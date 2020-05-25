Энергетика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаВ Польше возобновилось заполнение газопровода «Ямал-Европа»

На 21% выкуплена транзитная мощность польского участка газопровода «Ямал-Европа» на сегодняшние сутки, следует из данных оператора аукционов GSA Platform, сообщает 27 мая «Интерфакс».
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с чего всё началось

Транзит газа по трубе «Ямал-Европа» снижен почти до нуля

А по факту с начала дня воскресенья из магистрали "Ямал-Европа" в Германию попадает объем примерно в одну сотую от пропускной способности трубы.
Интерфакс25 мая в 09:06

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В Польше возобновилось заполнение газопровода «Ямал-Европа»

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Мощности польского участка газопровода «Ямал-Европа» на среду забронированы на 20,7%

ПРАЙМвчера в 23:17

Транзит по газопроводу «Ямал-Европа» упал почти до нуля

Росбалт25 мая в 10:11

Газопровод «Ямал-Европа» пустует третий день

Накануне.Ruвчера в 02:23

Транзит газа по газопроводу «Ямал–Европа» упал до десятой части от пропускной мощности

Независимая газета25 мая в 13:55

Эксперт объяснил снижение мощностей на газопроводе «Ямал-Европа»

Московский Комсомолецвчера в 08:31

Транзит по газопроводу «Ямал-Европа» снизился почти до нуля

Компания25 мая в 10:07
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Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео

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В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2

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Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений

Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
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Общество

Ракетоносец Ту-22М3М испытали в сверхзвуковом режиме

Москва, 27 мая 2020, 09:43 — REGNUM Четвёртый испытательный полёт второго образца глубокомодернизированного дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М сопровождался выходом на сверхзвук.
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BMW раскрыла рестайлинговый 5-Series

Компания BMW раскрыла рестайлинговое семейство 5-Series, показав обновленные седан и универсал.
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Стоимость новой «Оки» для выпуска в 2020 году озвучили специалисты

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Подавший в суд на Путина бывший губернатор попал в больницу

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Сыгравшая Екатерину II Юлия Снигирь заступилась за сериал «Великая»

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Главы Архангельской области и НАО объяснили смысл объединения регионов

Врио главы Архангельской области Александр Цыбульский в процессе совещания с врио главы НАО Юрием Бездудным и вице-премьером - полпредом президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым уточнил, что сейчас повышенное внимание уделяется созданию экономических разделов программы по объединению экономик двух регионов.
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«Коммерсантъ»: Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+

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Росстат сообщил о росте числа безработных в апреле на 23%

В апреле число безработных в РФ выросло на 23% по сравнению с мартом текущего года -- до 4,6 млн человек, следует из данных Росстата.
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Общество

Минобрнауки назвало сроки подачи документов в вузы

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в этом году прием документов на поступление в вузы начнется с 20 июня и продлится до 17 августа, передает ТАСС.
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Пропавшая 26 мая в Екатеринбурге школьница найдена живой.
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Коэффициент распространения коронавируса повысился в Самарской области

Ковидные больные стали заражать большее число людей. Об этом свидетельствует рост в регионе коэффициента распространения инфекции.
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Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
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Перед «Торпедо» не стоит задача выхода в РПЛ

У Еленцевой завершился контракт, который решено было не продлевать. Также Авдеев рассказал о задачах клуба на новый сезон.
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В мэрии Оренбурга прошли обыски по делу о халатности

О возбуждении уголовного дела о халатности региональное управление СК сообщило накануне, 26 мая.
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SpaceX впервые запустит астронавтов в космос

Запуск 27 мая станет первым отправлением астронавтов с космодрома Кеннеди с момента последнего полета шаттла NASA в 2011 году.
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