Энергетика
Газета.RuВ Польше заявили, что «Газпром» согласился снизить цену на газ
Польская энергетическая компания PGNiG сообщила, что "Газпром" согласился снизить цену на поставляемый газ после решения Стокгольмского Арбитражного суда, передает ТАСС со ссылкой на заявление главы PGNiG Ежи Квечиньского.
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с чего всё началось
Польская компания PGNiG сообщила о согласии «Газпром экспорта» внести корректировки в выставленные счета за поставку газа в марте и апреле после решения арбитража о смене формулы цены контракта.Ведомостивчера в 14:58
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PGNiG сообщила о согласии «Газпрома» снизить цену на газ для Польши
Rambler News Serviceвчера в 14:04
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Комментарии
Общество
В России за сутки новые случаи коронавируса выявили в 85 регионах
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Сотрудники РКБ в Башкирии записали видеообращение к Владимиру Путину
В Сети распространилось видеообращение сотрудников печально известной Республиканской клинической больницы имени Куватова к Владимиру Путину и Правительству РФ.
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Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 15:36
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 9 новых случаев коронавирусной инфекции.
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Экономика
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Ульяновск, 30 апреля 2020, 11:04 — REGNUM В Ульяновской области на территории индустриального парка «Заволжье» филиал компании AB InBev Efes продолжает реализацию инвестиционного проекта.
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Общество
Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков
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РИА Новости вчера в 07:47
Общество
В Тульской области еще 92 жителя заразились коронавирусом
Сегодня, 30 апреля, региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заболевания коронавирусом в Тульской области.
Тульские Известия 03:44
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Брызгалов возглавил рейтинг неординарных россиян в НХЛ, Овечкин — 2-й
Во время перерыва регулярного чемпионата из-за пандемии коронавируса российская версия официального сайта НХЛ решила составить список самых неординарных россиян, выступавших в североамериканской лиге.
Sport24.ru вчера в 22:59
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости 28 апреля в 13:29
Финансы
Сбербанк отчитался о падении квартальной прибыли почти на 50%
Чистая прибыль группы Сбербанк с января по март составила составила 120,5 млрд. руб. В прошлом году за тот же период Сбербанк показал прибыль в 226,6 млрд руб. Прибыль на акцию, соответственно, упала на 46,9% — с 10,55 руб. до 5,6 руб. Количество активных клиентов банка вместе с тем увеличилось до 96,3 млн.
РБК 03:18
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Что чувствуют пациенты под аппаратами ИВЛ, и как они спасают жизни при заражении COVID-19
ProGorodSamara.ru узнал, как работают аппараты ИВЛ, и как они спасают жизни при заражении коронавирусом.
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Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство, вид на жительство за рубежом или иной документ, позволяющий постоянно проживать за границей, разрешат покинуть страну.
Газета.Ru 02:37
Общество
Попова рассказала о работе российских предприятий в условиях пандемии
Предприятия в России обеспечивают безопасность работы в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Известия 03:25
Общество
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, ему было 57 лет. Об этом сообщил в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Ведомости 02:07
Здоровье
Названы самые опасные при коронавирусе заболевания
Более 50 процентов зараженных коронавирусом страдают от одного или более хронических заболеваний.
Lenta.ru вчера в 15:18
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 10 килограммов за месяц
Максим Фадеев на карантине успел избавиться от 10 килограммов, о чем он сообщил подписчикам в Инстаграме.
Вечерний курьер 03:23
Общество
В Самарской области еще 40 человек заболели коронавирусом
Сегодня, 30 апреля, в Самарской области выявлено 40 новых случаев заболевания коронавирусом, передает региональный оперштаб.
Волжская коммуна 03:41
Экономика
МОТ предупредила о лишении 1,6 млрд человек средств из-за коронавируса
В результате экономического кризиса из-за пандемии коронавируса могут лишиться средств к существованию примерно 1,6 млрд рабочих неформального сектора экономики по всему миру.
РБК вчера в 13:19
Общество
Во Владимирской области выявлено 37 новых случаев коронавируса
По данным управления Роспотребнадзора по Владимирской области, новые случаи заболевания зарегистрированы в Петушинском районе (15 новых случаев), во Владимире (+ 11), в Судогодском районе (+ 3), в Гусь-Хрустальном районе (+ 2), в Ковровском районе (+ 2).
Владимирские ведомости вчера в 03:03
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В Саратовской области от коронавируса умерли три человека
Первым вопросом чиновники обсуждают ситуацию с коронавирусом в регионе.
СаратовБизнесКонсалтинг 02:42
Происшествия
На Кокорина с Мамаевым подали в суд
Телеведущая Ольга Ушакова подала заявление в суд на форварда «Сочи» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева.
Lenta.ru 02:56
Происшествия
В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников
Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
Газета.Ru 02:16
Общество
Прокуратура проверит закупку масок в Саратовской области по 425 рублей
Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил запрос в прокуратуру с просьбой проверить закупку медицинских масок в регионе.
Газета.Ru 03:56
Политика
Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса
Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Российская газета вчера в 19:25
Общество
«Газпром» оставит на Чаянде взбунтовавшихся вахтовиков
Вахтовые рабочие, которые находятся на Чаяндинском месторождении "Газпрома" в Якутии, останутся на рабочем месте.
Труд вчера в 04:47
Здоровье
В Ростовской области за сутки коронавирусом заразились 64 человека
За последние сутки количество заразившихся коронавирусом в Ростовской области увеличилось на 64 человека, сообщили 28 апреля в областном правительстве со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
ИА Красная Весна 28 апреля в 05:05
Экономика
Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными
Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СПБ) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ.
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Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось к Балтике
Строительство газопровода "Северный поток — 2" планировалось завершить в конце прошлого года, но в декабре президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий санкции против проекта.
РИА Новости вчера в 10:36
Общество
В Свердловской области задержали бывшего советника вице-губернатора
Бывший советник вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько задержан в Екатеринбурге по делу о взятке, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 02:56
Политика
На Украине намерены помешать завершению проекта «Северный поток — 2»
Макогон добавил, что завершение строительства «Северного потока — 2» приведёт к потере оставшихся 50 млрд куб. м.
RT на русском вчера в 06:44