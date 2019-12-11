Энергетика
ИзвестияВ Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину
«С 1 января 2020 года появляется риск отключения транзита российского газа в ЕС через Украину из-за окончания транзитного контракта на транспортировку газа и отсутствия нового», — отметили в компании.
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Польша готова к прекращению транзита российского газа в ЕС через Украину с 1 января 2020 года, заявили в нефтегазовой компании PGNIG.РИА Новости11:36
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