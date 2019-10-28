Общество
Калининград.RuВ Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России
Агентство национальной безопасности задержало гражданина Польши, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает Polskie Radio со ссылкой на пресс-атташе ведомства Станислава Жарына. По его словам, Петра С. задержали 24 октября.
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Энергетика
В «Нафтогазе» заявили, что работают над новым иском против «Газпрома»
Исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что работает над подготовкой нового иска против "Газпрома".
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать опасный аспирин
Известный врач и телеведущий рассказал о побочных эффектах популярного лекарства и объяснил, кому лучше не принимать этот препарат.
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Спорт
Серверы Steam работают нестабильно
Около 22:00 по московскому времени обнаружились сбои в работе серверов Steam.
Экономика
Bloomberg узнал возможных организаторов IPO «Яндекс.Такси»
Именно Morgan Stanley и Goldman Sachs, а также Deutsche Bank занимались IPO "Яндекса" в Нью-Йорке в 2011 г. Они оба также входили в число андеррайтеров при IPO Uber, прошедшего весной 2019 г. "Яндекс.Такси" – совместное предприятие "Яндекса" и Uber.
Экономика
РБК: Орешкин поддержал проект ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин поддержал проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород через Москву.
Спорт
ВАДА объяснило задержку с принятием решения по России
В настоящее время ответы России оцениваются Департаментом разведки и расследований ВАДА и независимыми судебно-медицинскими экспертами, которые в надлежащее время сообщат результаты независимому комитету по рассмотрению соответствия, чтобы он мог принять решение о статусе РУСАДА.
Шоу-бизнес
Заворотнюк купила маме авто за два миллиона рублей
Стоит такое авто свыше двух миллионов рублей.
Футбол
Сулейманов показал свою машину за 4 млн и мощностью 750 лошадиных сил
Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов дал интервью экс-футболисту Евгению Савину для ютуб-канала «КраСава» и рассказал о своем автомобиле.
Политика
Путин поручил ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете
Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете.
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева диагностировали сердечный приступ
Продюсер группы SEREBRO и владелец лейбал MALFA Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
Шоу-бизнес
Наталья Рудова призвала к бойкоту всех шоу Малахова
Стоит напомнить, первую публикацию рудовой поддержала ее коллега, звезда «Универа» Настасья Самбурская, которая подтвердила, что тоже получала от Малахова предложения заняться эскортом.
Здоровье
Гипертоники смогут бесплатно получить тонометры по ОМС
Приборы будут выдавать в больницах и поликлиниках В 2020 году российские больницы и поликлиники могут начать выдавать пациентам приборы для мониторинга состояния здоровья, сообщает "Ъ".
Общество
Игроки начали массово занижать рейтинг Call of Duty: Modern Warfare
Футбол
«Зенит» интересуется защитником «Ромы»
Защитник итальянского клуба «Рома» Жуан Жезус может зимой перейти в петербургский «Зенит», сообщает портал calciomercato.it.
Армия и оружие
Белоруссия усилит охрану границы с Литвой
Авто
Yamaha передумала выпускать автомобили
Руководство компании Yamaha, которая известна как производитель мотоциклов, приняло решение отказаться от идеи строительства автомобиля.
Культура
Телеигра «Слабое звено» вернется в эфир
Телевикторина «Слабое звено» вернется в российский эфир.
Футбол
Шомуродов: мечтаю играть в Европе в чемпионате из топ-5
Узбекистанский нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов рассказал, за счёт чего ему удаётся забивать так много голов в нынешнем сезона.
Политика
«Слуга народа» призвала силовиков заняться соратницей Порошенко
Депутаты от фракции «Слуга народа» призывают правоохранительные органы отреагировать на угрозы жизни президенту Украины Владимиру Зеленскому, которые озвучила депутат от партии «Европейская солидарность» София Федина.
Политика
Страны Балтии планируют вытеснить российские СМИ с медиарынка
Северный совет намерен выделить до конца 2021 года около 300 тыс. долларов на финансирование русскоязычных СМИ Балтии, чтобы вытеснить с медиарынка российские средства массовой информации.
Общество
МВД завело дело из-за интервью детей с геем в Интернете
Заведено дело об административном правонарушении по статье 6.21 «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» Кодекса об административных правонарушениях РФ, — говорится в ответе Горового.
Гаджеты
Apple призвала владельцев iPhone 5 обновить iOS
Американская корпорация Apple обратилась к владельцам смартфонов iPhone 5. Тем, у кого остались эти гаджеты, стали приходить сообщения на полный экран с призывом обновить операционную систему.
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Авто
Более тысячи Toyota Land Cruiser Prado отзывают в России
В список "отзывников" попали Toyota Land Cruiser Prado, которые были проданы в период с 12 марта по 18 апреля этого года.
Политика
Захарова ответила Минобороны Украины на заявления о войне с Россией
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова министра обороны Украины Андрея Загороднюка об «опыте пятилетней войны с Россией».
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже
Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.