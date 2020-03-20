Мы не готовы комментировать степень вменяемости некоторых читателей издания, но никакой дискуссии на официальном уровне по этому поводу не ведется.

В статье, которая называется "Коронавирус отсекает Калининградскую область" описывается, что, закрыв границы Россия изолировала свой регион. При этом жители Калининградской области привыкли закупаться товарами в Польше, но после закрытия пограничного пропуска такой возможности они лишились.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Гаджеты Sony презентовала PlayStation 5 Новая игровая консоль Sony PlayStation 5 обзаведется улучшенными характеристиками по сравнению с предыдущей приставкой.

Политика Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Финансы Россияне стали чаще обращаться за потребкредитами, отмечают банки Рост заявок на потребкредиты на 14% зафиксировали в Россельхозбанке, при этом 16-17 марта количество среднедневных заявок составило 6,6 тысячи против 5,8 тысячи в первые две недели марта.

Политика Кампания против России: Жириновский оценил ситуацию с туристами Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что сложная ситуация с российскими туристами за рубежом из-за эпидемии коронавируса может быть частью "кампании против России".

Общество На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.

Авто «Урал» планирует выпустить новый бескапотный грузовик Новый бескапотный грузовик предприятия получит старую кабину от Iveco. Лицензию на неё УралАЗ приобрёл ещё в 90-х годах.

Здоровье Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.

Финансы Банк России сохранил ключевую ставку 1. ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов на фоне обвала российского рынка, сильного падения рубля и инфляционных рисков.

Здоровье СМИ сообщили об аномалии с коронавирусом в Германии Вызывает вопросы у специалистов и ситуация с низкой смертностью в Германии, где к 19 марта заразились COVD-19 почти 14 тыс. человек, а скончались всего 30, пишет Financial Times (данные на 20 марта — 19,7 тыс. и более 40, соответственно).

Экономика Индексы США и стоимость нефти снизились на закрытии торгов Ключевые индексы США снизились на закрытии торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже на 3,8–4,6%. Это происходит на фоне продолжения распространения коронавируса COVID-19 и снижения стоимости нефти.

Общество Малому и среднему бизнесу отсрочат арендные платежи Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении отсрочки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по арендным платежам за федеральное имущество до 2021 года.

Экономика В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности, пишет "Российская газета".