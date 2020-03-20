Коронавирус

МонаВистаМонаВистаВ Польше захотели присоединить Калининградскую область

В статье, которая называется "Коронавирус отсекает Калининградскую область" описывается, что, закрыв границы Россия изолировала свой регион. При этом жители Калининградской области привыкли закупаться товарами в Польше, но после закрытия пограничного пропуска такой возможности они лишились.
Читать в источнике
Комментировать3,3K
Дмитрий Лысков
Мы не готовы комментировать степень вменяемости некоторых читателей издания, но никакой дискуссии на официальном уровне по этому поводу не ведется.
— Дмитрий Лысков, российский писательВзгляд.ру вчера в 04:14

Подробнее о событии

Калининградский губернатор оценил идею присоединить регион к Польше

Известиявчера в 05:26

В Сети высмеяли призыв поляков «забрать Калининград»

РИА Новостивчера в 11:14

«Много чести»: Алиханов не оценил идею присоединения Калининграда к Польше

Газета.Ruвчера в 09:44

В Сети высмеяли желание поляков «присоединить» Калининград

Взгляд.рувчера в 09:23

Stefczyk.info (Польша): шокирующие сообщения российских СМИ. Поляки хотели аннексировать Калининградскую область? (Stefczyk.info)

ИноСМИвчера в 10:35

Присоединение Калининграда к Польше: мечты политиков и расчёты военных

REGNUMвчера в 08:00

Им станет лучше: поляки захотели присоединить Калининградскую область

РЕН ТВ19 марта в 23:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Общество

Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Газета.Ru вчера в 15:17
Политика

Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию с коронавирусом

ПроТуймазы вчера в 00:38
Общество

Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд

В Италии за сутки умерли 627 человек с коронавирусом, это самый большой показатель с момента начала эпидемии.
РИА Новости вчера в 13:31
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 19 марта в 16:07
Гаджеты

Sony презентовала PlayStation 5

Новая игровая консоль Sony PlayStation 5 обзаведется улучшенными характеристиками по сравнению с предыдущей приставкой.
Gazeta.SPb 19 марта в 17:21
Политика

Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 19 марта в 14:01
Финансы

Россияне стали чаще обращаться за потребкредитами, отмечают банки

Рост заявок на потребкредиты на 14% зафиксировали в Россельхозбанке, при этом 16-17 марта количество среднедневных заявок составило 6,6 тысячи против 5,8 тысячи в первые две недели марта.
ПРАЙМ вчера в 20:16
Политика

Кампания против России: Жириновский оценил ситуацию с туристами

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что сложная ситуация с российскими туристами за рубежом из-за эпидемии коронавируса может быть частью "кампании против России".
РЕН ТВ вчера в 23:02
Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
RT на русском вчера в 07:32
Культура

Бекмамбетов переснял «Иван Васильевич меняет профессию» с Киркоровым

Московский Комсомолец вчера в 19:43
Авто

«Урал» планирует выпустить новый бескапотный грузовик

Новый бескапотный грузовик предприятия получит старую кабину от Iveco. Лицензию на неё УралАЗ приобрёл ещё в 90-х годах.
Тарантас Ньюс вчера в 05:46
Политика

США посчитали действия России в сфере энергетики враждебными

Госдеп США расценивает действия России в сфере энергетики как враждебные.
Lenta.ru вчера в 22:47
Общество

Супруги Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса

На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией.
РИА Новости вчера в 12:18
Кино

Розарио Доусон сыграет Асоку Тано во втором сезоне «Мандалорца»

Голливудская актриса Розарио Доусон присоединилась к актерскому составу второго сезона фантастического сериала "Мандалорец".
Kinonews.ru вчера в 16:14
Общество

Познер назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

Эпидемия коронавируса в России пойдет на спад не ранее конца мая.
РБК вчера в 22:41
Происшествия

В России подтверждена первая смерть от коронавируса

По данным на 19 марта, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом.
ТВ Центр 19 марта в 03:58
Общество

Доктор Мясников озвучил сроки окончания пандемии коронавируса

Известный российский врач Мясников сообщил россиянам, когда закончится пандемия коронавируса.
Evo-rus.com 19 марта в 11:06
Общество

На Украине число случаев коронавируса возросло до 29

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Украины увеличилось до 29.
Известия вчера в 15:26
Здоровье

Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом

Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 07:04
Финансы

Банк России сохранил ключевую ставку

1. ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов на фоне обвала российского рынка, сильного падения рубля и инфляционных рисков.
Lenta.ru вчера в 09:28
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости вчера в 04:35
Спорт

Лыжник Большунов рассказал о шутке над норвежцем Клебо

Российский лыжник Александр Большунов рассказал 20 марта изданию «Спорт-Экспресс» о том, как подшутил над норвежцем Йоханнесом Клебо.
Известия вчера в 22:19
Здоровье

СМИ сообщили об аномалии с коронавирусом в Германии

Вызывает вопросы у специалистов и ситуация с низкой смертностью в Германии, где к 19 марта заразились COVD-19 почти 14 тыс. человек, а скончались всего 30, пишет Financial Times (данные на 20 марта — 19,7 тыс. и более 40, соответственно).
Известия вчера в 20:50
Экономика

Индексы США и стоимость нефти снизились на закрытии торгов

Ключевые индексы США снизились на закрытии торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже на 3,8–4,6%. Это происходит на фоне продолжения распространения коронавируса COVID-19 и снижения стоимости нефти.
Коммерсантъ вчера в 17:46
Общество

Малому и среднему бизнесу отсрочат арендные платежи

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении отсрочки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по арендным платежам за федеральное имущество до 2021 года.
ТАСС вчера в 08:14
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 23:02
Политика

В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
Известия вчера в 06:42
Политика

Роман Путин решил создать партию

Бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин, являющийся двоюродным племянником президента России, объявил о создании своей собственной партии.
Вести.Ru вчера в 12:51
Общество

Bloomberg узнал о жесткой позиции России в нефтяной войне

Президент России Владимир Путин не будет просить Саудовскую Аравию "о перемирии" в нефтяной войне, пишет агентство Bloomberg.
РИА Новости вчера в 21:56
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости вчера в 16:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное