Мужчина, подозреваемый в шпионаже в пользу России, задержан в Польше. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщило Польское радио со ссылкой на пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Станислава Жарына.

В Польше задержан подозреваемый в шпионаже в пользу России

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