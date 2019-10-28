Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало подозреваемого в шпионаже в пользу России. Задержанному Петру С. уже предъявлены официальные обвинения, он арестован на три месяца.

В Польше задержан подозреваемый в шпионаже на Россию

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