Энергетика
Аргументы и ФактыВ Польше заявили о готовности «Газпрома» снизить цену на газ
В польской нефтегазовой компании PGNiG рассказали о согласии «Газпрома» снизить цену на поставляемый в страну газ, передает РИА Новости, ссылаясь на заявление главы PGNIG Ежи Квечиньского. Как уточняется, новые ценовые условия установлены решением Стокгольмского арбитражного суда.
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Специалисты Lockheed Martin на базе площадки компании в Саннивейле, штат Калифорния, отработают на испытательном стенде принцип, интерфейсы и протоколы взаимодействия между разными типами космических платформ (спутников), аппаратурой (навигационной, связи и наблюдения) и автономным «космическим» процессором команд и данных Pit Boss.
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В Рубцовске, Алтайский край, и. о. главврача больницы Василий Русских обратился за финансовой помощью, чтобы оплатить еду для врачей.
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Москва, 29 апреля 2020, 14:41 — REGNUM Компания «Газпром» попросила обосновать запрос Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) на документы по строительству газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в финансовом отчете российской компании, опубликованном 29 апреля на официальном сайте.
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Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
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Накануне норвежские истребители F-16 ВВС поднимались в воздух, чтобы сопроводить два российских бомбардировщика Ту-22МЗ во время их планового полета над Баренцевым и Норвежским морями, сообщало РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
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Первая партия вахтовиков с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, устроивших несанкционированный митинг из-за ситуации с коронавирусом, доставлена из Якутии в Омск.
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Италия — страна, которая пострадала от коронавируса больше других европейских государств.
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Власти США заказали еще 100 тысяч мешков для трупов — WSJ
Вашингтон, 30 апреля 2020, 03:18 — REGNUM Дополнительный заказ на общую сумму $5,1 млн для закупки еще 100 тысяч мешков для трупов на случай ухудшения ситуации с пандемией в США сделали американские власти, 29 апреля сообщает издание The Wall Street Journal.
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