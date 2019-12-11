Энергетика
ИзвестияВ Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину
«С 1 января 2020 года появляется риск отключения транзита российского газа в ЕС через Украину из-за окончания транзитного контракта на транспортировку газа и отсутствия нового», — отметили в компании.
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с чего всё началось
Польша готова к прекращению транзита российского газа в Европу через территорию Украины, заявили в нефтегазовой госкомпании PGNiG, представив презентацию с возможными вариантами поставок топлива в 2019–2023 годы.РБКвчера в 15:41
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Происшествия
Соколов захотел выплатить компенсацию семье убитой им аспирантки
Общество
В Москве прощаются с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, сообщает корреспондент "Ъ".
Общество
WSJ: самолеты Boeing 737 MAX признали опасными еще в ноябре 2018 года
Сотрудники Федерального авиационного управления (ФАУ) США в ноябре 2018 года признали, что лайнеры Boeing 737 MAX могут быть опасны в эксплуатации, однако их полеты приостановлены не были.
Космос
В России появится центр по обнаружению опасных астероидов
В России создадут центр по обнаружению опасных астероидов, передает ОТР.
Гаджеты
Доступна новая версия флагмана Huawei Mate 30 Pro 5G
С сегодняшнего дня в Китае стартовали продали флагманского смартфона Huawei Mate 30 Pro 5G в новой модификации.
Происшествия
В Минобороны рассказали о крушении боевого вертолета Ми-28 на Кубани
Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что ударный вертолет Ми-28 разбился в Краснодарском крае, экипаж в составе двух человек погиб.
Общество
СПЧ передал Путину предложения об изъятии родителей из семьи
Изъятие ребенка из семьи сделать крайней мерой, применяемой, «только если угроза исходит от родителя и неустранима».
Гаджеты
Apple запускает беспроцентную рассрочку на покупку iPhone
Копания Apple официально запускает беспроцентную рассрочку на покупку нового iPhone.
Политика
МИД вызвал посла Германии из-за высылки российских дипломатов
Посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр вызван в Министерство иностранных дел России, где ему огласят ответные меры на высылку из ФРГ российских дипломатов.
Политика
«Ъ»: Трамп заявил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией
В ходе переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым президент США Дональд Трамп сказал, что хотел бы «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россией.
Общество
Россияне назвали идеальную продолжительность новогодних каникул
Исследование показало,что 38,7% респондентов считают идеальной продолжительностью новогодних каникул четыре — семь дней.
Армия и оружие
The National Interest назвал самые мощные флоты в мире
Журнал The National Interest назвал пятерку самых мощных военно-морских флотов в мире, включив туда США, Китай, Россию, Великобританию и Японию.
Политика
В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2
"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Общество
Самым комфортным городом для жизни в России назвали Краснодар
Самым доступным и комфортным для жизни городом России признали Краснодар.
Авто
Skoda показала в России новый Skoda Rapid
Сегодня концерн Skoda решил приятно удивить не только презентацией кроссовера Karoq, но и неожиданным дебютом нового Skoda Rapid для российского рынка.
Происшествия
На крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар
На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар, пострадал один человек.
Происшествия
В Приморье затонула подводная лодка
На юге Приморье, в районе города Находка во время буксировки к месту утилизации частично затонула списанная подводная лодка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
Кино
Определен актерский состав ремейка фильма «Один дома»
Стало известно, кто снимется в ремейке фильма Криса Коламбуса «Один дома».
Политика
Парламент Казахстана одобрил вывод из аренды РФ земли на Байконуре
Депутаты сената (верхняя палата) парламента Казахстана в четверг одобрили ратификацию протокола о внесении изменения в договор аренды комплекса "Байконур" между правительствами Казахстана и РФ от 10 декабря 1994 года, который предусматривает возвращение республике 11,6 тысячи гектаров земли, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение ребенка в Магнитогорске
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16
Общее число жертв трагедии выросло до 16 человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.
Экономика
Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
Армия и оружие
В Сирию прибыл «вестник апокалипсиса»: все посещённые им места погружались в кровь и ад
Воздействие на политическую обстановку в Сирии пытаются оказать многие страны.
Финансы
Сделки с рублем за рубежом обогнали торговлю внутри России
Внебиржевые операции с рублем (в паре с любыми другими валютами) за пределами России выросли за минувшие три года на 84% и обогнали торговлю рублем на территории страны, следует из нового доклада Банка международных расчетов (Bank for International Settlements, BIS).
Общество
Вайнштейн договорился о компенсациях на $25 млн пострадавшим женщинам
Общество
Белорусский олигарх стал поставлять российский уголь на Украину
Структура белорусского олигарха Николая Воробья в декабре 2019 года получила квоты на поставку более 600 тысяч тонн российского угля на Украину.
Футбол
Что нужно «Краснодару» и другим претендентам на плей-офф: расклады для групп Лиги Европы в мельчайших деталях
Во вторник многие наши читатели задавалась вопросом, почему «Зенит» при поражении от «Бенфики» со счётом 0:3 ещё мог занять второе место в группе Лиги чемпионов.