Коронавирус
МонаВистаВ Польше захотели присоединить Калининградскую область
В статье, которая называется "Коронавирус отсекает Калининградскую область" описывается, что, закрыв границы Россия изолировала свой регион. При этом жители Калининградской области привыкли закупаться товарами в Польше, но после закрытия пограничного пропуска такой возможности они лишились.
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— Дмитрий Лысков, российский писательВзгляд.ру вчера в 04:14
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