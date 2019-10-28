Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ Польше задержан подозреваемый в шпионаже на Россию

Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало подозреваемого в шпионаже в пользу России. Задержанному Петру С. уже предъявлены официальные обвинения, он арестован на три месяца.
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СМИ: в Польше задержали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу России

РИА Новости07:37

В Польше сообщили о поимке российского шпиона

Интерфакс06:05

В Польше арестовали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу России

РБК06:44

В Польше задержан подозреваемый в шпионаже на Россию

Коммерсантъ06:28

СМИ: в Польше задержан мужчина, обвиняемый в шпионаже в пользу России

ТАСС06:22

В Польше заявили о задержании российского шпиона

РЕН ТВ06:16

В Польше задержан подозреваемый в шпионаже в пользу России

Известия06:48
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Космоплан США X-37B вернулся с секретной миссии

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В Уфе ищут отца с двумя маленькими детьми

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Трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины пройдет в Брюсселе

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После выстрела из пушки горожане возложили цветы к памятнику участникам Балаклавского сражения и вспомнили, какую роль оно сыграло в Крымской войне.
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Политика

В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое

В Кремле с большим вниманием следили за визитом украинского лидера Владимира Зеленского в посёлок Золотое в Донбассе.
RT на русском 07:05
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На аль-Багдади вывел его помощник

Окончательно установить местонахождение аль-Багдади удалось в этом году в ходе совместной операции разведок США, Турции и Ирака.
Вести.Ru 01:45
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Основная волна губернаторских отставок может пройти весной 2020 года

Еще один человек, близкий к Кремлю, ранее говорил «Ведомостям» о резком сокращении «медового месяца», когда жители региона позитивно воспринимают нового назначенца: «Как показала прошлогодняя кампания, становится сложнее использовать эффект новизны, особенно если губернаторы пришли осенью».
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Зеленский прокомментировал грубую беседу с националистами в Донбассе

Московский Комсомолец 26 октября в 12:15
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Транспорт

Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 из Москвы в Петербург

В сообщении говорится, что пользователям не стоит опасаться чрезмерного завышения тарифов, как это произошло несколько лет назад на участке компании-концессионера (15-58 км) М-11 "Москва - Санкт-Петербург", поскольку предельный максимальный размер тарифа на подконтрольных госкомпании участках регулируется законодательно.
Интерфакс 05:45
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Суд арестовал студента, планировавшего расстрелять однокурсников

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Шотландский актер Джеймс Макэвой, получивший широкую известность благодаря картинам "Люди Икс" и "Сплит", тайно женился на своей возлюбленной, с которой встречался около двух лет.
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Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

Текущие выходные станут последними теплыми днями перед резким осенним похолоданием, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
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Долговая нагрузка теперь имеет значение С 1 октября российские банки и МФО обязаны рассчитывать ПДН заемщиков при выдаче необеспеченных кредитов, кредитных карт и займов на сумму свыше 10 тыс. руб. Чем выше долговая нагрузка заемщика, тем больше резервов приходится создавать кредитору.
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Белоруссия расценивает размещение танков США в Литве вблизи своей границы как демонстративный шаг, на который она вынуждена ответить.
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Две трети россиян считают США враждебной страной

"Россияне по-прежнему считают, что самые напряженные отношения у России с США", - подчеркивается в исследовании.
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Жена главного тренера ФК «Ростов» поделилась фотографией, на которой видно округлившийся живот, со своими подписчиками в Instagram.
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Женщина после ссоры с мужем повредила глаза своему пятимесячному сыну.
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В Нижегородской области около 47 тысяч человек остались без света

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Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде

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Фигурное катание

Трусова и Ханю выполнили совместный четверной тулуп

В своем Инстаграм российская фигуристка Александра Трусова выложила видео, где победительница Гран-при исполнила совместный прыжок с японцем Юдзуру Ханю.
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