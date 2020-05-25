Энергетика
ИА Красная ВеснаВ Польше возобновилось заполнение газопровода «Ямал-Европа»
На 21% выкуплена транзитная мощность польского участка газопровода «Ямал-Европа» на сегодняшние сутки, следует из данных оператора аукционов GSA Platform, сообщает 27 мая «Интерфакс».
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А по факту с начала дня воскресенья из магистрали "Ямал-Европа" в Германию попадает объем примерно в одну сотую от пропускной способности трубы.Интерфакс25 мая в 09:06
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Транзит газа по газопроводу «Ямал–Европа» упал до десятой части от пропускной мощности
Независимая газета25 мая в 13:55
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Футбол
Роналду поинтересовался мнением подписчиков о своей новой прическе
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Космос
SpaceX впервые запустит астронавтов в космос
Запуск 27 мая станет первым отправлением астронавтов с космодрома Кеннеди с момента последнего полета шаттла NASA в 2011 году.
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