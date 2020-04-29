Энергетика
Газета.RuВ Польше заявили, что «Газпром» согласился снизить цену на газ
Польская энергетическая компания PGNiG сообщила, что "Газпром" согласился снизить цену на поставляемый газ после решения Стокгольмского Арбитражного суда, передает ТАСС со ссылкой на заявление главы PGNiG Ежи Квечиньского.
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с чего всё началось
Польская компания PGNiG сообщила о согласии «Газпром экспорта» внести корректировки в выставленные счета за поставку газа в марте и апреле после решения арбитража о смене формулы цены контракта.Ведомостивчера в 14:58
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PGNiG сообщила о согласии «Газпрома» снизить цену на газ для Польши
Rambler News Serviceвчера в 14:04
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Назван регион с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России высока вероятность второй волны коронавируса.
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МИД Украины раскрыл содержание «нормандского саммита» в онлайн-формате
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Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
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Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов опустился на 0,18%, до 72,88 руб. Курс евро снизился на 0,11%, до 79,31 руб.
Коммерсантъ 03:11
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News.ru 03:21
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Россиянам, у которых есть второе гражданство, вид на жительство за рубежом или иной документ, позволяющий постоянно проживать за границей, разрешат покинуть страну.
Газета.Ru 02:37
Общество
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Интерфакс вчера в 04:29
Политика
Возможный трубоукладчик «Северного потока – 2» направился к Балтике
Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое глава Минэнерго России Александр Новак назвал способным достроить газопровод «Северный поток – 2», огибает Данию и направляется в Балтийское море.
Известия вчера в 10:18
Происшествия
На Кокорина с Мамаевым подали в суд
Телеведущая Ольга Ушакова подала заявление в суд на форварда «Сочи» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева.
Lenta.ru 02:56
Общество
Путин подписал указ о продлении нерабочих дней до 11 мая
Президент России Владимир Путин подписал указ, который продлевает период нерабочих дней в России до 11 мая включительно.
Парламентская газета 28 апреля в 12:31
Политика
Песков предположил, что РФ выходит на плато по заражению коронавирусом
Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля Дмитрий Песков заявил, что Россия должна выйти на плато по коронавирусу в середине мая.
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«Газпром» отказался эвакуировать протестующих вахтовиков
Несмотря на протестные действия работников вахтового поселка Чаяндинского месторождения ОАО «Газпром добыча Ноябрьск», компания не намерена экстренно эвакуировать рабочих с объекта.
Солидарность вчера в 04:41
Общество
В Крыму ещё у трёх граждан нашли коронавирус
Симферополь, 30 апреля 2020, 10:34 — REGNUM За сутки количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Крыму увеличилось на три.
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Здоровье
В Италии нашли способ избежать второй волны коронавируса
Итальянские медики выяснили, что доля людей с иммунитетом в Италии значительно ниже 10%, что несет с собой риски возникновения второй волны эпидемии коронавируса.
Ридус 02:38
Экономика
МОТ предупредила о лишении 1,6 млрд человек средств из-за коронавируса
В результате экономического кризиса из-за пандемии коронавируса могут лишиться средств к существованию примерно 1,6 млрд рабочих неформального сектора экономики по всему миру.
РБК вчера в 13:19
Общество
Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов
На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, кто планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было.
Вести.Ru вчера в 09:12
Политика
В ФРГ назвали участников церемонии в честь 75-летия окончания войны
Ранее заместитель представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер сообщила, что российскую делегацию, скорее всего, не пригласили на церемонию, посвященную 75-летию окончания войны в Европе.
Аргументы и Факты вчера в 13:29
Наука
Специалисты обучили микробов уничтожать пластик
Rusargument вчера в 18:03
Происшествия
В Воронежской области потушили крупный пожар в рыбацком поселке
Посёлок городского типа Рамонь, Воронежская область, 30 апреля 2020, 06:03 — REGNUM Крупный пожар общей площадью 500 квадратных метров в рыбацком поселке в Рамонском районе Воронежской области потушен, 30 апреля сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по региону.
REGNUM вчера в 23:03
Общество
Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24
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Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» в Якутии
Деловое.ТВ 28 апреля в 09:53
Армия и оружие
Российские десантники высадились в Арктике
Российские десантники впервые высадились в арктических условиях с высоты 10 тысяч метров на новых парашютных системах.
Независимое телевидение Севастополя 27 апреля в 02:38
Космос
Из-за перевеса с первой лунной станции РФ могут снять часть аппаратуры
Первая в новейшей истории российская станция для посадки на Луну может оказаться слишком тяжелой для запуска, из-за чего с нее придется снимать какой-нибудь из научных приборов.
РЕН ТВ вчера в 22:21
Армия и оружие
Иран отослал США в историю: Персидский залив назван нашим именем
«США должны отказаться от своих заговоров против иранского народа, именем которого называется этот залив и который защищал его на протяжении всей своей истории», — сказал Роухани, передаёт новостное агентство Mehr.
Евразия Daily вчера в 07:41
Космос
Телескоп «Хаббл» увидел распад кометы ATLAS на десятки фрагментов
Piter.tv вчера в 05:04