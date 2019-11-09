Политика

RT на русскомRT на русскомВ Польше задержан один из лидеров украинских националистов

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в Польше по запросу России задержан зампредседателя украинской националистической организации УНА — УНСО* Игорь Мазур.
Читать в источнике
Комментировать69
Людмила Денисова
В Польше на приграничном пункте Дорогопуск по запросу РФ задержали сотрудник Секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Игоря Мазура. По имеющейся информации, к нему не допускают украинского консула и не предоставляют адвоката.
— Людмила Денисова, украинский политикDaily Storm 11:50

Подробнее о событии

В Польше задержали одного из лидеров украинских националистов

РИА Новости10:42

Украинский националист Мазур задержан в Польше по запросу России

Интерфакс11:09

В Польше задержан один из лидеров украинских националистов

RT на русском10:55

Киев сообщил о задержании в Польше националиста по запросу России

РБК11:13

Польша по запросу России задержала лидера украинских националистов

Взгляд.ру10:26

Одного из лидеров украинских националистов по запросу РФ задержали в Польше

Известия10:22

В Польше по запросу России задержали ветерана АТО Игоря Мазура

РЕН ТВ09:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 12:11, Ашберн
Политика

Путин предложил разработать правила общения человека с ИИ

Президент РФ Владимир Путин предложил разработать свод этических правил взаимодействия человека с искусственным интеллектом.
Вести.Ru 11:08
Шоу-бизнес

Юлия Михальчик рассказала о насилии со стороны Александра Шульгина

Певица Юлия Михальчик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о насилии со стороны продюсера Александра Шульгина, бывшего мужа певицы Валерии.
Телепрограмма 01:52
Происшествия

СМИ сообщили о деталях убийства студентки СПбГУ в квартире доцента

РБК 11:11
Политика

Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве

Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости вчера в 10:59
Общество

В РВИО отреклись от убившего девушку историка Соколова

Историк и доцент СПбГУ Олег Соколов, которого подозревают в убийстве девушки, не является членом Российского военно-исторического общества.
Газета.Ru 10:33
Политика

Украинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о Крыме

РИА Новости 07:44
Общество

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства

РИА Новости 07:31
Экономика

Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России

Очень много действий, которые были совершены властями - это и повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы в бюджетной сфере, в здравоохранении, в образовании и целая наборка мер, из последних - это введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми.
Интерфакс 08:23
Здоровье

Несовместимые с алкоголем продукты назвали медики

Алкогольные напитки наносят вред здоровью человека, а в сочетании с некоторыми продуктами еще больший.
ToDay News Ufa вчера в 03:21
Политика

Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины

Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском вчера в 10:34
Кино

«Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории кинокомиксов

Piter.tv 09:38
Происшествия

Основатель татарской лиги КВН погибла в ДТП

ТАСС 11:07
Происшествия

В Смоленской области глава района погиб при тушении пожара

Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб при тушении пожара.
РИА Новости 01:02
Происшествия

В российской школе сорвали массовую бойню с бомбами, мачете и булавой

Кунгурский городской суд (Пермский край) вынес приговор в отношении несовершеннолетнего студента местного колледжа, который планировал массовое убийство в школе.
Lenta.ru вчера в 18:24
Шоу-бизнес

Саша Савельева показала фото, сделанное на 7-м месяце беременности

Саша Савельева показала фото, сделанное на 7-м месяце беременности Саша призналась, что долго думала, стоит ли делиться этими кадрами с подписчиками.
Вокруг ТВ вчера в 22:01
Наука

Радиус протона оказался меньше, чем считалось

Измерение радиуса заряда протона на новом устройстве составило примерно 0,831 фемтометра.
Naked Science 06 ноября в 13:22
Футбол

Спартак — Крылья Советов 1:0 (2-й тайм)

Сегодня, 9 ноября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Крылья Советов».
Чемпионат 08:03
Культура

Отец погибшего актера из «Физрука» пришел в «Голос» в память о сыне

Музыкант Дмитрий Клинаев, отец погибшего актера из сериала "Физрук" Егора Клинаева, решил принять участие в восьмом сезоне шоу "Голос" в память о сыне.
РИА Новости 03:47
Шоу-бизнес

Московская налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги

Управление федеральной налоговой службы по Москве хочет взыскать с актрисы Анастасии Заворотнюк долг в 24 тыс. рублей, сообщает телеграм-канал Mash.
БИЗНЕС Online вчера в 02:15
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж

Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.
Вечерняя Москва 07 ноября в 15:53
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов объяснил отказ выносить флаг России на бои

Лезги газет вчера в 14:29
Происшествия

В Башкирии рабочих завалило землей в траншее: один погиб

Российская газета 11:30
Общество

Росстат подсчитал соотношение мужчин и женщин в стране

В сообщении говорится, что в Чукотском автономном округе мужчины составляют 50,11% населения региона, женщины — 49,89%.
Известия 02:16
Футбол

Полиция не разрешает ФК «Торпедо» играть матчи на домашнем стадионе

Аргументы и Факты вчера в 09:21
Общество

В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора

В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
Газета.Ru 03:52
Общество

В Грузии возобновились митинги против показа фильма об однополой любви

Участники акции протеста у кинотеатра "Амирани", расположенного на проспекте Мераба Коставы в Тбилиси, в отличие от пятницы больше не предпринимают попыток штурма кинотеатров, а лишь небольшой группой стоят с плакатами, на которых написано "Остановите ЛГБТ-пропаганду в Грузии", "Гомосексуализм - это грех и патология", "Этот фильм оскорбляет национальные традиции и веру".
ТАСС 11:18
Политика

Бывший министр Украины предсказал скорый развал страны

Бывший глава минтранса Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил, что страну может настигнуть судьба Югославии и она разделится на несколько меньших государств.
Известия 04:18
Общество

Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР

Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости 06:50
Политика

Россия поприветствовала разведение сил в районе Петровского

Полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов заявил, что страна приветствует отвод сил Украины и самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) у линии соприкосновения в Донбассе в районе Петровского.
Известия 06:40
Политика

В Германии отмечают 30-летие падения Берлинской стены

О других мероприятиях Торжества по случаю 30-летия падения Берлинской стены проходят в германской столице с 4 ноября.
ТАСС вчера в 16:03
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное