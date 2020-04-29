Энергетика
Газета.RuВ Польше заявили, что «Газпром» согласился снизить цену на газ
Польская энергетическая компания PGNiG сообщила, что "Газпром" согласился снизить цену на поставляемый газ после решения Стокгольмского Арбитражного суда, передает ТАСС со ссылкой на заявление главы PGNiG Ежи Квечиньского.
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PGNiG сообщила о согласии «Газпрома» снизить цену на газ для Польши
Rambler News Serviceвчера в 14:04
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