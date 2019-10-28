Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ Польше задержан подозреваемый в шпионаже на Россию

Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало подозреваемого в шпионаже в пользу России. Задержанному Петру С. уже предъявлены официальные обвинения, он арестован на три месяца.
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В Польше задержан подозреваемый в шпионаже на Россию

Коммерсантъ06:28

В Польше задержан подозреваемый в шпионаже в пользу России

Известия06:48

В Польше арестовали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу России

РБК06:44

СМИ: в Польше задержали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу России

РИА Новости07:37

СМИ: в Польше задержан мужчина, обвиняемый в шпионаже в пользу России

ТАСС06:22

В Польше заявили о задержании российского шпиона

РЕН ТВ06:16

В Польше сообщили о поимке российского шпиона

Интерфакс06:05
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Историей с аль-Багдади Трамп повторил фокус Обамы с Бен Ладеном

Заявлением о «ликвидации» лидера ИГ1 действующий президент США Дональд Трамп решил показать, что он ничем не хуже Барака Обамы – считает ведущий научный сотрудник Центра безопасности РАН Константин Блохин.
Экономика сегодня 08:18
Экономика

Туроператоры предупредили о «налоге на проживание» в Турции

В Турции с 1 апреля 2020 года начнет действовать «налог на проживание» туристов в отелях. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
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Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана

В фокусе внимания — стоивший 50 миллионов долларов фэнтези-конфуз «Тайна печати дракона», история создания и неудачи которого включает банкротства, иски к голливудским звездам и крах отношений с крупнейшей китайской госкорпорацией.
Lenta.ru вчера в 17:01
Политика

Путин создал Федеральную пробирную палату

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Федеральной пробирной палаты.
Росбалт 09:06
Политика

«Альтернатива для Германии» удвоила результат на выборах в Тюрингии

Российская газета вчера в 20:54
Политика

В Брюсселе обсудят транзит российского газа через Украину

28 октября в Брюсселе стартуют новый раунд переговоров на министерском уровне между Россией, Украиной и Еврокомиссией по вопросу транзита российского газа в Европу через Украину.
Московский Комсомолец вчера в 18:15
Происшествия

В Петербурге рассказали о подозреваемом в убийстве матери школьнике

Двенадцатилетний школьник с отставанием в развитии, который подозревается в убийстве матери, помещен в детскую психиатрическую больницу, но из-за диагноза не может пояснить свои действия, сообщает в понедельник аппарат уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой.
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Происшествия

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46-летняя женщина поссорилась с мужем, а затем выколола глаза своему 5-месячному сынишке. Ребенка в срочном порядке госпитализировали.
Piter.tv 02:22
Армия и оружие

Лукашенко пригрозил США ответом на размещение танков в Литве

Белоруссия расценивает размещение танков США в Литве вблизи своей границы как демонстративный шаг, на который она вынуждена ответить.
Известия 05:03
Политика

Путин увеличил штат прокуратуры

Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении общей штатной численности органов прокуратуры России почти на 250 человек.
Lenta.ru 09:48
Политика

МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого

RT на русском 02:02
Политика

Клишас предложил давать 15 лет за склонение к наркомании в Интернете

Ранее президент России Владимир Путин поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркомании.
Московский Комсомолец 08:59
Политика

Две трети россиян считают США враждебной страной

"Россияне по-прежнему считают, что самые напряженные отношения у России с США", - подчеркивается в исследовании.
Газета.Ru 07:34
Общество

Хакеры разместили фото Саакашвили на сайте президента Грузии

В результате атаки хакеров на сайте президента Грузии Саломе Зурабишвили появилась фотография бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили со словами I'll be back ("Я вернусь").
VSE42.RU 07:51
Экономика

Орешкин поддержал проект ВСМ из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород

RT на русском 06:57
Общество

В России уточнят сроки снятия тонировки с автомобиля

В Государственную думу внесли законопроект, который устанавливает сроки для устранения лишней тонировки с автомобилей.
АБН 00:28
Футбол

«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» в матче чемпионата Англии

РИА Новости вчера в 14:34
Политика

В правительстве Тульской области провели кадровые перестановки

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на оперативном совещании объявил о кадровых перестановках в региональном правительстве.
Тульская служба новостей 08:59
Шоу-бизнес

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Анастасия Заворотнюк незадолго до болезни подарила 76-летней матери автомобиль Toyota C-HR стоимостью около двух миллионов рублей.
Уралинформбюро 10:00
Общество

Путин поручил ускорить строительство развязки в Химках

Российская газета 07:39
Общество

Россияне стали охотнее копить деньги на старость и образование

Например, число откладывающих деньги на приобретение недвижимости увеличилось на 7 процентов с 9 процентов в 2017 году.
Российская газета 02:46
Происшествия

В Брянской области появится Единая служба скорой помощи

С 1 ноября Брянская область переходит на тестовый режим работы Единой службы скорой помощи.
Городской телеканал (Брянск) 25 октября в 23:08
Общество

Треть российских семей не пользуется доступными им льготами

Около 35% семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами, так как не знают о них. Об этом информируют "Известия".
Газета.Ru 05:46
Общество

Пищевой комбинат отсудил у Навального, Соболь и ФБК 88 млн рублей

Коммерсантъ 09:27
Общество

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Происшествия

Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа

Возможный виновник аварии, в которой погибли два жителя Екатеринбурга, отказался проходить проверку на полиграфе.
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Армия и оружие

Завершились российско-сербские учения «Славянский щит»

Вручением медалей на белградском военном аэродроме «Миленко Павлович» завершились совместные тактические учения Воздушно-космических сил России и ПВО Сербии «Славянский щит — 2019».
Парламентская газета 09:30
Шоу-бизнес

У Максима Фадеева диагностировали сердечный приступ

Продюсер группы SEREBRO и владелец лейбал MALFA Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
KM.ru 05:38
Здоровье

Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать опасный аспирин

Известный врач и телеведущий рассказал о побочных эффектах популярного лекарства и объяснил, кому лучше не принимать этот препарат.
Волгоградская правда вчера в 05:38
Экономика

Акции «Норникеля» обновили исторический максимум

Обыкновенные акции "Норильского никеля" выросли на 6,3% в ходе торгов Мосбиржи, обновив исторический максимум.
ТАСС 08:47
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