попала в число финалистов.
ИА БНК 03:15
Футбол

Галактионов: Чалов, Шапи, Умяров… Без лимита вы бы о них и не узнали

Старший тренер российской молодежки Михаил Галактионов в интервью корреспонденту РИА Новости Александру Рогулеву подвел промежуточный итог своей работы, а также объяснил, откуда взялось поколение игроков, которое принято называть самым талантливым как минимум за два последних десятилетия.
РИА Новости 02:00
Хоккей

Дадонов стал третьей звездой дня в НХЛ

Третьей звездой дня признан нападающий «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов: российский хоккеист оформил дубль и ассист в матче с «Оттавой Сенаторз» (6:3).
Sport24.ru 03:16
Общество

Вступил в силу закон о любительской рыбалке

Закон о любительском рыболовстве вступил в силу с 1 января.
Кореновские вести 02:43
Хоккей

Стали известны полуфинальные пары молодежного ЧМ по хоккею

В полуфинале Молодежного чемпионата мира российская сборная сразится со шведской, а Финляндия сыграет против Канады.
РИА Новости 03:00
Футбол

Жардим объяснил свою отставку из «Монако»

После Рождества Петров позвал меня к себе и сообщил, что президент «Монако» принял мою отставку по его просьбе, — заявил Жардим.
Матч ТВ 03:01
Общество

Прямой эфир «пьяной» белорусской журналистки объяснили

Lenta.ru вчера в 15:39
Футбол

Фернандо возвращается в «Спартак» из аренды в «Бэйцзин Гоань»

По информации портала Trasfermarkt, полузащитник "Бэйцзин Гоань" Фернандо вернется в "Спартак" по истечении срока аренды.
Soccer.ru вчера в 02:47
Армия и оружие

Белоруссия обсуждает с НАТО проведение совместных учений

Напомним, что о возможности проведения совместных учений с НАТО Белоруссия заявляла еще в начале месяца.
ФАН 31.12.19 в 09:00
Космос

Астрономы назвали день, когда Солнце максимально приблизится к Земле

Астрономы сообщили, что 5 января текущего года Солнце максимально приблизится к Земле.
Vevby.ru вчера в 23:39
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Освенцим
Комплекс немецких концентрационных лагерей и лагерей смерти, располагавшийся в 1940-1945 годах в гау Верхняя Силезия к западу от Генерал-губернаторства, около города Освенцима, который в 1939 году указом Гитлера был присоединён к территории Третьего рейха, в 60 км к западу от Кракова. В мировой практике принято использовать немецкое название «Аушвиц», а не польское «Освенцим», поскольку именно немецкое название использовалось нацистской администрацией. В советских и российских справочных изданиях и СМИ исторически преимущественно используется польское название, хотя немецкое постепенно входит в употребление.
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