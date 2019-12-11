Энергетика

ИзвестияИзвестияВ Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину

«С 1 января 2020 года появляется риск отключения транзита российского газа в ЕС через Украину из-за окончания транзитного контракта на транспортировку газа и отсутствия нового», — отметили в компании.
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с чего всё началось

Польша приготовилась к остановке Украиной транзита газа

Польша готова к прекращению транзита российского газа в ЕС через Украину с 1 января 2020 года, заявили в нефтегазовой компании PGNIG.
РИА Новости11:36

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В Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину

Известия13:42

Польша готова к прекращению транзита газа через Украину

Газета.Ru13:03

Польша приготовилась к остановке Украиной транзита газа

РИА Новости11:36

В Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину

REGNUM11:57

Польша готова к возможной остановке Украиной транзита газа

RT на русском11:52

Польша приготовилась к прекращению транзита газа через Украину

Московский Комсомолец12:31

Польская PGNiG готова к возможным перебоям в поставках газа из России до 2023 года

ТАСС11:13
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Премьер Франции рассказал о принципах пенсионной реформы

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп на фоне проходящей в стране бессрочной забастовки против пенсионной реформы рассказал о трех принципах этой реформы и подчеркнул, что она направлена на уважение интересов каждого и повышение покупательной способности работающих и пенсионеров.
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У побережья Калифорнии найдены тысячи загадочных дыр на дне океана

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В сенате США выступили за признание России «спонсором терроризма»

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Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

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