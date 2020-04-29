Энергетика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВ Польше заявили о готовности «Газпрома» снизить цену на газ

В польской нефтегазовой компании PGNiG рассказали о согласии «Газпрома» снизить цену на поставляемый в страну газ, передает РИА Новости, ссылаясь на заявление главы PGNIG Ежи Квечиньского. Как уточняется, новые ценовые условия установлены решением Стокгольмского арбитражного суда.
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В Польше заявили, что «Газпром» согласился снизить цену на газ

Газета.Ruвчера в 13:43

В Польше сообщили о согласии «Газпрома» снизить цену на газ

News.ruвчера в 14:06

PGNiG сообщила о согласии «Газпрома» снизить цену на газ для Польши

Rambler News Serviceвчера в 14:04

Польша сообщила о согласии «Газпрома» скорректировать счета за поставку газа

Ведомостивчера в 14:58

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Взгляд.рувчера в 13:25

«Газпром» согласился исправить счета за газ для PGNiG после решения суда

Интерфаксвчера в 13:07

В Польше сообщили о согласии «Газпрома» снизить цену на газ

ТАССвчера в 12:52
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Комментарии

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