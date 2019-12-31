Общество
РБКВ Польше школьники поставили танец по мотивам событий в Освенциме
Ученики деревенской школы в Польше поставили танцевальный номер, основой сюжета которого стали пытки и убийства заключенных в концентрационном лагере Освенцим в период Второй мировой войны. Об этом сообщает Newsweek Polska.
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с чего всё началось
Музей Освенцима в Twitter раскритиковал представление, отметив, что его авторам не хватает "элементарной чувствительности", необходимой, чтобы учить детей такой "сложной и трагической истории".РИА Новостивчера в 19:15
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Армия и оружие
Российский МИД прокомментировал убийство иранского генерала Сулеймани
Российский МИД прокомментировал гибель иранского генерала Касема Сулеймани при американском ракетном ударе по аэропорту столицы Ирака.
Общество
В США запретили продажу электронных сигарет с фруктовыми ароматами
Запрет на производство и продажу картриджей для электронных сигарет с ароматами фруктов и мяты вступит в силу через 30 дней.
Энергетика
В Белоруссии заявили о приостановке поставок нефти из России
Представитель концерна «Белнефтехим» заявил, что поставки нефти из России на белорусские НПЗ приостановлены.
Политика
Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине
Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.
Армия и оружие
Полет фантазии: в США предсказали появление у России МиГ-41 и Су-60
Вероятно, МиГ-36 унаследует двигатели МиГ-35, мощный набор датчиков, низкие требования к техническому обслуживанию и доступ к боеприпасам следующего поколения, таким как гиперзвуковая ракета Р-37М.
Политика
Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода
Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Авто
Hyundai Santa Fe II за 800 тысяч рублей: На что обратить внимание при покупке подержанного кроссовера
Футбол
Роналду дал согласие на переход форварда «Валенсии» в «Ювентус»
«Ювентус» интересуется форвардом «Валенсии» Родриго Морено.
Экономика
Мадуро объявил о продаже венесуэльской нефти за криптовалюту
Мадуро заявлял, что Petro обеспечена национальными запасами нефти, бензина, золота и алмазов.
Происшествия
Арестован второй подозреваемый в убийстве у ресторана в Сухуме
Как писал "Кавказский узел", 22 ноября 2019 года в Сухуме люди в масках открыли стрельбу возле входа в ресторан "Сан-Ремо", в результате погибли два человека, еще четверо получили ранения.
Шоу-бизнес
На Ксению Собчак подали в суд за хамство
Оскорбленный высказываниями Собчак адвокат Марк Фейгин подал в суд и на нее, и на журналиста Анатолия Шария.
Происшествия
Летевший из Баку в Москву самолет вынужденно сел в Волгограде
Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Баку в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по причине плохого самочувствия одного из пассажиров.
Происшествия
Число жертв наводнения в Индонезии возросло до 26
По данным на вечер среды, из зоны наводнений в укрытия эвакуированы более 31 тысячи человек.
Армия и оружие
NI включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире
Армия и оружие
В 2020 году Сухопутные войска получат более 300 единиц бронетехники
ГЛАС уже сообщал о том, что принятие на вооружение ЗРК С-500 «Прометей» перенесли на десять лет.
Наука
Длительность сна связана с легочным фиброзом
Общество
Стало известно, что нельзя делать в День святителя Петра, 3 января
Стало известно, что нельзя делать в День святителя Петра, которые православные всего мира отмечают 3 января.
Игры
PlayStation 5 позволит играть во все старые игры по-новому
Как пишет китайский источник со ссылкой на блогера HipHopGamer, приставка PlayStation 5 обеспечит отличную обратную совместимость: она позволит играть в игры, сделанные для всех предыдущих версий консолей PlayStation.
Общество
Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Культура
Солистка из Коми – в финале вокального конкурса «Новая звезда»
Представляющая республику на всероссийском конкурсе «Новая звезда» солистка Коми филармонии Екатерина Курочкина попала в число финалистов.
Футбол
Галактионов: Чалов, Шапи, Умяров… Без лимита вы бы о них и не узнали
Старший тренер российской молодежки Михаил Галактионов в интервью корреспонденту РИА Новости Александру Рогулеву подвел промежуточный итог своей работы, а также объяснил, откуда взялось поколение игроков, которое принято называть самым талантливым как минимум за два последних десятилетия.
Хоккей
Дадонов стал третьей звездой дня в НХЛ
Третьей звездой дня признан нападающий «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов: российский хоккеист оформил дубль и ассист в матче с «Оттавой Сенаторз» (6:3).
Общество
Вступил в силу закон о любительской рыбалке
Закон о любительском рыболовстве вступил в силу с 1 января.
Хоккей
Стали известны полуфинальные пары молодежного ЧМ по хоккею
В полуфинале Молодежного чемпионата мира российская сборная сразится со шведской, а Финляндия сыграет против Канады.
Футбол
Жардим объяснил свою отставку из «Монако»
После Рождества Петров позвал меня к себе и сообщил, что президент «Монако» принял мою отставку по его просьбе, — заявил Жардим.
Общество
Прямой эфир «пьяной» белорусской журналистки объяснили
Футбол
Фернандо возвращается в «Спартак» из аренды в «Бэйцзин Гоань»
По информации портала Trasfermarkt, полузащитник "Бэйцзин Гоань" Фернандо вернется в "Спартак" по истечении срока аренды.
Армия и оружие
Белоруссия обсуждает с НАТО проведение совместных учений
Напомним, что о возможности проведения совместных учений с НАТО Белоруссия заявляла еще в начале месяца.
Космос
Астрономы назвали день, когда Солнце максимально приблизится к Земле
Астрономы сообщили, что 5 января текущего года Солнце максимально приблизится к Земле.