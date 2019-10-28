Агентство национальной безопасности задержало гражданина Польши, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает Polskie Radio со ссылкой на пресс-атташе ведомства Станислава Жарына. По его словам, Петра С. задержали 24 октября.

В Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России

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