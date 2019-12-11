Энергетика

ИзвестияИзвестияВ Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину

«С 1 января 2020 года появляется риск отключения транзита российского газа в ЕС через Украину из-за окончания транзитного контракта на транспортировку газа и отсутствия нового», — отметили в компании.
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с чего всё началось

Польша приготовилась к остановке Украиной транзита газа

Польша готова к прекращению транзита российского газа в ЕС через Украину с 1 января 2020 года, заявили в нефтегазовой компании PGNIG.
РИА Новости11:36

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В Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину

REGNUM11:57

Польша готова к прекращению транзита газа через Украину

Газета.Ru13:03

Польша приготовилась к прекращению транзита газа через Украину

Московский Комсомолец12:31

В Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину

Известия13:42

Польша готова к возможной остановке Украиной транзита газа

RT на русском11:52

Польша приготовилась к остановке Украиной транзита газа

РИА Новости11:36

Польская PGNiG готова к возможным перебоям в поставках газа из России до 2023 года

ТАСС11:13
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Военные США в Сирии запросили инструкции на случай нападения России

Американское военное командование в Сирии обратилось в Пентагон за инструкциями на случай атаки со стороны российских, сирийских, иранских или турецких сил и их союзников, сообщили источники.
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Белоруссия готова к совместным учениям с НАТО и ведет переговоры относительно возможных форматов.
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Игры

В GOG стартовала зимняя распродажа с бесплатной раздачей Wasteland 2

Помимо множества скидок на ассортимент магазина, поляки раздают бесплатную копию Wasteland 2 — её можно получить на специальной странице в течение 48 часов, до 17:00 МСК 13 декабря.
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Певица Любовь Успенская раскритиковала композитора Юрия Лозу после его слов о том, что часть средств с концертов российских артистов на Украине идет на финансирование ВСУ.
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Недалеко от калифорнийского побережья Биг-Сура на морском дне было обнаружено около 15 тысяч загадочных отверстий круглой формы.
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Звезда «Джуманджи» Джек Блэк решил уйти на пенсию

Актер, ставший известным благодаря ролям в фильмах "Школа рока", "Солдаты неудачи" и "Джуманджи: новый уровень" Джек Блэк заявил, что хочет больше времени проводить с семьей, а не на съемках новых фильмов или турах своей рок-группы Tenacious D. В интервью изданию Balance он признался, что "Джуманджи" может стать его последним фильмом.
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Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
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Президент Грузии заявила, что у ее страны «нет армии»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что сейчас у страны «нет армии, нет вооружений, и никогда не будет».
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Кинокомпания Warner Bros. назвала дату выхода продолжения «Матрицы»

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Capcom анонсировала ремейк Resident Evil 3

Capcom в рамках нового выпуска State of Play представила ремейк Resident Evil 3. Разработчики показали дебютный трейлер с геймплейными кадрами.
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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин раскритиковал систему «осень-весна».
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Минобороны подтвердило крушение вертолета Ми-28 на Кубани

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Наука

Тесные социальные связи позволяют макакам жить дольше

Ученые Великобритании изучили социальную жизнь самок макак на «острове обезьян» в Пуэрто-Рико, и выявили, что животные с более тесными социальными связями живут дольше.
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора в среду обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Международная археологическая миссия исследовательского проекта AMARNA PROJECT при проведении раскопок на территории древнего города Ахетатона в Египте обнаружила захоронения, в которых находились люди с мистическими конусообразными объектами на головах.
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Смехова в полушубке винного цвета появилась на премьере фильма

На премьере Бурунов появился в джинсах, футболке с принтом и кожаной куртке.
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В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
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Армия и оружие

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Киев заявил о подготовке изменений в минские соглашения

К следующей встрече в «нормандском формате» Киев подготовит предложения по изменению минских договоренностей.
РБК 15:11
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Президент Бразилии заявил, что у него может быть рак кожи

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил в среду, что, возможно, болен раком.
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«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
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Введение электронных трудовых книжек было одобрено в Совете Федерации

В среду на заседании Совета Федерации был одобрен закон об электронных трудовых книжках в РФ. С началом 2020 года закон обретает силу.
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