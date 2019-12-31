с чего всё началось

Ученики деревенской школы в Польше поставили танцевальный номер, основой сюжета которого стали пытки и убийства заключенных в концентрационном лагере Освенцим в период Второй мировой войны. Об этом сообщает Newsweek Polska.

В Польше школьники поставили танец по мотивам событий в Освенциме

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