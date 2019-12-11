Энергетика

ИзвестияИзвестияВ Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину

«С 1 января 2020 года появляется риск отключения транзита российского газа в ЕС через Украину из-за окончания транзитного контракта на транспортировку газа и отсутствия нового», — отметили в компании.
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В Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину

Известия11 декабря в 13:42

Польша готова к прекращению транзита газа через Украину

Газета.Ru11 декабря в 13:03

Польша приготовилась к остановке Украиной транзита газа

РИА Новости11 декабря в 11:36

Польша приготовилась к прекращению транзита газа через Украину

Московский Комсомолец11 декабря в 12:31

В Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину

REGNUM11 декабря в 11:57

В Польше подготовились к приостановке транзита российского газа через Украину

Комсомольская правда11 декабря в 12:55

Польская PGNiG готова к возможным перебоям в поставках газа из России до 2023 года

ТАСС11 декабря в 11:13
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В России оценили ход переговоров о транзите газа на Украину

Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко ранее сообщил, что по итогам газовых переговоров между Россией и Украиной в Вене украинская сторона осталась довольна ходом переговоров между странами.
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Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
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Происшествия

В Германии при взрыве в жилом доме пострадали 25 человек

В Бланкенбурге утром в пятницу произошел мощный взрыв в пятиэтажном жилом доме на улице Бертольда Брехта, пострадали не менее 25 человек, сообщила полиция Магдебурга.
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Политика

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РИА Новости 12:30
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Комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента Трампу

Судебный комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента президенту США Дональду Трампу, следует из результатов голосования.
РИА Новости 10:23
Политика

Европа нашла способ выжить при прекращении транзита газа через Украину

В Европе нашли стратегию по обеспечению себя ресурсами при условии остановки транзита газа через Украину.
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Экономика

Феодосийский актив продан с перспективами экспортного развития

Феодосийский актив продан с перспективами экспортного развития Власти Крыма продали на торгах Феодосийскую нефтебазу за более чем 650 млн руб. Победителем стало учрежденное в феврале этого года АО "Фирма Гунас", которое сразу несколько источников "Ъ" связывают с интересами опального украинского бизнесмена Сергея Курченко.
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Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
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В Москве простились с Юрием Лужковым

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