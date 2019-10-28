Общество
КоммерсантъВ Польше задержан подозреваемый в шпионаже на Россию
Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало подозреваемого в шпионаже в пользу России. Задержанному Петру С. уже предъявлены официальные обвинения, он арестован на три месяца.
Читать в источнике
Оценить29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 10:14, Ашберн
Армия и оружие
Историей с аль-Багдади Трамп повторил фокус Обамы с Бен Ладеном
Заявлением о «ликвидации» лидера ИГ1 действующий президент США Дональд Трамп решил показать, что он ничем не хуже Барака Обамы – считает ведущий научный сотрудник Центра безопасности РАН Константин Блохин.
Экономика
Туроператоры предупредили о «налоге на проживание» в Турции
В Турции с 1 апреля 2020 года начнет действовать «налог на проживание» туристов в отелях. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
Кино
Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
В фокусе внимания — стоивший 50 миллионов долларов фэнтези-конфуз «Тайна печати дракона», история создания и неудачи которого включает банкротства, иски к голливудским звездам и крах отношений с крупнейшей китайской госкорпорацией.
Политика
Путин создал Федеральную пробирную палату
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Федеральной пробирной палаты.
Политика
«Альтернатива для Германии» удвоила результат на выборах в Тюрингии
Политика
В Брюсселе обсудят транзит российского газа через Украину
28 октября в Брюсселе стартуют новый раунд переговоров на министерском уровне между Россией, Украиной и Еврокомиссией по вопросу транзита российского газа в Европу через Украину.
Происшествия
В Петербурге рассказали о подозреваемом в убийстве матери школьнике
Двенадцатилетний школьник с отставанием в развитии, который подозревается в убийстве матери, помещен в детскую психиатрическую больницу, но из-за диагноза не может пояснить свои действия, сообщает в понедельник аппарат уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой.
Происшествия
В Хакасии женщина выколола глаза 5-месячному сыну после ссоры с мужем
46-летняя женщина поссорилась с мужем, а затем выколола глаза своему 5-месячному сынишке. Ребенка в срочном порядке госпитализировали.
Армия и оружие
Лукашенко пригрозил США ответом на размещение танков в Литве
Белоруссия расценивает размещение танков США в Литве вблизи своей границы как демонстративный шаг, на который она вынуждена ответить.
Политика
Путин увеличил штат прокуратуры
Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении общей штатной численности органов прокуратуры России почти на 250 человек.
Политика
МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого
Политика
Клишас предложил давать 15 лет за склонение к наркомании в Интернете
Ранее президент России Владимир Путин поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркомании.
Политика
Две трети россиян считают США враждебной страной
"Россияне по-прежнему считают, что самые напряженные отношения у России с США", - подчеркивается в исследовании.
Общество
Хакеры разместили фото Саакашвили на сайте президента Грузии
В результате атаки хакеров на сайте президента Грузии Саломе Зурабишвили появилась фотография бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили со словами I'll be back ("Я вернусь").
Экономика
Орешкин поддержал проект ВСМ из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород
Общество
В России уточнят сроки снятия тонировки с автомобиля
В Государственную думу внесли законопроект, который устанавливает сроки для устранения лишней тонировки с автомобилей.
Футбол
«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» в матче чемпионата Англии
Политика
В правительстве Тульской области провели кадровые перестановки
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на оперативном совещании объявил о кадровых перестановках в региональном правительстве.
Шоу-бизнес
Заворотнюк подарила матери роскошную иномарку
Анастасия Заворотнюк незадолго до болезни подарила 76-летней матери автомобиль Toyota C-HR стоимостью около двух миллионов рублей.
Общество
Путин поручил ускорить строительство развязки в Химках
Общество
Россияне стали охотнее копить деньги на старость и образование
Например, число откладывающих деньги на приобретение недвижимости увеличилось на 7 процентов с 9 процентов в 2017 году.
Происшествия
В Брянской области появится Единая служба скорой помощи
С 1 ноября Брянская область переходит на тестовый режим работы Единой службы скорой помощи.
Общество
Треть российских семей не пользуется доступными им льготами
Около 35% семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами, так как не знают о них. Об этом информируют "Известия".
Общество
В Сети сообщили о смерти диссидента Владимира Буковского
Происшествия
Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа
Возможный виновник аварии, в которой погибли два жителя Екатеринбурга, отказался проходить проверку на полиграфе.
Армия и оружие
Завершились российско-сербские учения «Славянский щит»
Вручением медалей на белградском военном аэродроме «Миленко Павлович» завершились совместные тактические учения Воздушно-космических сил России и ПВО Сербии «Славянский щит — 2019».
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева диагностировали сердечный приступ
Продюсер группы SEREBRO и владелец лейбал MALFA Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать опасный аспирин
Известный врач и телеведущий рассказал о побочных эффектах популярного лекарства и объяснил, кому лучше не принимать этот препарат.
Экономика
Акции «Норникеля» обновили исторический максимум
Обыкновенные акции "Норильского никеля" выросли на 6,3% в ходе торгов Мосбиржи, обновив исторический максимум.