Энергетика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВ Польше заявили о готовности «Газпрома» снизить цену на газ

В польской нефтегазовой компании PGNiG рассказали о согласии «Газпрома» снизить цену на поставляемый в страну газ, передает РИА Новости, ссылаясь на заявление главы PGNIG Ежи Квечиньского. Как уточняется, новые ценовые условия установлены решением Стокгольмского арбитражного суда.
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с чего всё началось
Польская компания PGNiG сообщила
 о согласии «Газпром экспорта» внести корректировки в выставленные счета за поставку газа в марте и апреле после решения арбитража о смене формулы цены контракта.
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Польша сообщила о согласии «Газпрома» скорректировать счета за поставку газа

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Интерфаксвчера в 13:07

В Польше сообщили о согласии «Газпрома» снизить цену на газ

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