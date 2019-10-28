Общество

ИзвестияИзвестияВ Польше задержан подозреваемый в шпионаже в пользу России

Мужчина, подозреваемый в шпионаже в пользу России, задержан в Польше. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщило Польское радио со ссылкой на пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Станислава Жарына.
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В Польше сообщили о поимке российского шпиона

Интерфакс06:05

СМИ: в Польше задержан мужчина, обвиняемый в шпионаже в пользу России

ТАСС06:22

В Польше арестовали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу России

РБК06:44

В Польше задержан подозреваемый в шпионаже на Россию

Коммерсантъ06:28

Польские спецслужбы задержали подозреваемого в работе на Россию

REGNUM05:06

В Польше заявили о задержании российского шпиона

РЕН ТВ06:16

В Польше поймали российского шпиона

Московский Комсомолец06:22
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Политика

МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

RT на русском вчера в 23:15
Армия и оружие

Лукашенко пригрозил США ответом на размещение танков в Литве

Известия 05:03
Политика

Путин поручил ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете

В России пропаганда наркотиков в интернете станет уголовно наказуемым деянием.
REGNUM 06:21
Общество

Треть российских семей с детьми не знают о положенных им льготах

Более 35% российских семей с детьми не получают льготы из-за того, что не знают о существовании положенной им помощи, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Общественной палатой России.
Коммерсантъ 03:24
Общество

Суд признал экс-премьера Дагестана виновным в растрате 41 млн рублей

RT на русском 04:40
Общество

Зять Ткачева участвует в переговорах о покупке туроператора «Интурист»

По данным издания Forbes, интерес к компании проявили владелец турецкого туроператора Anex Tour Нешет Кочкар и краснодарский бизнесмен Роман Баталов, зять бывшего министра сельского хозяйства и экс-губернатора Кубани Александра Ткачева.
Деловая газета. Юг 03:21
Общество

Бутина рассказала об извинениях судьи и ФБР

Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина заявила, что после судебного заседания перед ней извинилась судья, а до этого — сотрудники ФБР и прокуратуры.
РИА Новости 02:37
Музыка

Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».
Взгляд.ру 05:59
Происшествия

Суд арестовал готовившего нападение в подмосковном колледже студента

RT на русском 06:32
Политика

Рабы ВС. Лейтенантов насильно заставляют служить Родине. В случае отказа от контракта угрожают членам семьи

Как пишет Леонов, командованием дивизии был принят ряд мер: офицеры звонили родителям и пугали уголовным преследованием сына, угрожали трудностями в академии РВСН для брата, звонили начальнику супруги с просьбой уволить ее, «для того чтобы она спокойно могла приехать в город, в котором я прохожу службу», а также переводом в другую дивизию, «нетронутую цивилизацией».
Новая газета вчера в 17:00
Экономика

Кремль проверит информацию о 700 тыс. закрывшихся за год компаний МСП

В Кремле проверят информацию Минэкономики о том, что почти 700 тыс. компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) закрылось в России за год, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 25 октября в 08:16
Шоу-бизнес

Данила Козловский и Ольга Зуева впервые станут родителями

В актерской семье Данилы Козловского и Ольги Зуевой ожидается рождение малыша. Актриса беременна от своего избранника.
Телепрограмма 00:34
Футбол

Сочинский арбитр Кукуян рассудит «Спартак» и «Ростов» в Кубке России

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 1/8 финала Олимп-Кубка России.
Матч ТВ 06:20
Общество

Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала

Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Политика

Туск объявил о согласии ЕС на отсрочку Brexit до 31 января

27 стран Евросоюза согласились продлить крайний срок для выхода Великобритании из ЕС с 31 октября до 31 января 2020 года, написал в твиттере председатель Европейского совета Дональд Туск.
Интерфакс 06:32
Здоровье

Медики выявили напитки, которые запрещено пить мужчинам после 50 лет

Как сообщает ToDay News Ufa, медики составили список напитков, которые должны быть под запретом у людей, чей возраст перешагнул 50-летний рубеж.
ToDay News Ufa вчера в 07:56
Космос

Космоплан США X-37B вернулся с секретной миссии

Как сообщили ВВС США в соцсети Twitter, экспериментальный самолет провел на орбите 780 дней – больше двух лет.
RuNews24.ru 01:11
Единоборства

Боец ММА проиграл и напал на судью

Боец смешанного стиля (ММА) Маркус Сурин напал на судью после поражения от Девина Пауэлла на турнире Bellator 232.
Lenta.ru вчера в 06:05
Общество

Глава H&M раскритиковал идею отказа от культуры потребления

Президент и главный управляющий крупнейшей в Европе розничной сети по торговле одеждой H&M Карл-Йохан Перссон предупредил о негативных социальных последствиях, к которым может привести идея сокращения потребления.
ТАСС 02:54
Кино

В прокат вышел триллер «Текст» по роману Дмитрия Глуховского

RuNews24.ru 25 октября в 14:02
Здоровье

Названы 7 главных запретов для людей с повышенным давлением

7 главных запретов для людей с повышенным давлением назвали медики.
Ugpressa.ru 26 октября в 16:35
Шоу-бизнес

У Максима Фадеева произошёл сердечный приступ

В понедельник, 28 октября, появилась информация о том, что у композитора Максима Фадеева случился сердечный приступ.
Регион online 04:25
Общество

Правительство позволит строить жилье ближе к аэропортам

Уровень шума используется для определения границ приаэродромной территории, на которой ограничено строительство жилья.
Ведомости вчера в 16:57
Происшествия

В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком

РБК 02:33
Экономика

Владелец Louis Vuitton ведет переговоры о покупке Tiffany

Французская группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) ведет переговоры о покупке американского бренда люксовых украшений Tiffany & Co, сообщают Bloomberg, Reuters и AFP со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 04:30
Происшествия

Названа причина расстрела 8 человек в воинской части в Забайкалье

МОЁ! Оnline Воронеж 00:47
Происшествия

Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете

Российская газета 25 октября в 23:21
Общество

На Троекуровском кладбище открылся памятник Николаю Караченцову

Памятник актеру Николаю Караченцову открылся на Троекуровском кладбище, сообщает РИАМО со ссылкой на корреспондента.
Molnet.ru вчера в 09:42
Единоборства

Тренер Пакьяо считает, что Альварес уничтожит Ковалева

ProstoProSport вчера в 06:45
Общество

Медведев прокомментировал соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Сербией

РИА Новости 25 октября в 13:59
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