Энергетика

ИзвестияИзвестияВ Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину

«С 1 января 2020 года появляется риск отключения транзита российского газа в ЕС через Украину из-за окончания транзитного контракта на транспортировку газа и отсутствия нового», — отметили в компании.
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Польша готова к прекращению транзита российского газа в Европу через территорию Украины, заявили
 в нефтегазовой госкомпании PGNiG, представив презентацию с возможными вариантами поставок топлива в 2019–2023 годы.
РБКвчера в 15:41

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Польша вслед за Словакией заявила о готовности к газовому кризису

РБКвчера в 15:41

В Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину

REGNUMвчера в 11:57

Польша готова к прекращению транзита газа через Украину

Газета.Ruвчера в 13:03

Польша приготовилась к прекращению транзита газа через Украину

Московский Комсомолецвчера в 12:31

В Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину

Известиявчера в 13:42

Польша приготовилась к остановке Украиной транзита газа

РИА Новостивчера в 11:36

Польская PGNiG готова к возможным перебоям в поставках газа из России до 2023 года

ТАССвчера в 11:13
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Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 03:09, Ашберн
Происшествия

Соколов захотел выплатить компенсацию семье убитой им аспирантки

Газета.Ru вчера в 11:50
Общество

В Москве прощаются с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, сообщает корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 23:30
Общество

WSJ: самолеты Boeing 737 MAX признали опасными еще в ноябре 2018 года

Сотрудники Федерального авиационного управления (ФАУ) США в ноябре 2018 года признали, что лайнеры Boeing 737 MAX могут быть опасны в эксплуатации, однако их полеты приостановлены не были.
ТАСС вчера в 18:57
Космос

В России появится центр по обнаружению опасных астероидов

В России создадут центр по обнаружению опасных астероидов, передает ОТР.
Общественное телевидение России 01:46
Гаджеты

Доступна новая версия флагмана Huawei Mate 30 Pro 5G

С сегодняшнего дня в Китае стартовали продали флагманского смартфона Huawei Mate 30 Pro 5G в новой модификации.
Rusargument 02:36
Происшествия

В Минобороны рассказали о крушении боевого вертолета Ми-28 на Кубани

Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что ударный вертолет Ми-28 разбился в Краснодарском крае, экипаж в составе двух человек погиб.
РИА Новости вчера в 17:34
Общество

СПЧ передал Путину предложения об изъятии родителей из семьи

Изъятие ребенка из семьи сделать крайней мерой, применяемой, «только если угроза исходит от родителя и неустранима».
РБК 01:00
Гаджеты

Apple запускает беспроцентную рассрочку на покупку iPhone

Копания Apple официально запускает беспроцентную рассрочку на покупку нового iPhone.
OAnews 01:41
Политика

МИД вызвал посла Германии из-за высылки российских дипломатов

Посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр вызван в Министерство иностранных дел России, где ему огласят ответные меры на высылку из ФРГ российских дипломатов.
Lenta.ru 01:29
Политика

«Ъ»: Трамп заявил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией

В ходе переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым президент США Дональд Трамп сказал, что хотел бы «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россией.
RT на русском 00:45
Общество

Россияне назвали идеальную продолжительность новогодних каникул

Исследование показало,что 38,7% респондентов считают идеальной продолжительностью новогодних каникул четыре — семь дней.
РБК 03:03
Армия и оружие

The National Interest назвал самые мощные флоты в мире

Журнал The National Interest назвал пятерку самых мощных военно-морских флотов в мире, включив туда США, Китай, Россию, Великобританию и Японию.
РИА Новости вчера в 21:36
Происшествия

В Москве СК задержал подозреваемого в убийстве студентки РУДН

РИА Новости 02:53
Общество

Почему сериал «Слуга народа» с Зеленским сняли с эфира ТНТ

Газета.Ru 01:33
Политика

В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
РИА Новости вчера в 19:05
Общество

Самым комфортным городом для жизни в России назвали Краснодар

Самым доступным и комфортным для жизни городом России признали Краснодар.
Газета.Ru вчера в 06:22
Авто

Skoda показала в России новый Skoda Rapid

Сегодня концерн Skoda решил приятно удивить не только презентацией кроссовера Karoq, но и неожиданным дебютом нового Skoda Rapid для российского рынка.
Новые автомобили вчера в 09:30
Происшествия

На крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар

На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар, пострадал один человек.
РБК 03:01
Происшествия

В Приморье затонула подводная лодка

На юге Приморье, в районе города Находка во время буксировки к месту утилизации частично затонула списанная подводная лодка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 02:38
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
ToDay News Ufa вчера в 11:44
Кино

Определен актерский состав ремейка фильма «Один дома»

Стало известно, кто снимется в ремейке фильма Криса Коламбуса «Один дома».
Вечерняя Москва вчера в 14:43
Политика

Парламент Казахстана одобрил вывод из аренды РФ земли на Байконуре

Депутаты сената (верхняя палата) парламента Казахстана в четверг одобрили ратификацию протокола о внесении изменения в договор аренды комплекса "Байконур" между правительствами Казахстана и РФ от 10 декабря 1994 года, который предусматривает возвращение республике 11,6 тысячи гектаров земли, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 01:01
Общество

В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение ребенка в Магнитогорске

РИА Новости вчера в 20:44
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16

Общее число жертв трагедии выросло до 16 человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.
РБК 01:31
Экономика

Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
Известия вчера в 14:31
Армия и оружие

В Сирию прибыл «вестник апокалипсиса»: все посещённые им места погружались в кровь и ад

Воздействие на политическую обстановку в Сирии пытаются оказать многие страны.
Rusvesna.su вчера в 22:08
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Сделки с рублем за рубежом обогнали торговлю внутри России

Внебиржевые операции с рублем (в паре с любыми другими валютами) за пределами России выросли за минувшие три года на 84% и обогнали торговлю рублем на территории страны, следует из нового доклада Банка международных расчетов (Bank for International Settlements, BIS).
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Общество

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REGNUM вчера в 15:56
Общество

Белорусский олигарх стал поставлять российский уголь на Украину

Структура белорусского олигарха Николая Воробья в декабре 2019 года получила квоты на поставку более 600 тысяч тонн российского угля на Украину.
Lenta.ru 01:14
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Что нужно «Краснодару» и другим претендентам на плей-офф: расклады для групп Лиги Европы в мельчайших деталях

Во вторник многие наши читатели задавалась вопросом, почему «Зенит» при поражении от «Бенфики» со счётом 0:3 ещё мог занять второе место в группе Лиги чемпионов.
Евро-футбол.ру вчера в 18:22
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