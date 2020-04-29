Энергетика
Газета.RuВ Польше заявили, что «Газпром» согласился снизить цену на газ
Польская энергетическая компания PGNiG сообщила, что "Газпром" согласился снизить цену на поставляемый газ после решения Стокгольмского Арбитражного суда, передает ТАСС со ссылкой на заявление главы PGNiG Ежи Квечиньского.
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PGNiG сообщила о согласии «Газпрома» снизить цену на газ для Польши
Rambler News Serviceвчера в 14:04
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Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
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Аргентинский специалист Маурисио Почеттино, уволенный из "Тоттенхэма" в прошлом году, признался, что надеется однажды вернуться в лондонский клуб и завоевать с ним трофей.
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«Ъ»: энергетики просят кабмин России ввести авансовые платежи от бюджетных организаций
Российские топливно-энергетические компании просят правительство ввести авансирование платежей за электроэнергию, тепло и газ со стороны бюджетных организаций на период от одного до трех месяцев.
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В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию
Режим контртеррористической операции ввели с 00.30 (22.30 мск среды) по решению начальника регионального УФСБ на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области.
РИА Новости вчера в 19:42
Происшествия
СК задержал бывшего первого вице-губернатора Курганской области Пугина
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Общество
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru 28 апреля в 10:20
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PwC: Продажи легковых авто в России упадут на 30%
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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России высока вероятность второй волны коронавируса.
Российская газета вчера в 19:57
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РБК 28 апреля в 12:36
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В России расшифровали состав Тунгусского метеорита
Ученые Красноярского научного центра СО РАН предполагают, что разрушения на земли были обусловлены прохождением астероида сквозь атмосферу Земли.
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Политика
Глава дипломатии ЕС оценил возможность улучшения отношений с Россией
Пандемия коронавируса представляет возможность для активизации сотрудничества Брюсселя и Москвы, уверен он.
Коммерсантъ вчера в 21:58
Политика
Песков не исключил оказание прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможное оказание прямой материальной помощи на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса нового типа.
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Экономика
Падение экономической активности в США сочли беспрецедентным
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Lenta.ru вчера в 17:18
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