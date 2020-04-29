с чего всё началось

Польская энергетическая компания PGNiG сообщила, что "Газпром" согласился снизить цену на поставляемый газ после решения Стокгольмского Арбитражного суда, передает ТАСС со ссылкой на заявление главы PGNiG Ежи Квечиньского.

В Польше заявили, что «Газпром» согласился снизить цену на газ

Финансы Bloomberg: Россия задумалась о монетизации госдолга Ограниченная монетизация "Президент очень боится тратить Фонд национального благосостояния", - отмечает господин Вьюгин.

Происшествия СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 48

Общество В Таджикистане выявлен коронавирус Таджикистан до последнего времени был одной из немногих стран, где коронавирус не выявили. 2

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Экономика Переводы до 100 тысяч рублей в СБП станут бесплатными За переводы на сумму свыше указанной комиссия не может превышать 0,5%. Переводы до 100 тыс. рублей в СБП освободят от комиссии с 1 мая. 35

Авто На продажу выставлен самый дорогой Lexus в России За выставленный на продажу минивэн LM 300h 2020 года выпуска просят 23 млн 680 тыс. рублей.

Общество В Нижегородской области разъяснили правила поездок на дачу Жителям Нижегородской области при оформлении заявки для выезда на дачу придется предъявить документы на право собственности, сообщила пресс-служба правительства региона. 298

Общество Режим карантина на Кубани продлили до 12 мая Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял решение о продлении режима карантина в регионе, действующего из-за распространения коронавируса, до 12 мая, ужесточать ограничительные меры в крае не будут. 193

Общество В Москве произошел сбой в системе цифровых пропусков В системе цифровых пропусков для поездок по Москве произошел сбой, сообщили телеканалу «Дождь» на горячей линии.

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Экономика ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне.

Политика Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. 2,4K

Игры В PS Store бесплатно раздают первый сезон Hitman Полное издание первого сезона Hitman можно бесплатно загрузить в PlayStation Store. Акция работает во множестве регионов, включая Россию.

Здоровье Названы самые опасные при коронавирусе заболевания Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек также влияют на вероятность заражения и смертность. 31

Общество В России отмечен рекордный рост числа зараженных коронавирусом На сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом в России превысило 106 тысяч в 85 регионах, выздоровели 11 619 человек. 1K

Общество В Счетной палате заявили о риске срыва нацпроекта «Здравоохранение» Меры, принимаемые для борьбы с эпидемией COVID-19, могут привести к срыву нацпроекта здравоохранение.

Происшествия Вор в законе Муму и авторитет Морозик устроили поножовщину в казино В казино «Венеция» в Орше (Белоруссия) произошла драка, переросшая в поножовщину: в ней приняли участие 46-летний вор в законе Олег Герасимович, известный в криминальных кругах как Муму или Слуцкий, и оршанский авторитет Доморосов по кличке Морозик.

Общество Собянин рассказал о порядке продления пропусков Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о необходимости продления цифровых пропусков тем, кто планирует ездить на работу в начале мая. 1K

Гаджеты Nokia выпустит два новых дешевых кнопочных телефона Первым телефоном компании HMD Global в 2016 году стал легендарный Nokia 150, после чего она получила права на выпуск устройств под брендом Nokia. 4