В Польше на приграничном пункте Дорогопуск по запросу РФ задержали сотрудник Секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Игоря Мазура. По имеющейся информации, к нему не допускают украинского консула и не предоставляют адвоката.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в Польше по запросу России задержан зампредседателя украинской националистической организации УНА — УНСО* Игорь Мазур.

В Польше задержан один из лидеров украинских националистов

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