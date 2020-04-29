с чего всё началось

Польская энергетическая компания PGNiG сообщила, что "Газпром" согласился снизить цену на поставляемый газ после решения Стокгольмского Арбитражного суда, передает ТАСС со ссылкой на заявление главы PGNiG Ежи Квечиньского.

В Польше заявили, что «Газпром» согласился снизить цену на газ

Здоровье В Приамурье выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом Число заболевших коронавирусной инфекцией в Амурской области достигло 56, за сутки зафиксированы 10 новых случаев, сообщает правительство региона. 25

Происшествия В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.

Политика МИД Украины раскрыл содержание «нормандского саммита» в онлайн-формате Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскрыл содержание запланированного в онлайн-формате «нормандского саммита», в котором примут участие главы МИД из четырех стран. 9

Футбол Тренер сборной СССР вошел в список лучших в истории футбола Бывший тренер сборной СССР и киевского «Динамо» Валерий Лобановский вошел в список лучших в истории футбола по версии британского журнала Four Four Two.

Происшествия В Харькове задержали голую женщину с отрубленной головой в пакете Украинские полицейские утром 30 апреля задержали женщину, которая голышом разгуливала по Харькову.

Общество Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны Россиянам, у которых есть второе гражданство, вид на жительство за рубежом или иной документ, позволяющий постоянно проживать за границей, разрешат покинуть страну. 2K

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Происшествия На Кокорина с Мамаевым подали в суд Телеведущая Ольга Ушакова подала заявление в суд на форварда «Сочи» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева. 25

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Общество В Крыму ещё у трёх граждан нашли коронавирус Симферополь, 30 апреля 2020, 10:34 — REGNUM За сутки количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Крыму увеличилось на три.

Здоровье В Италии нашли способ избежать второй волны коронавируса Итальянские медики выяснили, что доля людей с иммунитетом в Италии значительно ниже 10%, что несет с собой риски возникновения второй волны эпидемии коронавируса. 5

Общество Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, кто планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было. 981

Происшествия В Воронежской области потушили крупный пожар в рыбацком поселке Посёлок городского типа Рамонь, Воронежская область, 30 апреля 2020, 06:03 — REGNUM Крупный пожар общей площадью 500 квадратных метров в рыбацком поселке в Рамонском районе Воронежской области потушен, 30 апреля сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по региону. 9

Общество Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток». 400

Армия и оружие Российские десантники высадились в Арктике Российские десантники впервые высадились в арктических условиях с высоты 10 тысяч метров на новых парашютных системах. 2,4K

Космос Из-за перевеса с первой лунной станции РФ могут снять часть аппаратуры Первая в новейшей истории российская станция для посадки на Луну может оказаться слишком тяжелой для запуска, из-за чего с нее придется снимать какой-нибудь из научных приборов. 1