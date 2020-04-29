с чего всё началось

Польская энергетическая компания PGNiG сообщила, что "Газпром" согласился снизить цену на поставляемый газ после решения Стокгольмского Арбитражного суда, передает ТАСС со ссылкой на заявление главы PGNiG Ежи Квечиньского.

В Польше заявили, что «Газпром» согласился снизить цену на газ

Общество В России за сутки новые случаи коронавируса выявили в 85 регионах В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за прошедшие сутки новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 в России выявили в 85 регионах страны. 48

Здоровье Сотрудники РКБ в Башкирии записали видеообращение к Владимиру Путину В Сети распространилось видеообращение сотрудников печально известной Республиканской клинической больницы имени Куватова к Владимиру Путину и Правительству РФ. 12

Здоровье В Тверской области подтвердились еще 9 случаев заражения коронавирусом По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 9 новых случаев коронавирусной инфекции.

Экономика В Ульяновске предприятие индустриального парка наращивает мощности Ульяновск, 30 апреля 2020, 11:04 — REGNUM В Ульяновской области на территории индустриального парка «Заволжье» филиал компании AB InBev Efes продолжает реализацию инвестиционного проекта.

Общество Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 986

Хоккей Брызгалов возглавил рейтинг неординарных россиян в НХЛ, Овечкин — 2-й Во время перерыва регулярного чемпионата из-за пандемии коронавируса российская версия официального сайта НХЛ решила составить список самых неординарных россиян, выступавших в североамериканской лиге.

Политика Путин объявил о продлении режима нерабочих дней Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая. 12

Финансы Сбербанк отчитался о падении квартальной прибыли почти на 50% Чистая прибыль группы Сбербанк с января по март составила составила 120,5 млрд. руб. В прошлом году за тот же период Сбербанк показал прибыль в 226,6 млрд руб. Прибыль на акцию, соответственно, упала на 46,9% — с 10,55 руб. до 5,6 руб. Количество активных клиентов банка вместе с тем увеличилось до 96,3 млн. 6

Общество Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны Россиянам, у которых есть второе гражданство, вид на жительство за рубежом или иной документ, позволяющий постоянно проживать за границей, разрешат покинуть страну. 2,1K

Общество Попова рассказала о работе российских предприятий в условиях пандемии Предприятия в России обеспечивают безопасность работы в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Общество Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, ему было 57 лет. Об этом сообщил в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. 694

Здоровье Названы самые опасные при коронавирусе заболевания Более 50 процентов зараженных коронавирусом страдают от одного или более хронических заболеваний. 12

Общество В Самарской области еще 40 человек заболели коронавирусом Сегодня, 30 апреля, в Самарской области выявлено 40 новых случаев заболевания коронавирусом, передает региональный оперштаб.

Общество Во Владимирской области выявлено 37 новых случаев коронавируса По данным управления Роспотребнадзора по Владимирской области, новые случаи заболевания зарегистрированы в Петушинском районе (15 новых случаев), во Владимире (+ 11), в Судогодском районе (+ 3), в Гусь-Хрустальном районе (+ 2), в Ковровском районе (+ 2). 473

Здоровье В Саратовской области от коронавируса умерли три человека Первым вопросом чиновники обсуждают ситуацию с коронавирусом в регионе.

Происшествия На Кокорина с Мамаевым подали в суд Телеведущая Ольга Ушакова подала заявление в суд на форварда «Сочи» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева. 78

Политика Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI. 1K

Здоровье В Ростовской области за сутки коронавирусом заразились 64 человека За последние сутки количество заразившихся коронавирусом в Ростовской области увеличилось на 64 человека, сообщили 28 апреля в областном правительстве со ссылкой на данные Роспотребнадзора. 286