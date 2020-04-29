В польской нефтегазовой компании PGNiG рассказали о согласии «Газпрома» снизить цену на поставляемый в страну газ, передает РИА Новости, ссылаясь на заявление главы PGNIG Ежи Квечиньского. Как уточняется, новые ценовые условия установлены решением Стокгольмского арбитражного суда.

В Польше заявили о готовности «Газпрома» снизить цену на газ

Политика Трамп рассказывал Путину о катастрофе с COVID-19 в Нью-Йорке Президент США Дональд Трамп в разгар катастрофы с коронавирусом с Нью-Йорке прямо заявил российскому лидеру Владимиру Путину о тяжелой ситуации, и президент РФ обещал помочь.

Космос Спутниковый Интернет для армии США будет собирать Lockheed Martin Специалисты Lockheed Martin на базе площадки компании в Саннивейле, штат Калифорния, отработают на испытательном стенде принцип, интерфейсы и протоколы взаимодействия между разными типами космических платформ (спутников), аппаратурой (навигационной, связи и наблюдения) и автономным «космическим» процессором команд и данных Pit Boss.

Общество Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями десяти тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram. 26

Общество В Екатеринбурге ликвидированы боевики, готовившие теракты Трое боевиков, готовивших теракты, ликвидированы в Екатеринбурге, сообщили в четверг "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК). 265

Киберспорт DICE прекращает поддержку Star Wars: Battlefront 2 Шведская студия DICE сообщила, что обновление «Битва за Скариф» для Star Wars: Battlefront 2 станет последним крупным апдейтом игры.

Кино Назвали самые убыточные фильмы 2019 года Список самых убыточных кинокартин 2019 года опубликовали на американском профильном портале Deadline. 28

Экономика Польшу попросили обосновать запрос документов на «Северный поток-2» Москва, 29 апреля 2020, 14:41 — REGNUM Компания «Газпром» попросила обосновать запрос Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) на документы по строительству газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в финансовом отчете российской компании, опубликованном 29 апреля на официальном сайте. 1

Экономика Треть российских компаний малого и среднего бизнеса могут стать банкротами Только за I квартал текущего года суды уже признали банкротами более 22 тыс. человек, а число потенциальных банкротов, то есть тех, кто задолжал более 500 тысяч руб. и просрочил платежи на три месяца, превысило миллион, пишет The Bell.

Общество Режим самоизоляции в России продлён до 11 мая включительно Глава государства распорядился продлить режим самоизоляции до 11 мая включительно, объявив шестое, седьмое и восьмое мая нерабочими днями.

Армия и оружие Полет российских Ту-160 над Балтикой показали на видео Накануне норвежские истребители F-16 ВВС поднимались в воздух, чтобы сопроводить два российских бомбардировщика Ту-22МЗ во время их планового полета над Баренцевым и Норвежским морями, сообщало РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минобороны России. 104

Общество Подмосковье вышло на плато по заболеваемости коронавирусом Подмосковье вышло на плато по количеству заболевших коронавирусом, заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1". 1,4K

Политика США решили ускорить создание вакцины от коронавируса Администрация президента США Дональда Трампа занимается разработкой проекта по ускорению темпов создания вакцины от коронавируса.

Общество Первую партию вахтовиков Чаянды после митинга вывезли из Якутии в Омск Первая партия вахтовиков с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, устроивших несанкционированный митинг из-за ситуации с коронавирусом, доставлена из Якутии в Омск.

Общество Власти США заказали еще 100 тысяч мешков для трупов — WSJ Вашингтон, 30 апреля 2020, 03:18 — REGNUM Дополнительный заказ на общую сумму $5,1 млн для закупки еще 100 тысяч мешков для трупов на случай ухудшения ситуации с пандемией в США сделали американские власти, 29 апреля сообщает издание The Wall Street Journal. 6

Здоровье Более 70 медиков в России умерли от коронавируса Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что в России от коронавируса скончались более 70 работников медицины, передает РИА "Новости". 1K

Авто На продажу выставили редкую дизельную «Волгу» ГАЗ-24-77 В Сети появилось объявление о продаже экспортного универсала ГАЗ-24-77 «Волга», автомобиль был выпущен в 1979 году для Бельгии.