Энергетика
Аргументы и ФактыВ Польше заявили о готовности «Газпрома» снизить цену на газ
В польской нефтегазовой компании PGNiG рассказали о согласии «Газпрома» снизить цену на поставляемый в страну газ, передает РИА Новости, ссылаясь на заявление главы PGNIG Ежи Квечиньского. Как уточняется, новые ценовые условия установлены решением Стокгольмского арбитражного суда.
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